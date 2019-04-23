20+ жизненных принципов, которые помогают людям в сложных ситуациях не терять голову

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Нередко мы оказываемся в не самых приятных ситуациях. И чтобы справиться с ними, мало одного только желания. Нужно хорошее напутствие человека, который проверил его действие на себе.