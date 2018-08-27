20+ животных, чьи интеллектуальные способности превзошли наши ожидания

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Все привыкли считать, что в топ самых умных животных на планете входят обезьяны, собаки и дельфины. Так оно и есть, но иногда представители других видов живых существ вытворяют такие вещи, увидев которые, начинаешь понимать, что мы явно недооцениваем их умственные способности. Как вам, к примеру, осел и медоед, которые знают, как выбраться из загона, или слон, который убирает мусор за людьми?

AdMe.ru нашел 20+ животных, сообразительность которых позволяет им перейти на следующую ступень эволюции.

1. Эта самка орангутана однажды увидела, как сотрудники зоопарка умываются после смены, и когда нашла тряпку, начала каждый день делать так же

2. Более взрослая собака звонит в колокольчик, подсказывая хозяину, что молодой собаке нужно выйти

3. Кто-то до сих пор считает, что ослы глупые животные?

4. Медоед нашел способ сбежать из вольера

5. Орангутан спасается от дождя с помощью большого листа

6. «Вчера забыл свернуть водяной шланг в саду. Теперь колония муравьев благодарит меня, так как им стало гораздо проще передвигаться»

7. Эта горилла не хочет мочить передние лапы, поэтому пересекает ручей как человек

8. Еноты не только умные, но и ловкие

9. Горилла в зоопарке повторяет трюки человека

10. Олень благодарит девушку за вкусняшку

11. Этот медведь тоже не прочь поповторять за человеком

12. Обезьянка украла велосипед и хотела уехать на нем

13. Доказательство того, что вороны не отстают по интеллекту от многих высших приматов

14. Гуси помогают ежу безопасно перейти дорогу

15. А эти утки знают, что идти можно только на зеленый свет

16. Ну хватит, хозяин, пусть уже ест!

17. Слоны любят чистоту, и вот тому доказательство

18. Ты пьян, Мурзик! Пошли домой!

19. «Мы использовали эту задвижку на воротах 10 лет, и только этот конь понял, как ее отодвинуть»

20. Кажется, что этот олень застрял, но это не так

21. Дайте этой собаке мяч, и она никогда не соскучится

22. Баран научился отбивать мяч головой

23. Мы явно недооцениваем коров

Обезьянка, укравшая велосипед, сделала наш день! А кто из этих животных удивил вас больше всего?