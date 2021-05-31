20 женщин, о жизни которых можно писать приключенческие романы

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Кто-то может сказать, что его жизнь гораздо скучнее, чем у главных героев популярных сериалов, книг и нашумевших фильмов. Но даже в обыденных и вполне приземленных ситуациях можно найти немало ярких и счастливых или, наоборот, драматичных и лихо закрученных сцен. Главное, смотреть на них под особым углом, как и делают герои этой статьи.

Мы в AdMe.ru верим, что женщины, которые в любой ситуации сохраняют чувство юмора, не стесняются внутреннего ребенка и не боятся отстоять свои желания, ничуть не хуже супергероев.

У каждого свои приоритеты

«Вот как моя девушка и моя собака смотрят в окно...»

Есть такие люди, которые любую ситуацию могут обернуть в свою пользу

«На заводе, где работает моя мама, купили печь для сушки деталей после покраски. Оказывается, там не только детали сушить можно»

Когда все оказалось куда проще, чем ты думал

«Моя жена сделала костыли для своего горшка в виде динозавра, после того как ураган сломал ему ногу»

Когда не боишься потерять клиента

«Парень предложил погулять, я отказалась, а он: „Ну ты еще не знаешь, что теряешь“. Знаешь, если я с тобой выйду, я потеряю это»

Когда ценишь свой комфорт больше, чем общественные стереотипы

«Мое умение упаковывать подарки»

Иногда личный комфорт требует отчаянных мер

Похудела благодаря тому, что не хотела пересекаться с неприятными соседями в лифте и каждый раз топала на 8-й этаж и обратно пешком. © Подслушано / Ideer

«Подружки подарили мне вот это...»

Когда ты в любом возрасте не теряешь свою непосредственность

«Моя девушка просто монстр»

Из любой ситуации можно извлечь свою выгоду

Нынешняя девушка купила новый ошейник для собаки, потому что старый покупала бывшая. Сказал ей, что от бывшей еще и телевизор... © Jeniay / Pikabu

Когда у тебя заказывает торт настоящая фанатка Гарри Поттера

«Наконец смог доказать, что моя жена спит крайне беспокойно по ночам!»

Когда внимательность к деталям граничит с придирчивостью

«Иногда я делаю аналоги вещей из своего гардероба в виде печенья»

Когда история приобретает неожиданный, но приятный финал