20 животных, которые выдают себя за нечто совершенно иное. И мы им почти поверили

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Не секрет, что братья наши меньшие — те еще мастера маскировки. Герои нашей подборки как раз из таких. Ну невозможно без умиления смотреть на их невинные мордашки, когда они случайно попадают именно в то место и именно в то время, чтобы окончательно нас запутать! Так и появляются фотошедевры вроде котика-радуги и змеи-кольца.

Мы в AdMe.ru подготовили обалденную фотоподборку животных, а в бонус спрятали такую мимимишку, которая поднимет настроение за считаные секунды.

Белое на белом

Главное — не наступить на такой коврик

А с таким «мишкой» мы бы поиграли с удовольствием!

Еще один чемпион по игре в прятки

Так вот ты какой, гуру маскировки!

Найдите кошечку

Даже полосочки совпадают

«Сфоткай меня, типа я динозавр»

Кошки-мышки

Слабо найти тут черно-белую кошку за 5 секунд?

Ужасное полотенце. Кусается. Долго сохнет. 4 из 10

Ох уж этот взгляд!

«Наша собака почти идеально подходит к нашему коврику»

Кто же это спрятался? Ума не приложим!

Тут есть черный кот, да-да!

Идеальное «кольцо»

Дайте мне два таких коврика, пожалуйста!

Хозяева этого кота на стулья без проверки не садятся

Интересно, это они котика под пол подбирали или пол — под котика

Такой «плед» хочется затискать

Бонус: это просто оживший снежок

Мы точно знаем, что все питомцы достойны внимания и поклонения, так что смело показывайте нам своего.