20+ женщин рассказали о мелочах, которые в 100 раз круче, чем кусок любимого торта
Исследователи утверждают, что женщины чаще, чем мужчины, испытывают негативные эмоции. Но вместе с тем их положительные переживания гораздо сильнее и ярче, чем мужские, что уравновешивает уровень счастья среди представителей разных полов.
Мы в AdMe.ru призываем и мужчин, и женщин находить в жизни больше позитива. Например, женщинам могут поднять настроение вот такие незначительные мелочи.
«Я стала ведьмой. А все потому, что решила круто изменить свою жизнь и поехала на маникюр, чтобы впервые за 3 года поменять форму ногтей»
Вот оно, женское счастье
«Сколько себя помню, всегда хотела серые волосы. Наконец решилась покраситься!»
«Так выглядит мужская депрессия»
- А еще так выглядит женское счастье! © supervichka / Twitter
Только вы, магазин косметики и много денег в кошельке
«Закончила работу в 18:00, забрала посылочку, попила кофе в булочной, сварила литр томатного супа, погладила кошечку и иду спать»
Как мы понимаем автора этих строк!
Еще больше понимаем
«В 27 лет наконец избавилась от прыщей, с которыми боролась в течение 15 лет»
«Она нереальная! Девочки поймут»
Маленькие женские радости
Принять ванну, полную лепестков роз
«Впервые в жизни я вешу меньше 90 кг и чувствую себя замечательно!»
Это и правда испытание повышенной сложности
Когда набрала полную тележку продуктов
«Я развелась с изменщиком и похудела на 36 кг»
«Вот это комбо, я счастлива!»
«Я одинокая женщина, и сегодня я сама поменяла колесо! Чертовски горжусь собой»
«Теперь у меня есть жутко теплые белые шерстяные носки»
«Я обрезала волосы и жалею, что не сделала этого раньше»
«Ладно, я целых полторы секунды думала: „А что, так можно было?“ Показалось, что там „отменить“ можно, а не „отметить“»
«Мой парень сфотографировал меня. И мне нравится, как я здесь выгляжу»
Расскажите, какие мелочи поднимают вам настроение.
Фото на превью tiredandrussian / Twitter, HeIIoSidney96 / Twitter
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