20+ жителей разных стран рассказали, чем они питаются, когда в кармане шаром покати
Когда денег остается впритык, люди пытаются сэкономить на всем, включая питание. В первую очередь в таких случаях мы отказываемся от самых дорогих продуктов: мяса, рыбы, экзотических фруктов.
Мы в AdMe.ru узнали, какие дешевые блюда могут позволить себе люди в разных странах мира, когда деньги уже почти на исходе.
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Румыния. У моей румынской бабушки был оригинальный рецепт. В 90-е, когда с деньгами было туго, бабушка готовила «картофельный суп», который на самом деле не суп. А рецепт очень простой: вода, в которой варилась картошка, бульонный кубик и немного картофеля для густоты (хорошо, если сорт крахмалистый). В дополнение шли кусочки обычного батона, обжаренного либо на масле, либо на сухой сковороде. Это на самом деле вкусно и сытно, и я до сих пор иногда готовлю бабушкину вкуснятину.
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Италия. Приехала к тетке в Римини. Жили тогда бедно, ужинали в основном пастой, но она научила меня классному рецепту: берем помидоры, запеченные в духовке, или томатную пасту. Соус готовим так: чеснок, масло и томатную пасту тушим вместе около 10 минут, добавляем любые специи, лучше зелень — и все это к макаронам. Есть блюдо обязательно горячим.
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Нидерланды. У нас популярны блюда из картофельного пюре. Например, hete bliksem — рагу из картофеля и перетертых яблок. © Iris Van Laar / Quora
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Турция. С моей точки зрения, еда бедного студента — это простая еда без мяса. Я выбираю симит и чай или просто симит (симит — турецкая выпечка, прим. AdMe.ru). © Mert Toker / Quora
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Менемен — блюдо из яиц. Для самого простого варианта блюда вам понадобятся только яйца, помидоры, зеленый перец, немного лука и чеснока по желанию. Блюдо получается бюджетным и очень вкусным, особенно если взять свежие и ароматные помидоры. С турецким хлебом это невероятно вкусно. © Sinan Ozeren / Quora
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Великобритания. Когда денег мало, приходится учиться готовить. В Британии из мешка муки, лука, яиц и овощей можно приготовить огромное количество блюд. Вы откроете новый мир, как только поймете, что сушеные бобы — это вкусно. Также нельзя игнорировать такую известную рыбу, как треска, пикша или минтай. Их можно недорого купить на рыбном рынке. © David Hawley / Quora
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Для жителей Великобритании я могу предложить пастуший пирог. Его готовят из баранины, лука, моркови, приправ и картофельного пюре. Это недорогое блюдо легко готовить, оно очень сытное. В качестве гарнира можно приготовить овощи. © John Yates / Quora
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Япония. В Японии есть 2 дешевых и популярных вида бобов. Один из них называется «натто» — ферментированные сушеные бобы за 99 центов. Смешайте их с рисом, острым соусом и горчицей. © David Wang / Quora
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Китай. Вот несколько советов от моей кантонской бабушки. Можно замариновать рис на ночь в кунжутном масле. Еще один лайфхак, чтобы сделать рисовую кашу вкуснее: сварить куриный бульон и приготовить блюдо на этом отваре. Сваренное мясо также добавьте в кашу. Получается полезное блюдо с жирами и белками. © Legodarthvader / Reddit
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Возле моего дома лапша с мясом стоит $ 2, а если убрать из нее мясо — $ 1, так что такую еду может позволить себе каждый. Мясо, в частности свинина, в Китае очень дорогое, поэтому небогатые китайцы предпочитают есть больше овощей. © Lucas Liu / Quora
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Франция. Моя бабушка выросла в Белоруссии, жила во Франции, но часто готовила дома бюджетное блюдо под названием «затирка». Основные ингредиенты: молоко, мука и яйцо. Муку перетирают с яйцом и водой. Когда она становится клейкой, из нее формируют маленькие клецки (размером где-то с лесной орех). А потом отваривают в молоке или смеси воды с молоком. По сути это молочный суп, где вместо крупы — кусочки теста.
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Во Франции есть блюдо Pain au chocolat, что в переводе означает «шоколадный хлеб». В пекарнях он стоит дороже, а в супермаркетах дешево. Обычно, когда устал или нет времени поесть, я покупаю это блюдо. € 1,5 за порцию — хорошая цена. © Vinod / Quora
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Египет. В качестве гарнира фалафель, или тамийя, как мы его называем, — самый лучший вариант. Обычно его подают с очень вкусным и полезным хлебом — аиш балади. За такой обед вы заплатите не больше $ 2. © Adham Elkhouly / Quora
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Швейцария. Швейцария не бедная страна, но после 20-го числа каждого месяца многие начинают экономить. Паста с солью и маслом остается самым дешевым способом наесться. Раз в неделю традиционная швейцарская колбаска сервела обеспечит вас необходимым количеством белка. © Roberto Vilar / Quora
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Россия. Как русский, считаю, что картошка — лучшая еда. Она дешевая, ее можно приготовить кучей разных способов, чтобы не приедалась. Долго хранится. Мои предки пережили холодные зимы и войну благодаря картошке. Ее можно жарить, варить или готовить в духовке. © Ericstan / Reddit
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Наша соседка Люда жила бедно, но всегда знала, что приготовить, если в кармане шаром покати. Она вечно умудрялась из всякой ерунды приготовить такую вкуснятину, что соседских детей и меня в том числе было за уши не оттянуть. К ней все жильцы 9-этажного дома приходили за советом, что бы такого приготовить поесть, когда в кармане копейки. Вот рецепт, который выручает меня в периоды дикого безденежья: вода, мука, масло растительное, немного соли и сахара, тесто жидкое делаем и жарим налистники. Полил вареньем — и вот тебе самый вкусный десерт в мире. Сварил картохи, смял в пюре, завернул в блин — пожалуйста, блинчик с картошкой.
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Индонезия. Дешевую еду в стране можно купить в вартеге. Самый выгодный вариант — рис с тофу, темпе и овощами. Мой брат покупает это блюдо всего за $ 0,712 в Джакарте, в самом центре Индонезии. Если добавить в блюдо белок, например яйца и мясо, получается дороже. Поэтому люди часто просят добавить подливку, к примеру, куриную, но без самого мяса. © Syelly Tuhumury / Quora
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Индия. Я родился и вырос в Мумбаи и провел много времени, пытаясь удовлетворить свои гастрономические потребности по низкой цене. Например, рагда паттич — картофельные оладьи с чечевицей и специями, около $ 0,27 за тарелку. Также мы, индийцы, создали свою версию китайской еды — китайский бхел. Многие индийцы, вспоминая детство, упоминают именно это блюдо. (Обычно закуска состоит из обжаренной во фритюре лапши, мелко нарезанного лука, нашинкованной капусты, зеленого перца и моркови, соевого и томатного соусов, красного соуса чили, соли, перца — прим. AdMe.ru).
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Пани пури — одно из обязательных блюд, которые нужно попробовать в Индии. Не стоит недооценивать эти острые шарики. В большинстве случаев вам подадут 6 кусочков пани пури и кусочек масла. 2 такие тарелки — и ваш желудок скажет вам спасибо. (Пани пури — закуска из шариков из теста, жаренных во фритюре. Перед употреблением шарик обычно продавливают пальцем и наливают внутрь бульон с различными специями и добавками — прим. AdMe.ru). © Sherwyn Darryl D’Souza / Quora
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Ирландия. Есть такое блюдо — хрустящий сэндвич. Белый хлеб, чипсы и сливочное масло. Я предпочитаю чипсы с сыром и луком, но можно взять любые. Цена такого перекуса — € 1,5. © John Fleming / Quora
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Иран. Блюда, о которых я расскажу ниже, — это вовсе не обязательно еда для бедных студентов. Иранцы с любым достатком любят такую еду. Например, лабу — свежесваренная свекла, которую продавец при тебе режет на кусочки и укладывает в миску. Самса — мой личный фаворит. Это отличный перекус, когда нет времени поесть. Самса — это недорого, горячо и вкусно. Блюдо готовят с разной начинкой, например из курицы, картофеля и специй. Также последнее, но не менее важное блюдо, — балал. Представляет собой жареную кукурузу. Когда я учился в университете, все ученики и даже преподаватели ходили на занятия с балалом. © Nadhiya Athaide / Quora
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Мексика. Я вырос в Центральной Мексике. Среди студентов популярно блюдо моллет. Оно представляет собой круглый кусочек хлеба, поверх которого кладутся обжаренные бобы, плавленый сыр, острый соус сальса. В блюде есть все самое необходимое для организма, а пока ешь его, можно доделать домашку. © David Martinez / Quora
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Корея. Получить работу в Корее очень сложно. Бесчисленные студенты стекаются в академический городок Норьянг в Сеуле, чтобы найти работу. Вот где родилось блюдо капбоп: в бумажную тарелку кладут рис, а сверху другие ингредиенты (аналог — боул, прим. AdMe.ru). Также в Корее популярно блюдо кимпаб: в нори заворачивают рис с различными ингредиентами. Его легко есть — как бутерброд. © Hosiki Kim / Quora
А как недорого и вкусно можно перекусить в вашей стране?