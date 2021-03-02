20+ женских штучек, которые выполняют важную функцию — повышают настроение
Нашим бабушкам и мамам приходилось значительно сложнее как в бытовом плане, так и в деле красоты и здоровья. Нам же повезло гораздо больше. Однако у большого выбора есть свои недостатки, ведь огромное количество гаджетов, одежды, косметики легко может ввести в ступор современную леди.
Мы в AdMe.ru надеемся, что что-то возьмут на вооружение и мужчины в преддверии весеннего праздника. Девушки, эту статью как раз можно использовать как намек.
Прибор для ультразвуковой чистки лица
Стильные антибликовые очки
Вращающаяся на 360° шкатулка для хранения украшений
Кружка с двойными стенками
Льняные салфетки
Портативный фотопринтер
Светодиодная маска для лица
Необычный беретик ручной работы
Альбом для творчества
Оригинальная бижутерия
Умные напольные весы
Электрический массажер для ног
Палетка на 54 вида теней
Футболка со звездным небом
Миниатюрная игрушка «Сделай сам»
Профессиональные щипцы для завивки волос
Женский пижамный комплект
Носочки и тапочки в «кошачьем» стиле
Романтический светильник
Трафарет для макияжа в виде кошки
Лазерный депилятор
Машина для изготовления сахарной ваты
Набор для каллиграфии в ретростиле
Кашемировый шарф с принтом в виде картин знаменитых художников
Мини-сумочка
Погодный стеклянный барометр
Увеличитель для экрана телефона
Бутылка для воды
А какой подарок идеален для вас?
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