20 животных, попавших в действительно неловкую ситуацию (Им хочется помочь, но сначала нужно справиться с хохотом)

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Наши питомцы постоянно попадают в передряги, и выглядит это довольно забавно. Наверное, почти каждый владелец собаки видел, как она пытается поймать зубами собственную лапу или хвост, а потом на время застывает с удивленным выражением на морде. С кошками все еще веселее: они могут долго просчитывать траекторию прыжка и в конце концов приземлиться совсем не туда, куда планировали.

Мы в AdMe.ru точно знаем, что неуклюжесть — не порок для домашнего любимца. На самом деле это лишний повод сделать смешную фоточку.

1. «Да, я застрял. Посмеемся, когда ты тапки с сюрпризом наденешь»

2. Когда ты не можешь выбраться из западни, потому что еще совсем маленький и пока не научился быть жидкостью

3. Он пытался быть хорошим мальчиком и хотел принести игрушку. Но оказалось, что не все так просто

4. Тот самый случай, когда спокойно жить тебе мешает врожденное любопытство

5. Дерзкое нападение, которое закончилось полным провалом

6. Ему сказали ловить вкусняшку — и он поймал

7. Когда ты тщательно просчитал траекторию, но что-то все равно пошло не так

8. «Я дикая кошка, грация — мое второе имя...» Бум! «Ой...»

9. «Подожди, хозяин, я, кажется, нашел косточку»

10. Самое страшное, что он видел в своей жизни, — белые тапки

11. «Я был в душе и услышал шум внизу. Вот что я обнаружил, когда спустился»

12. Когда сам загнал себя в жесткие рамки и потом не знаешь, что со всем этим делать

13. «Нужно сменить ошейник. Видишь, мой яжык опять жастрял»

14. Пора вставать, а кроватка так и затягивает в пучину сладких снов? С котиками случается буквально то же самое

15. «Дорогая, у нас тут, кажется, собака сломалась...»

16. DJ Котик. Начало

17. Твое лицо, когда больше всего в жизни ты ценишь свободу, а хозяин пока этого не понял

18. Попадание в корзину, которому никто совсем не рад

19. Покатай меня, большая добрая собака

20. Если попал в дурацкую ситуацию, прими изящную позу и сделай вид, что именно так ты все и планировал

А у вас есть домашний питомец? Он мог бы стать звездой нашей сегодняшней подборки?