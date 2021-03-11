20+ женщин после родов рассказали о вещах, которые им хотелось бы знать до того, как они забеременели

Во время моей беременности как-то мы с мамой обнаружили, что пахнет газом. Я сидела в соседней комнате и услышала мамин крик: «Ложись!» Легла. На пол. Лежу. В комнату заходит мама и удивляется, почему я лежу на полу в такой странной позе. Оказывается, ей послышалось, будто я сказала, что мне нехорошо. Она и посоветовала прилечь. А с плитой все было в порядке. © CatGanch / Pikabu

До беременности я и предположить не могла, что скоро все знакомые женщины начнут мне рассказывать о трудностях, с которыми столкнулись, когда они сами находились в положении. Непрошеные истории и советы были повсюду. Это довольно странно, что теперь я знаю что-то очень сокровенное из их жизни. © Belinda Wong / Quora

У меня во время беременности бзик случился на безопасность. Мне вот приспичило, что нам обязательно в квартире нужна цепочка на входной двери, чтобы я могла приоткрыть дверь и иметь возможность отбиваться, если кто-то будет ломиться. Мы ее так и не поставили в итоге, но мне прямо очень она нужна была. Родила — как отшептали. Помню, стою возле входной двери и думаю, а зачем мне вообще сдалась эта цепочка. © marinalu / Pikabu

Я больше не беременна, но мое обоняние в первое время после родов было просто безумным. Я думала, что однажды ночью мой муж и собаки убьют меня своими запахами. © TheSavageBallet / Reddit

Мне всегда было трудно отращивать волосы, однако, когда я была беременна, они начали расти так, словно это водоросли. Они были длинными, здоровыми и не нуждались в особом уходе. Это было удивительно, но, к сожалению, после родов данная «акция» завершилась, а моя шевелюра вернулась к «добеременному» состоянию. © Charita Johnson / Quora