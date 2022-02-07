20+ женщин рассказали о мелочах, которые в 100 раз круче, чем кусок любимого торта

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Исследователи утверждают, что женщины чаще, чем мужчины, испытывают негативные эмоции. Но вместе с тем их положительные переживания гораздо сильнее и ярче, чем мужские, что уравновешивает уровень счастья среди представителей разных полов.

Мы в AdMe.ru призываем и мужчин, и женщин находить в жизни больше позитива. Например, женщинам могут поднять настроение вот такие незначительные мелочи.

«Я стала ведьмой. А все потому, что решила круто изменить свою жизнь и поехала на маникюр, чтобы впервые за 3 года поменять форму ногтей»

Вот оно, женское счастье

«Сколько себя помню, всегда хотела серые волосы. Наконец решилась покраситься!»

«Так выглядит мужская депрессия»

А еще так выглядит женское счастье! © supervichka / Twitter

Только вы, магазин косметики и много денег в кошельке

«Закончила работу в 18:00, забрала посылочку, попила кофе в булочной, сварила литр томатного супа, погладила кошечку и иду спать»

Как мы понимаем автора этих строк!

Еще больше понимаем

«В 27 лет наконец избавилась от прыщей, с которыми боролась в течение 15 лет»

«Она нереальная! Девочки поймут»

Маленькие женские радости

Принять ванну, полную лепестков роз

«Впервые в жизни я вешу меньше 90 кг и чувствую себя замечательно!»

Это и правда испытание повышенной сложности

Когда набрала полную тележку продуктов

«Я развелась с изменщиком и похудела на 36 кг»

«Вот это комбо, я счастлива!»

«Я одинокая женщина, и сегодня я сама поменяла колесо! Чертовски горжусь собой»

«Теперь у меня есть жутко теплые белые шерстяные носки»

«Я обрезала волосы и жалею, что не сделала этого раньше»

«Ладно, я целых полторы секунды думала: „А что, так можно было?“ Показалось, что там „отменить“ можно, а не „отметить“»

«Мой парень сфотографировал меня. И мне нравится, как я здесь выгляжу»