20+ женских штучек с AliExpress, которые стоят меньше $ 3 (О существовании некоторых мы даже не знали)

AliExpress — палочка-выручалочка для модниц любых возрастов. Наверное, там можно купить абсолютно все, что нужно для женской красоты и комфорта. Вот только некоторые вещи могут стоить очень дорого. И поэтому мы и подобрали самые бюджетные, но не менее полезные штуки специально для тех красоток, кто умеет считать деньги и при этом выглядеть изумительно.

Женская часть AdMe.ru уже оценила удобство некоторых приспособлений. А без чего вы не мыслите свою жизнь?

Наклейки на ногти

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Тренажер для мышц лица против носогубных морщин

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Подсветка для селфи на телефон

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Бутылка для воды

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Прибор для чистки ушей

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Контейнер для беспроводных наушников

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Браслет-линейка

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Сменный флакон для духов

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Повязки для сна

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Обруч

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Оригинальное украшение

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Забавный контейнер для линз

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Авоська

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Средство для ухода за губами

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Пенал

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Тапочки

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Гель для бровей

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Перчатки, которые не надо снимать, чтобы пользоваться сенсорным экраном

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Массажер для головы

Купить можно здесь.

Спонж для макияжа

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Термочувствительный чехол для iPhone

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А что бы вы приобрели не задумываясь?

Фото на превью aliexpress

57 На склад!
10 Комментарии
  • 10 сентября 2018
  • 10
  • 30898

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