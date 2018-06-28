20+ животных, которые делают то, что им вздумается, и ни о чем не жалеют

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Порой животные ведут себя не просто как люди, а как господствующие персоны в этом бренном мире. Они всем своим видом могут показать, кто в доме хозяин или как нужно расслабляться. В этой статье вы сможете научиться у наших братьев меньших смотреть на мир через призму фразы «И пусть весь мир подождет».

Мы в AdMe.ru предприняли все возможное, чтобы эта подборка заставила вас улыбнуться и сделала ваш день добрее.

«Когда я проснулся, он уже хозяйничал на кухне»

Когда ты не боишься показаться смешным

«Несмотря на то что мы очень разные, мы друзья»

«Давай играть, как будто ты динозавр, а я тигр!»

Когда сильно приспичило, а ты на поле для гольфа

«Мое лучшее вложение $ 30 в игрушку для кота, который на нее даже не реагирует»

Жизнь удалась!

Малыш, дай прокатиться!

«Следы на лестнице, сделанные моей таксой за много лет. Она ходит исключительно по одной траектории»

Новый вид ленивцев выглядит так

«Теперь это моя машина, человек»

«Этот фонтан очень удобный... особенно в жару!»

«Мы подобрали этого котенка на улице. Мой муж сказал, что найдем для него место у нас дома. Но думаю, что он сам его уже нашел»

Вот как надо болеть за свою команду!

Когда ты выглядишь как кот, а в душе — русалочка

«Кто сказал, что лев — король зверей?»

«Ни о чем не переживай. Я буду твоим тренером»

Когда особенно зол и недоволен, потому что не разрешают лежать на столе и ходить по перилам на балконе 7-го этажа

Когда явно недоволен вмешательством оператора в личную жизнь

«Недавно мамина подруга была в приюте для животных, и у них там один кот живет в потолке»

Найдите вторую собаку

Новый аксессуар — котошляпа

Когда помогал хозяйке и внезапно уснул

Безмятежность она такая

А приходилось ли вам наблюдать необычные поступки животных?