20+ женских твитов, после прочтения которых хочется и плакать, и смеяться, и сказать: «Ой, все!»

Можно сколько угодно говорить о том, что женские бытовые проблемы порой несерьезны и надуманны. Но многие дамы доходчиво объяснят, что и слон способен замаскироваться под муху. И даже обыденные вещи, например покупка средств гигиены или бритье ног, способны обернуться драмой. Но любую ситуацию спасает здоровая ирония.