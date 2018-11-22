20 жизненных цитат, наполненных одесским остроумием

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В этом городе знают, как мастерски отвечать на самые колкие вопросы, и умеют выкручиваться из самых заковыристых ситуаций. Не зря о жителях Одессы снимают фильмы и пишут книги: всему виной их неповторимое жизнелюбие и отличное чувство юмора.

AdMe.ru предлагает насладиться колоритными шутками жителей этого города и зарядиться хорошим настроением на весь день.

  • Когда тетя Соня сворачивает не туда, то даже навигатор говорит: «Ну, в принципе, можно и так».
  • — Хаим, еще раз пошутишь за мою фигуру — получишь сковородой в лоб! Ты меня понял?
    — Да, Роза.
    — Шо ты понял?
    — Шо твой лишний вес мне таки реально угрожает!
  • Вечером Рабинович нервно ходит перед своим домом, то и дело поглядывая на часы.
    — Волнуюсь за свою Сару, — поясняет он соседу.
    — А что с ней?
    — С ней мой автомобиль.
  • — Роза Марковна, за шо вы сейчас мечтаете больше всего?
    — Больше всего я мечтаю за платье.
    — За новое платье?
    — Нет, за влезть в старое.
  • — Изя, у тебя было шесть яблок, половину ты отдал Ване. Сколько яблок у тебя осталось?
    — Пять с половиной.
  • — Яша, вы знаете, как мы завтра работаем?
    — Неохотно...
  • Одесса. Приходит Моня в магазин воздушных шариков.
    — Я вчера у вас купил шарики, а они оказались бракованные, заберите их обратно.
    — А что так? Лопнули? Спустили?
    — Нет, не радуют они меня...
  • — Сара, ты слышала новость? Вчера Софочку увезли в больницу с тяжелейшим отравлением.
    — Она шо, язык прикусила?
  • — Яша, мы с тобой таки самые несчастные люди!
    — Фирочка, почему ты так считаешь?
    — Мы живем около моря, нам даже в отпуск поехать некуда!
  • — Фира, я брошу мир к твоим ногам!
    — Моня, не психуй! Поставь глобус на место!
  • — Сарочка, радость моя, пожалуйста, говори потише! Ты так кричишь, что я уже полчаса не могу понять, в чем ты абсолютно права!
  • «Дорогой брат Абраша! Хотел отправить тебе деньги с этим письмом, но, извини, уже запечатал конверт».

  • Изя влюбился в Сонечку, потому что она была стройная и молчаливая. И только после свадьбы Изя понял, что Соня не могла одновременно разговаривать и втягивать живот.
  • — Сема, вы вырвали зуб? Во сколько вам это обошлось?
    — Зуб вырвали, а деньги не смогли!
  • — Итак, Рабинович, как будем стричься?
    — А шо, по-всякому можно?
    — Конечно!
    — Ой-вей! Тогда бесплатно!
  • — Софа, ну шо тебе было не промолчать? Слово ж не воробей...
    — Ефим! Если я не дам этому воробью вылететь, он будет летать у меня в голове, гадить и клевать мой мозг!
  • — Хаим, представляешь, как мне трудно живется. Ведь моя жена раньше была замужем за миллионером!
    — Мне еще хуже. Моя думает, что она сейчас замужем за миллионером.
  • — Изя, вы устроились?
    — Нет, пока работаю.
  • — Зяма, сломай стереотип: позвони маме и спроси, надела ли она шапку!
  • Доктор настоятельно рекомендовал Циле морской воздух. Заглянув в кошелек, та вздохнула и повесила селедку на вентилятор.

А вы любите одесский юмор?

  • 16
  • 34
  • 11
  • 16.6k

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