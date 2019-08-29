20 животных, у которых произошла маленькая драма

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Мало кто может похвастаться питомцами-пофигистами. У животных, которые давно вместе с хозяевами, часто формируются определенные привычки и ожидания от мира вокруг. И если что-то идет не по плану, остается только запечатлеть эти бесценные моменты, когда четвероногие во всей красе демонстрируют свою эмоциональность.

Мы в AdMe.ru посочувствовали каждому питомцу из этой статьи, но это не помешало нам насладиться их искренностью и продемонстрировать лучшие фото в нашей подборке.

«Мы принесли домой щенка, и кто-то явно не в восторге»

«То чувство, когда тебя предали»

Когда ты в восторге от путешествий, но они говорят «нет»

«Когда Тим и Джим видят ветеринара»

«Я не буду спрашивать снова! Скажи, что у тебя во рту?»

Когда просто уверен, что тебе не дают еды

«Нимб впервые увидел нашу собаку»

«Заказал своему псу львиную гриву на eBay. Вышло не совсем так, как мы ожидали»

Сходил на охоту...

«Тор был уверен, что мы едем в парк, и даже взял с собой свою игрушку. Когда мы проехали вход в этот парк, он просто отвернулся»

«Каким-то образом все соседские коты попали внутрь нашего батута и не могли выбраться. Мы их вызволили»

«Пес моих родителей немного не рассчитал с прыжком»

«Это Даффи. Вы можете увидеть последствия нападения грязи. К счастью для грязи, без свидетелей»

«Первая вечеринка в честь дня рождения кота. Кажется, он не в восторге»

«Жара не щадит никого. Наша принцесса в 100-литровой кастрюле с водой»

Кто-то явно не любит купаться

Настоящую боль не подделать

Что вы знаете о настоящей драме?

«Я делал это фото со словами: „Не могу поверить, что он ни разу не упал“»

«Шерлоку нельзя сладкое, поэтому во время чаепития я закрываюсь на кухне. Но на наш балкон есть второй выход с комнаты, поэтому часто приходится наблюдать это»

А у вас есть фото с животными, которые никак не ожидали подвоха от окружающего мира?