20+ животных, которые требуют внимания, а учеба, работа и отдых подождут
Мы все безмерно любим своих питомцев. Но иногда получается, что они дают о себе знать в самый неподходящий момент: просят ласки или угощения так, что можно начать злиться на них и называть бессовестными. А можно сделать фото или видео происходящего и поделиться им в интернете. Как это сделали пользователи — участники нашей подборки.
Мы в AdMe.ru отобрали кадры любимых зверей в моменты, когда, кажется, терпение хозяев уже на исходе.
Это ж не он, по глазам видно!
«Кошка не дает мне играть в видеоигры»
«Это наша кошка Шарлотт. Она не знает границ: у нее совершенно отсутствует чувство стыда»
Собака просит вратаря во время матча поиграть с ней, а не в скучный футбол
«Этот мальчик нашел себе укрытие, пока я чистила его домик. Он не хочет отпускать, я думаю, он наслаждается моим теплом»
«Когда мама уходит, я занимаю ее место, я теперь водитель»
Мне нужна эта собака!
«Каждую ночь, когда мой муж играет...»
«Я буду помогать тебе готовить»
Эта птица уселась там по единственной причине: плевать на прохожих
«Мой пес не дает мне играть в „Бога войны“, ненавидит Кратоса»
«Наш кот уже который месяц не дает нам смотреть телевизор»
«Муж уходит на работу раньше меня. Выводит собаку, чтобы она меня не будила. Однако у нас есть дверь в спальню для кота. Вот так меня приветствуют каждое утро»
«Это Пиро, он любит так лежать на ручках и засыпать»
Ты не учишься — ты играешь с Пиблз
Щенки трех часов от роду и старший брат
«Мой папа — не собачник. Это он с моим псом по пути на пляж»
Ноут Кот Бук... В ожидании патента
«Мой пес любит приносить мне носки, когда я возвращаюсь с работы. Сегодня он принес 4, хороший мальчик»
Когда ты вынужден дать своему коту ноутбук-приманку
«Тот самый момент, когда моя собака поняла, что она может откусить кусочек торта»
«Моя собака провела 15 минут, уговаривая робот-пылесос поиграть со своей плюшевой игрушкой сегодня утром»
Каждый раз, когда я принимаю душ
«Так, возможно, это последний раз, когда я делаю упражнения дома»
А как ведет себя ваш любимец? Расскажите в комментариях!
Фото на превью Ltybcmrf / pikabu, weasley24601 / reddit