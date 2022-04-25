20+ животрепещущих ситуаций, которые отзовутся в каждой женской душе

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Есть мужские фишки, которые женщинам никогда не постигнуть. И наоборот: не все девчачьи штучки понятны парням. Ведь не объяснишь мужчине, какое это счастье — найти профессионального и человечного гинеколога.

Мы в AdMe.ru уверены, что хотя бы половина этих фотографий будет актуальна для любой женщины.

«Ну почему одна прядь остается прямой, хотя у меня вьющиеся волосы?»

Когда твой гинеколог старается изо всех сил

Просто дружеское напоминание о том, что не стоит наносить гель-лак, когда принимаешь фототоксичные антибиотики

«Мой бюстгальтер по сравнению с лифчиком от бикини „большого“ размера»

Девушки поймут эту боль

«Я 4 года отращивала волосы. Но они в таком плачевном состоянии, что подумываю снова их остричь»

«Вчера с парнем смотрели „Час пик — 2“, и я чувствовала себя неуверенно, потому что там у всех такие внушительные формы. Но потом надела свое новое платье и успокоилась»

«Так выглядит моя кожа сразу после лазерной эпиляции»

«Проблема длинных волос: мне приходится использовать полотенце и футболку»

«Вот поэтому я ненавижу стирать лифчики»

«Не могу себя заставить выбросить свои любимые лаки из 90-х»

«В уборных университета моего сына. Женщины поймут, какой это подарок»

«Бесплатно».

«Я наконец подобрала крем, благодаря которому состояние моей кожи улучшилось»

«Зачем мне миллион невидимок? Да затем, что с ними всегда происходит вот это»

Женщины поймут

«Я обожаю эти бюстгальтеры! И мне повезло купить их по акции»

Эти джинсы — одной марки и одного фасона. Верхние и средние — одного размера. А нижние — на 2 размера больше

Не спешите выбрасывать платье, если оно вам маловато в области декольте. Просто наденьте его задом наперед

«Чем бы вы ни мазали кожу лица, нанесите это же средство на руки. Да, мне 47»

«Увидела чье-то рабочее место. Женщины поймут, из-за чего меня на секунду бросило в холодный пот»

«Это случилось посреди рабочего дня. Думала, скотч поможет, но нет»

«Я наконец смогла полюбить свои волосы»