20 животных, которые не скрывают, что они дьявольски умны и чертовски сообразительны

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Наши питомцы невероятно умны. Они знают, что нужно сделать, чтобы получить от нас самые вкусные лакомства, и мастерски умеют привлекать к себе внимание. А некоторые хвостатые гении умудряются добиться желаемого, придумывая поистине хитрые планы. Как вам, например, идея собаки закрыть кота в душе, чтобы не мешал?

Мы в AdMe.ru всегда знали: если бы наши домашние любимцы умели разговаривать, со многими из них можно было бы подискутировать на разные темы. И вот 22 тому доказательства.

«Бездомная мама-кошка принесла своего котенка в реанимацию. Врачи помогли малышу и передали его ветеринару»

«Она поняла, что, если нажать кнопку, коробочка становится теплой. Думаю, она проводит большую часть дня вот так, пока меня нет»

Этот питбуль высунулся в окно со своим мишкой в зубах, чтобы показать его собаке из другой машины

«Это Чак Норрис, и он так и не научился мяукать. Зато он умеет шлепать лапой по комнатному цветку, когда хочет привлечь к себе внимание»

«Он так гордится своими работами»

«Новая команда „Покажи язык“. Выучена самостоятельно, без ведома хозяев, выполняется в ответ на любой предмет в руке, похожий на еду»

«Мы с моей кошкой вместе уже 14 лет. Я жду ребенка, и она не только пыталась „высиживать“ мой живот, но и построила для меня укромное гнездышко, где я могла бы родить»

«Это Билли, и она кладет ключи на стол, как ее и попросили»

«Поли знает слова „привет“, „мама“, умеет свистеть, а еще лает, как собака, и мяукает, как кошка»

«Моя собака получает лакомство, когда я сажусь за работу. То есть я случайно сделал ее своим боссом. Это она ждет в моем кабинете, когда я уже закончу обед и вернусь к своим обязанностям»

«Сказал ему убираться со шкафа, а он в ответ состроил такую мордочку»

«Он крадет пульт от телевизора, чтобы мы уделяли ему больше внимания»

Тот самый случай, когда объяснять дважды — это лишнее

«Они специально разливают свою воду, потому что хотят, чтобы я включил кран в ванной»

«Этот соседский песик встречает нас каждый день, когда мы возвращаемся домой, чтобы получить что-нибудь вкусное. Он знает, что он очень милый, и его тактика всегда работает»

«Велел своей собаке лечь на кушетку. Это бывший служебный пес, и он знает, что приказы нужно выполнять. А еще он знает, что может сделать это по-своему»

«Он мой лучший друг и самая крутая нянька моим дочкам: выгуляет, про еду напомнит и за порядком проследит. Умныыый! Умный настолько, что точно знает, когда дурака включить»

«Котята моей кошки немного подросли, и я стала приучать их к горшку. Проснутся — тащу в лоток, и так целый день. В общем, сходили они в лоток пару раз»

«А ночью просыпаюсь от того, что котята вереницей заходят в спальню и пищат. Они за день усвоили, что, если хочешь в туалет, проси тетю, она отнесет».

«Я лежала в постели, когда услышала, что дверца душевой кабины закрылась. Встала, чтобы посмотреть, что там, и вот что увидела»

Стальные мускулы всегда проигрывают в схватке с настоящим злым гением