20+ женских штучек, которые выполняют важную функцию — повышают настроение

Нашим бабушкам и мамам приходилось значительно сложнее как в бытовом плане, так и в деле красоты и здоровья. Нам же повезло гораздо больше. Однако у большого выбора есть свои недостатки, ведь огромное количество гаджетов, одежды, косметики легко может ввести в ступор современную леди.