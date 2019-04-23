20+ жизненных принципов, которые помогают людям в сложных ситуациях не терять голову

  • 14
    8
  • 70
  • 15
  • 9.9k

Нередко мы оказываемся в не самых приятных ситуациях. И чтобы справиться с ними, мало одного только желания. Нужно хорошее напутствие человека, который проверил его действие на себе.

AdMe.ru делится жизненными принципами пользователей Reddit, которые их ни разу не подводили.

  • Неудача — это не противоположность успеха, это его часть.
  • Если тебе предстоит выпить горькую таблетку, то не стоит ее разжевывать.
  • Различие между ожиданиями и реальностью — это разочарование.
  • Каждый раз, одалживая деньги, будьте готовы распрощаться с ними навсегда.
  • Это может быть самый сладкий и сочный персик, но всегда найдутся люди, которые не любят персики.
  • Представьте жизнь в виде стакана. Если наполнять только чужие сосуды, свой в итоге окажется пустым.
  • Осуждая за правду, мы учим лгать.
  • Если постоянно ощущаешь запах дерьма, проверь подошвы ботинок.
  • Трава всегда зеленее по ту сторону забора.
  • Если они сплетничают с тобой, то они сплетничают и о тебе.
  • Беспокойство подобно креслу-качалке. Оно создает иллюзию действия, но в итоге вы стоите на месте.
  • Если вы застенчивы, то знайте, что на вас обращают не так много внимания, как вы думаете.
  • Не нужно спорить с глупым человеком. Он опустит вас до своего уровня и там покажет свое превосходство.
  • Не вкладывайте деньги в то, что имеет колеса, пропеллер или ноги.
  • В других нас раздражает то, что мы ненавидим в себе.
  • Возможно, ваши раны — это не ваша вина. Но вы ответственны за их исцеление.
  • Если у вас есть три часа, чтобы срубить дерево, потратьте два из них, чтобы как следует наточить топор.
  • Люди не настроены против тебя. В первую очередь они борются за свои интересы.
  • Ни в коем случае не грозись уйти, если вещи еще не собраны.
  • Можно проиграть, не совершив ни одной ошибки.
  • Не переживайте, если вас считают плохим человеком. Вас не должно волновать мнение окружающих.
  • Отсутствие важной темы для разговора не значит, что время будет потрачено зря.

А какие советы помогают вам выходить победителем из любой ситуации?

  • 14
    8
  • 70
  • 15
  • 9.9k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль