20 жизненных цитат, наполненных одесским остроумием
В этом городе знают, как мастерски отвечать на самые колкие вопросы, и умеют выкручиваться из самых заковыристых ситуаций. Не зря о жителях Одессы снимают фильмы и пишут книги: всему виной их неповторимое жизнелюбие и отличное чувство юмора.
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- Когда тетя Соня сворачивает не туда, то даже навигатор говорит: «Ну, в принципе, можно и так».
- — Хаим, еще раз пошутишь за мою фигуру — получишь сковородой в лоб! Ты меня понял?
— Да, Роза.
— Шо ты понял?
— Шо твой лишний вес мне таки реально угрожает!
- Вечером Рабинович нервно ходит перед своим домом, то и дело поглядывая на часы.
— Волнуюсь за свою Сару, — поясняет он соседу.
— А что с ней?
— С ней мой автомобиль.
- — Роза Марковна, за шо вы сейчас мечтаете больше всего?
— Больше всего я мечтаю за платье.
— За новое платье?
— Нет, за влезть в старое.
- — Изя, у тебя было шесть яблок, половину ты отдал Ване. Сколько яблок у тебя осталось?
— Пять с половиной.
- — Яша, вы знаете, как мы завтра работаем?
— Неохотно...
- Одесса. Приходит Моня в магазин воздушных шариков.
— Я вчера у вас купил шарики, а они оказались бракованные, заберите их обратно.
— А что так? Лопнули? Спустили?
— Нет, не радуют они меня...
- — Сара, ты слышала новость? Вчера Софочку увезли в больницу с тяжелейшим отравлением.
— Она шо, язык прикусила?
- — Яша, мы с тобой таки самые несчастные люди!
— Фирочка, почему ты так считаешь?
— Мы живем около моря, нам даже в отпуск поехать некуда!
- — Фира, я брошу мир к твоим ногам!
— Моня, не психуй! Поставь глобус на место!
- — Сарочка, радость моя, пожалуйста, говори потише! Ты так кричишь, что я уже полчаса не могу понять, в чем ты абсолютно права!
- «Дорогой брат Абраша! Хотел отправить тебе деньги с этим письмом, но, извини, уже запечатал конверт».
- Изя влюбился в Сонечку, потому что она была стройная и молчаливая. И только после свадьбы Изя понял, что Соня не могла одновременно разговаривать и втягивать живот.
- — Сема, вы вырвали зуб? Во сколько вам это обошлось?
— Зуб вырвали, а деньги не смогли!
- — Итак, Рабинович, как будем стричься?
— А шо, по-всякому можно?
— Конечно!
— Ой-вей! Тогда бесплатно!
- — Софа, ну шо тебе было не промолчать? Слово ж не воробей...
— Ефим! Если я не дам этому воробью вылететь, он будет летать у меня в голове, гадить и клевать мой мозг!
- — Хаим, представляешь, как мне трудно живется. Ведь моя жена раньше была замужем за миллионером!
— Мне еще хуже. Моя думает, что она сейчас замужем за миллионером.
- — Изя, вы устроились?
— Нет, пока работаю.
- — Зяма, сломай стереотип: позвони маме и спроси, надела ли она шапку!
- Доктор настоятельно рекомендовал Циле морской воздух. Заглянув в кошелек, та вздохнула и повесила селедку на вентилятор.
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