20 вещей, которые заводят мужчин в тупик, но при этом понятны каждой девушке

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Парни, у которых есть девушка или жена, могут рассказать вам немало любопытного о своей жизни со второй половиной. И в этих рассказах наверняка найдется много общего: девушки лучше различают цвета, покупают средства для ухода за каждой частью тела (в то время как парни обходятся средством «5 в 1»), носят в своих сумочках массу полезного и при случае не прочь разнообразить гардероб вещью своего мужчины.

AdMe.ru не считает все эти особенности проблемами, ведь они делают нашу жизнь ярче, и в этом вам сейчас предстоит убедиться.

Мужчины и женщины воспринимают цвета по-разному

И эти цвета на самом деле абсолютно разные

Так что если спросить парня, какой оттенок лучше, то он скажет, что все они хороши, и будет по-своему прав

Только не говорите, что с вами такого не случалось

Даже небольшая женская сумочка обязательно будет тяжелой

Багажа это тоже касается. Пакет справа принадлежит мужу, а чемодан слева собран его женой для 3-дневной поездки

Женщины порой непредсказуемы

Но с ними всегда можно договориться

Тот неловкий момент, когда две девушки появились в одинаковых нарядах

А еще почти у каждой леди есть полка под названием «а вот когда похудею»

Впрочем, всегда можно позаимствовать одежду у парня

Мужчины знают, что девушки любят цветы, но не представляют до какой степени

Как быть, если ваша вторая половина никак не может выбрать ресторан, в котором вы будете ужинать?

«Куда ты хочешь пойти? Гриль-бар „Мне все равно“».

И помните, что с ужином лучше не затягивать

«Только что переехал к своей девушке. Угадайте, на какой половине находятся мои вещи?»

Девушки занимают только треть кровати. По диагонали

Если мужчину попросили купить предметы женской гигиены, то это может стать для него настоящим испытанием

Выбрать белье в подарок не так-то просто. Но для этого нашлось решение

Туфель, как и одежды, много не бывает. Ну и что, что неудобные? Зато красивые!

Реакция парней на накладные ресницы просто бесценна

since my friend jade doesn't have twitter i am posting this on her behalf cuz of the innocence and concern of teenage boys pic.twitter.com/9nQDIAY9u1 — Reags (@reagskurp) October 15, 2017