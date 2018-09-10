20+ женских штучек с AliExpress, которые стоят меньше $ 3 (О существовании некоторых мы даже не знали)
AliExpress — палочка-выручалочка для модниц любых возрастов. Наверное, там можно купить абсолютно все, что нужно для женской красоты и комфорта. Вот только некоторые вещи могут стоить очень дорого. И поэтому мы и подобрали самые бюджетные, но не менее полезные штуки специально для тех красоток, кто умеет считать деньги и при этом выглядеть изумительно.
Женская часть AdMe.ru уже оценила удобство некоторых приспособлений. А без чего вы не мыслите свою жизнь?
Наклейки на ногти
Тренажер для мышц лица против носогубных морщин
Подсветка для селфи на телефон
Бутылка для воды
Прибор для чистки ушей
Контейнер для беспроводных наушников
Браслет-линейка
Сменный флакон для духов
Повязки для сна
Обруч
Оригинальное украшение
Забавный контейнер для линз
Авоська
Средство для ухода за губами
Пенал
Тапочки
Гель для бровей
Перчатки, которые не надо снимать, чтобы пользоваться сенсорным экраном
Массажер для головы
Спонж для макияжа
Термочувствительный чехол для iPhone
А что бы вы приобрели не задумываясь?
Фото на превью aliexpress