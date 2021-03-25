20 женщин, которые вместо кофе по утрам будто пьют эликсир вечной молодости

Многие женщины не жалеют никаких денег на косметические процедуры, лишь бы выглядеть моложе. А некоторым просто повезло родиться с хорошими генами. И пока одни закрашивают седину и борются с морщинами, другие выглядят так, будто на завтрак едят молодильные яблоки.

Конечно, мы в AdMe.ru считаем, что важное значение в вопросе продления молодости имеют также здоровый образ жизни и уход за собой. Но факт остается фактом: для героинь нашей статьи возраст — это лишь цифры в паспорте.

«Мне 48, внучке 3 годика»

«Мне 50 лет. Возраст не в цифрах, а в душе»

36 лет

«Мне 50 лет, дочери — 32, внуку — 14»

«Мне 60»

«Мне 40, но чувствую себя на 29»

«Мне 39 лет, дочке — 18»

«Мне 37»

«Мне 46»

52 года

«45 лет и 24 года»

«Я и мой сын. Мне 45 лет, сыну — 28»

«Мне 37. Ответственный рабочий понедельник»

«Мне 49 лет, это я перед сном»

«Мне вчера исполнилось 40»

«45 лет»

«Мне 37»

«Мне 52, но своего возраста не чувствую. В душе мне 35»

«А мне 48 лет, у меня 4 детей, самому младшему — 7»

«Я с мамой. Мне 37 лет, маме — 55. Без фильтров»