20 животных, которые выдают себя за нечто совершенно иное. И мы им почти поверили
Не секрет, что братья наши меньшие — те еще мастера маскировки. Герои нашей подборки как раз из таких. Ну невозможно без умиления смотреть на их невинные мордашки, когда они случайно попадают именно в то место и именно в то время, чтобы окончательно нас запутать! Так и появляются фотошедевры вроде котика-радуги и змеи-кольца.
Мы в AdMe.ru подготовили обалденную фотоподборку животных, а в бонус спрятали такую мимимишку, которая поднимет настроение за считаные секунды.
Белое на белом
Главное — не наступить на такой коврик
А с таким «мишкой» мы бы поиграли с удовольствием!
Еще один чемпион по игре в прятки
Так вот ты какой, гуру маскировки!
Найдите кошечку
Даже полосочки совпадают
«Сфоткай меня, типа я динозавр»
Кошки-мышки
Слабо найти тут черно-белую кошку за 5 секунд?
Ужасное полотенце. Кусается. Долго сохнет. 4 из 10
Ох уж этот взгляд!
«Наша собака почти идеально подходит к нашему коврику»
Кто же это спрятался? Ума не приложим!
Тут есть черный кот, да-да!
Идеальное «кольцо»
Дайте мне два таких коврика, пожалуйста!
Хозяева этого кота на стулья без проверки не садятся
Интересно, это они котика под пол подбирали или пол — под котика
Такой «плед» хочется затискать
Бонус: это просто оживший снежок
Мы точно знаем, что все питомцы достойны внимания и поклонения, так что смело показывайте нам своего.
Фото на превью MFarhanR / reddit