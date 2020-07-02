20 животных, которые готовы уснуть даже у черта на рогах, лишь бы не на собственном лежаке

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Владельцы кошек и собак наверняка не раз сталкивались со странной реакцией своих питомцев на специальные кроватки: на них тратится уйма денег, а любимец их игнорирует. Сердцу животного картонная коробка или пакет часто бывает милее, чем выбранная хозяином подстилка. Но некоторые питомцы зашли еще дальше и облюбовали совсем уж необычные места для отдыха.

Мы в AdMe.ru уверены, что каждый питомец способен проявить максимум смекалки, когда дело доходит до поиска места для отдыха. Некоторые варианты лежанок нас ошарашили.

«Пока я сплю, он ведет себя как настоящий подлец»

Коту точно ничего не мешает, а вот хозяину...

«Мама все ломала голову, почему ее цветы растут только в одной половине горшка»

«Вот как кот спит с моей женой каждую ночь»

«Мой котик пытается проехать как безбилетный пассажир»

Кот решил пробраться в стиральную машину обходным путем

«Из всех мест для отдыха он выбрал именно то, где мы пытались что-то выращивать»

Шах и мат

«Жена всего на минутку положила свою вышивку на кровать»

Пазл сложился

Кастрюли в качестве приманки работают не хуже коробок и пакетов

Она запала на этот кроссовок, несмотря на то, что он ей мал

«Хм, что же выбрать? Свой лежак или пустую собачью миску?»

«Когда вы последний раз подметали пол? Это самый большой комок шерсти, что я видел»

В конце концов это тоже коробка

А этот кот, кажется, решил устроить ловушку для хозяев

Этот журнальный столик должен был добавить немного шарма гостиной

Она отодвинула кровать в сторону и брякнулась на пол

«Сегодня моя собака обнаружила, что ей и на крыше неплохо»

«Эх, мой цветок!»