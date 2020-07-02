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20 животных, которые готовы уснуть даже у черта на рогах, лишь бы не на собственном лежаке

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Владельцы кошек и собак наверняка не раз сталкивались со странной реакцией своих питомцев на специальные кроватки: на них тратится уйма денег, а любимец их игнорирует. Сердцу животного картонная коробка или пакет часто бывает милее, чем выбранная хозяином подстилка. Но некоторые питомцы зашли еще дальше и облюбовали совсем уж необычные места для отдыха.

Мы в AdMe.ru уверены, что каждый питомец способен проявить максимум смекалки, когда дело доходит до поиска места для отдыха. Некоторые варианты лежанок нас ошарашили.

«Пока я сплю, он ведет себя как настоящий подлец»

20 животных, которые готовы уснуть даже у черта на рогах, лишь бы не на собственном лежаке
© stevethepirate89 / Reddit

Коту точно ничего не мешает, а вот хозяину...

20 животных, которые готовы уснуть даже у черта на рогах, лишь бы не на собственном лежаке
© ritinha_fig / Reddit

«Мама все ломала голову, почему ее цветы растут только в одной половине горшка»

20 животных, которые готовы уснуть даже у черта на рогах, лишь бы не на собственном лежаке
© Steuv1871 / Reddit

«Вот как кот спит с моей женой каждую ночь»

20 животных, которые готовы уснуть даже у черта на рогах, лишь бы не на собственном лежаке
© Unknown author / imjur

«Мой котик пытается проехать как безбилетный пассажир»

20 животных, которые готовы уснуть даже у черта на рогах, лишь бы не на собственном лежаке
© Liviology / Reddit

Кот решил пробраться в стиральную машину обходным путем

20 животных, которые готовы уснуть даже у черта на рогах, лишь бы не на собственном лежаке
© HalloweenCat77 / Reddit

«Из всех мест для отдыха он выбрал именно то, где мы пытались что-то выращивать»

20 животных, которые готовы уснуть даже у черта на рогах, лишь бы не на собственном лежаке
© bowlerhatbear / Reddit

Шах и мат

20 животных, которые готовы уснуть даже у черта на рогах, лишь бы не на собственном лежаке
© streetlight419 / Reddit

«Жена всего на минутку положила свою вышивку на кровать»

20 животных, которые готовы уснуть даже у черта на рогах, лишь бы не на собственном лежаке
© IronicDeadPan / Reddit

Пазл сложился

20 животных, которые готовы уснуть даже у черта на рогах, лишь бы не на собственном лежаке
© turquoisesilk / Reddit

Кастрюли в качестве приманки работают не хуже коробок и пакетов

20 животных, которые готовы уснуть даже у черта на рогах, лишь бы не на собственном лежаке
© UnderscoreGreg / Reddit

Она запала на этот кроссовок, несмотря на то, что он ей мал

20 животных, которые готовы уснуть даже у черта на рогах, лишь бы не на собственном лежаке
© alyssabob88 / Reddit

«Хм, что же выбрать? Свой лежак или пустую собачью миску?»

20 животных, которые готовы уснуть даже у черта на рогах, лишь бы не на собственном лежаке
© porchmoon / Reddit

«Когда вы последний раз подметали пол? Это самый большой комок шерсти, что я видел»

20 животных, которые готовы уснуть даже у черта на рогах, лишь бы не на собственном лежаке
© sercebaterije / Reddit, © littlebloodmage / Reddit

В конце концов это тоже коробка

20 животных, которые готовы уснуть даже у черта на рогах, лишь бы не на собственном лежаке
© Mattisso / Reddit

А этот кот, кажется, решил устроить ловушку для хозяев

20 животных, которые готовы уснуть даже у черта на рогах, лишь бы не на собственном лежаке
© ediblesprysky / Reddit

Этот журнальный столик должен был добавить немного шарма гостиной

20 животных, которые готовы уснуть даже у черта на рогах, лишь бы не на собственном лежаке
© 9999monkeys / Reddit

Она отодвинула кровать в сторону и брякнулась на пол

20 животных, которые готовы уснуть даже у черта на рогах, лишь бы не на собственном лежаке
© CyborgKnitter / Reddit, © CyborgKnitter / Reddit

«Сегодня моя собака обнаружила, что ей и на крыше неплохо»

20 животных, которые готовы уснуть даже у черта на рогах, лишь бы не на собственном лежаке
© Jingoism2 / Reddit

«Эх, мой цветок!»

20 животных, которые готовы уснуть даже у черта на рогах, лишь бы не на собственном лежаке
© zoedawn4 / Twitter

А какие необычные места для сна облюбовали ваши питомцы?

Фото на превью Unknown author / imjur
451207
2k