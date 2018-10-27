20+ животных, которые требуют внимания, а учеба, работа и отдых подождут

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Мы все безмерно любим своих питомцев. Но иногда получается, что они дают о себе знать в самый неподходящий момент: просят ласки или угощения так, что можно начать злиться на них и называть бессовестными. А можно сделать фото или видео происходящего и поделиться им в интернете. Как это сделали пользователи — участники нашей подборки.

Мы в AdMe.ru отобрали кадры любимых зверей в моменты, когда, кажется, терпение хозяев уже на исходе.

Это ж не он, по глазам видно!

«Кошка не дает мне играть в видеоигры»

«Это наша кошка Шарлотт. Она не знает границ: у нее совершенно отсутствует чувство стыда»

Собака просит вратаря во время матча поиграть с ней, а не в скучный футбол

«Этот мальчик нашел себе укрытие, пока я чистила его домик. Он не хочет отпускать, я думаю, он наслаждается моим теплом»

«Когда мама уходит, я занимаю ее место, я теперь водитель»

Мне нужна эта собака!

«Каждую ночь, когда мой муж играет...»

«Я буду помогать тебе готовить»

Эта птица уселась там по единственной причине: плевать на прохожих

«Мой пес не дает мне играть в „Бога войны“, ненавидит Кратоса»

«Наш кот уже который месяц не дает нам смотреть телевизор»

«Муж уходит на работу раньше меня. Выводит собаку, чтобы она меня не будила. Однако у нас есть дверь в спальню для кота. Вот так меня приветствуют каждое утро»

«Это Пиро, он любит так лежать на ручках и засыпать»

Ты не учишься — ты играешь с Пиблз

Щенки трех часов от роду и старший брат

«Мой папа — не собачник. Это он с моим псом по пути на пляж»

Ноут Кот Бук... В ожидании патента

«Мой пес любит приносить мне носки, когда я возвращаюсь с работы. Сегодня он принес 4, хороший мальчик»

Когда ты вынужден дать своему коту ноутбук-приманку

«Тот самый момент, когда моя собака поняла, что она может откусить кусочек торта»

«Моя собака провела 15 минут, уговаривая робот-пылесос поиграть со своей плюшевой игрушкой сегодня утром»

Каждый раз, когда я принимаю душ

«Так, возможно, это последний раз, когда я делаю упражнения дома»