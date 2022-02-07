20+ женских твитов, после прочтения которых хочется и плакать, и смеяться, и сказать: «Ой, все!»
Можно сколько угодно говорить о том, что женские бытовые проблемы порой несерьезны и надуманны. Но многие дамы доходчиво объяснят, что и слон способен замаскироваться под муху. И даже обыденные вещи, например покупка средств гигиены или бритье ног, способны обернуться драмой. Но любую ситуацию спасает здоровая ирония.
Мы в AdMe.ru не смогли обойти вниманием твиты о будничных проблемах, с которыми сталкивается прекрасная половина человечества.
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Под какими из этих твитов вы и сами бы подписались?
Фото на превью megasayona / Twitter
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