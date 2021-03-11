20+ женщин после родов рассказали о вещах, которые им хотелось бы знать до того, как они забеременели
Беременность — это не всегда предсказуемый и тщательно спланированный этап в жизни женщины. Будущим матерям частенько приходится выносить такие тяготы и лишения, о которых никогда не рассказывают в романтических фильмах, где розовощекие спокойные младенцы спят в кроватках под кружевными одеялами.
Мы в AdMe.ru набрались смелости и решили написать о некоторых вещах, о которых иногда тактично умалчивают или просто забывают.
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Когда рождается ребенок, всё, с чем он играет, моется и обдается кипятком. Проходит время. Ребенок начинает ползать, и арсенал его игрушек — это уже давно не 2 погремушки, а целый «икеевский» ящик, а еще пульт, телефон, ложки, кастрюли, провода и кот. И никто не говорит, что со всем этим делать! Всегда мыть? Всегда обдавать кипятком? И кота тоже? Но вопрос сам собой отпадает, когда ребенок первый раз облизывает колеса у коляски.
© NotAllowed / Pikabu
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Есть много вещей, о которых я хотела бы знать заранее. Одна из них — чувство потери старого «я» и прежнего образа жизни. Я просто хочу привлечь внимание к тому факту, что это нормально — скучать по старой жизни, пока вы привыкаете к новой, где вы мама. Это и в самом деле замечательно, но, безусловно, бывают дни, когда я хочу просто проспать до 10 утра и бездельничать весь день. © RPDork / Reddit
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2 триместра беременности ходила и хвасталась, что нет никаких причуд. Но на сроке в 32 недели у меня появилось необъяснимое и непреодолимое желание спать только в ванной. Не могу заснуть в кровати вообще! Муж смеется, а я уже 2 недели сплю в ванной. Так и живем. © «Палата № 6» / Vk
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Мои ноги увеличились на полразмера после родов, а волосы стали кучерявыми. Раньше они были просто волнистыми, а сейчас появились локоны. Еще у меня возникло отвращение к говядине, которое не исчезло по сей день, хотя моему младшему скоро исполнится 10. Это как второе половое созревание. Что вообще происходит с моим телом? © MargotFenring / Reddit
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Я и вообразить не могла, что огромное количество незнакомцев, в том числе мужчин, захотят погладить мой «беременный» живот, а потом еще и начать контролировать мое поведение. Поскольку, по их мнению, они тоже в курсе, что было бы полезно для моего ребенка. © Anonymous / Quora
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После родов я больше не страдаю от отсутствия макияжа, меня уже не бесит бардак, мы с мужем прекрасно спим на детальках конструктора, кошки умеют быстро есть и сидеть в шкафу до следующей кормежки, дети прекрасно играют сами, а если дать им краски и выйти из комнаты, то они сделают в ней косметический ремонт. Мои нервы крепче стального троса. Я просто успокоилась и приняла жизнь в реальности, а не в кино. © akasha1366 / Pikabu
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Я хотела бы заранее знать, что утренняя тошнота — это не просто рвота, а ежедневное адское недомогание. Во время первой беременности меня рвало примерно 4 раза в день, на этот раз «утренняя тошнота» была просто постоянной тошнотой без какого-либо облегчения в течение 4 недель. Рвота, по крайней мере, давала мне немного времени, чтобы прийти в себя. © crazycatfishlady / Reddit
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Была на 9-м месяце беременности, когда мне в голову взбрело закрасить паркет гуашью. Ползала на четвереньках полчаса, закрасила четверть пола, очень гордилась своей работой и тем, что подобрала гуашь в цвет паркета. К слову, всю беременность была адекватной. Пол не отмылся до сих пор, а малышу уже 2,5 месяца. © «Палата № 6» / Vk
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После рождения ребенка я потеряла кучу волос. Во время душа они просто наматывались на мои ладони и оставались на них. Я думала, что со мной что-то не так, потому что никогда не слышала о подобном. Но потом я прочитала на форумах, что такое случается со многими, и успокоилась. В конце концов волосы отрастут и вы пройдете этот неловкий этап. © sm1020 / Reddit
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Во время моей беременности как-то мы с мамой обнаружили, что пахнет газом. Я сидела в соседней комнате и услышала мамин крик: «Ложись!» Легла. На пол. Лежу. В комнату заходит мама и удивляется, почему я лежу на полу в такой странной позе. Оказывается, ей послышалось, будто я сказала, что мне нехорошо. Она и посоветовала прилечь. А с плитой все было в порядке. © CatGanch / Pikabu
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До беременности я и предположить не могла, что скоро все знакомые женщины начнут мне рассказывать о трудностях, с которыми столкнулись, когда они сами находились в положении. Непрошеные истории и советы были повсюду. Это довольно странно, что теперь я знаю что-то очень сокровенное из их жизни. © Belinda Wong / Quora
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У меня во время беременности бзик случился на безопасность. Мне вот приспичило, что нам обязательно в квартире нужна цепочка на входной двери, чтобы я могла приоткрыть дверь и иметь возможность отбиваться, если кто-то будет ломиться. Мы ее так и не поставили в итоге, но мне прямо очень она нужна была. Родила — как отшептали. Помню, стою возле входной двери и думаю, а зачем мне вообще сдалась эта цепочка. © marinalu / Pikabu
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Я больше не беременна, но мое обоняние в первое время после родов было просто безумным. Я думала, что однажды ночью мой муж и собаки убьют меня своими запахами. © TheSavageBallet / Reddit
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Мне всегда было трудно отращивать волосы, однако, когда я была беременна, они начали расти так, словно это водоросли. Они были длинными, здоровыми и не нуждались в особом уходе. Это было удивительно, но, к сожалению, после родов данная «акция» завершилась, а моя шевелюра вернулась к «добеременному» состоянию. © Charita Johnson / Quora
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Теперь я знаю, что во время родов есть место юмору. Мой муж приехал на роды с работы часов в 7 вечера. Сунул голову в дверь, увидел спокойно лежащую меня и, вращая глазами, заявил: «Ты еще не родила? До „Глухаря“ успеешь?» Получил отрицательный ответ и прошел в палату, где через час ему включили любимый сериал. Мне тогда показалось, что Максима Аверина я возненавижу на всю жизнь. Он будто ухмылялся с экрана, глядя на мои мучения. © 2ruki2nogi / Pikabu
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Из роддома пришла и думаю, что хорошо бы обратно. Я ничего не знаю и не понимаю! Ребенок такой хрупкий, я же его просто сломаю, а в роддоме все всё знают, не дадут навредить. Еще в то время я была самой уставшей за всю свою жизнь. Но и самой счастливой. © QueenPadme / Pikabu
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Всегда удивлялась, когда слышала байки о беременных, мол, вкус меняется и прихоти всякие появляются. Первая и третья беременность у меня прошли спокойно, а вот в период второй беременности я килограммами грызла семечки и занюхивала куском мыла. И не любым, а ходила по магазинам и специально выбирала то, которое вкусно пахнет. © «Палата № 6» / Vk
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Никто не рассказывает о том, насколько трудно кормить грудью. Вам все только говорят, что это «самое лучшее» для ребенка. Но в реальности грудное вскармливание может быть чрезвычайно болезненным. Для меня это было даже более травматично, чем роды, хотя потом я долго чувствовала себя виноватой из-за того, что бросила кормить ребенка грудью. © TwoIcedCoffees / Reddit
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У меня в первую беременность бывали заскоки. За 2 недели до родов ходили с мамой по магазинам. Идем, а за нами женщина плетется. И вздумалось мне, что сглазить она меня надумала или порчу навести. Идет за нами и идет. Я поворачиваюсь и интересуюсь, что происходит. Женщина вдруг показывает на собачку, которая семенит рядом со мной, а мне за животом ее совершенно не видно. Было дико неловко. © Loveina / Pikabu
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Я обожаю запах кофе и бекона, но во время беременности их просто не выносила. Еще я внезапно почувствовала запах «тестостерона» моего мужа — острый и очень сильный. Ему приходилось принимать душ трижды в день, чтобы я могла находиться рядом с ним. © SisterNaomi / Reddit
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1 беременная женщина из 200 сталкивается с ужасной зудящей сыпью, которая называется «папулезная крапивница и бляшки беременности». И этой женщиной стала я. Дегтярное мыло было единственным средством, которое на пару часов могло остановить зуд. © QuidditchSnitch*** / Reddit
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Сейчас, на 5-м месяце беременности, работаю в офисе, жутко устаю сидеть весь день. Чтобы хоть как-то расслабить спину, ложусь в туалете на пол и лежу так 5 минут. Стыдно кому-то сказать, хоть пол там и чистый. © «Подслушано» / Vk
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Положили меня в роддом на сохранение. Вечером слышим шум, выходим посмотреть. По коридору бежит беременная в операционном халате, за ней бегут врачи и медсестры. Ей нужно было делать кесарево, а она не хотела, боялась, что ребенка могут подменить. После родов потом ходила и извинялась перед всем персоналом. © Staisyana / Pikabu
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Как только слово «детский» добавляется к названию предмета, его стоимость удваивается. © Boredomfalls / Reddit
А как протекала ваша беременность? Что стало сюрпризом? Рассказывайте в комментариях.