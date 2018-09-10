20+ женских штучек с AliExpress, которые стоят меньше $ 3 (О существовании некоторых мы даже не знали)

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AliExpress — палочка-выручалочка для модниц любых возрастов. Наверное, там можно купить абсолютно все, что нужно для женской красоты и комфорта. Вот только некоторые вещи могут стоить очень дорого. И поэтому мы и подобрали самые бюджетные, но не менее полезные штуки специально для тех красоток, кто умеет считать деньги и при этом выглядеть изумительно.