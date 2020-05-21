20 животных, которых хозяева засняли во время приступа легкого безумия

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Мы привыкли к тому, что кошки либо умиротворяюще мурлычут у нас на коленях, либо не обращают на всех двуногих никакого внимания и живут в свое удовольствие, а собаки просто всегда рады нас видеть. Но иногда в системе происходит сбой, и наши питомцы начинают вести себя странно. Чего стоит только желание посидеть на стене. А уж о попытках котиков превращаться в летучих мышей и говорить не приходится.

Мы в AdMe.ru понимаем, что каждый имеет право на свои маленькие причуды. В случае с домашними животными главное — успевать вовремя их фотографировать.

Он оказался в самом эпицентре котастрофы. Там было так уютно, что он уснул сидя

«Я думаю, кот сломался»

«Помогите, с моей летучей мышью что-то не так»

Зачем вообще нужен пол, если можно просто «сесть» на стенку?

Хомяки, как и котики, тоже немножко жидкость

«Услышал его лай и пошел проверить, что случилось. Нашел его сидящим в ванне для птиц»

Нам тоже до чертиков интересно, что они ищут на этом стикере

«Думаю, в прошлой жизни моя собака все-таки была кошкой»

«Иногда он засыпает вот так, с открытыми глазами»

Самое время снизить температуру в доме, потому что песик уже немножко подтаял

«Это Мерлин, и иногда с ним происходит такое»

«Его первая прогулка, после того как он нашел новый дом»

Главное — поймать правильный момент и сделать фото

«Просто он под впечатлением от коврового покрытия в нашем новом доме»

Так выглядит завтрак в постель по-кошачьи

«Он действительно просидел так минут 10»

Когда выглядишь так, будто только что сошел с картины великого художника. С картины Пикассо

«В такой позе он поджидает меня всякий раз, когда я возвращаюсь из подвала. Он хочет меня удивить, и я каждый раз притворяюсь удивленной»

«Скажите Серсее, что это была я»

Кажется, этот малыш пытается отогнать хозяина от стула

А у ваших домашних пушистиков случаются приступы легкого безумия? Расскажите нам, что обычно происходит в такие моменты. И если у вас есть фото, обязательно покажите.