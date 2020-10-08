20+ жителей разных стран рассказали, чем они питаются, когда в кармане шаром покати

Россия. Как русский, считаю, что картошка — лучшая еда. Она дешевая, ее можно приготовить кучей разных способов, чтобы не приедалась. Долго хранится. Мои предки пережили холодные зимы и войну благодаря картошке. Ее можно жарить, варить или готовить в духовке. © Ericstan / Reddit

Наша соседка Люда жила бедно, но всегда знала, что приготовить, если в кармане шаром покати. Она вечно умудрялась из всякой ерунды приготовить такую вкуснятину, что соседских детей и меня в том числе было за уши не оттянуть. К ней все жильцы 9-этажного дома приходили за советом, что бы такого приготовить поесть, когда в кармане копейки. Вот рецепт, который выручает меня в периоды дикого безденежья: вода, мука, масло растительное, немного соли и сахара, тесто жидкое делаем и жарим налистники. Полил вареньем — и вот тебе самый вкусный десерт в мире. Сварил картохи, смял в пюре, завернул в блин — пожалуйста, блинчик с картошкой.