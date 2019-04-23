20+ жизненных принципов, которые помогают людям в сложных ситуациях не терять голову
Нередко мы оказываемся в не самых приятных ситуациях. И чтобы справиться с ними, мало одного только желания. Нужно хорошее напутствие человека, который проверил его действие на себе.
AdMe.ru делится жизненными принципами пользователей Reddit, которые их ни разу не подводили.
- Неудача — это не противоположность успеха, это его часть.
- Если тебе предстоит выпить горькую таблетку, то не стоит ее разжевывать.
- Различие между ожиданиями и реальностью — это разочарование.
- Каждый раз, одалживая деньги, будьте готовы распрощаться с ними навсегда.
- Это может быть самый сладкий и сочный персик, но всегда найдутся люди, которые не любят персики.
- Представьте жизнь в виде стакана. Если наполнять только чужие сосуды, свой в итоге окажется пустым.
- Осуждая за правду, мы учим лгать.
- Если постоянно ощущаешь запах дерьма, проверь подошвы ботинок.
- Трава всегда зеленее по ту сторону забора.
- Если они сплетничают с тобой, то они сплетничают и о тебе.
- Беспокойство подобно креслу-качалке. Оно создает иллюзию действия, но в итоге вы стоите на месте.
- Если вы застенчивы, то знайте, что на вас обращают не так много внимания, как вы думаете.
- Не нужно спорить с глупым человеком. Он опустит вас до своего уровня и там покажет свое превосходство.
- Не вкладывайте деньги в то, что имеет колеса, пропеллер или ноги.
- В других нас раздражает то, что мы ненавидим в себе.
- Возможно, ваши раны — это не ваша вина. Но вы ответственны за их исцеление.
- Если у вас есть три часа, чтобы срубить дерево, потратьте два из них, чтобы как следует наточить топор.
- Люди не настроены против тебя. В первую очередь они борются за свои интересы.
- Ни в коем случае не грозись уйти, если вещи еще не собраны.
- Можно проиграть, не совершив ни одной ошибки.
- Не переживайте, если вас считают плохим человеком. Вас не должно волновать мнение окружающих.
- Отсутствие важной темы для разговора не значит, что время будет потрачено зря.
А какие советы помогают вам выходить победителем из любой ситуации?