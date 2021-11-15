20+ женщин, которые вдруг получили замечание из разряда «ну ты же девочка» и просто выпали в осадок
Казалось бы, в XXI веке нет места гендерным предрассудкам. Но даже в такое прогрессивное время и мужчинам, и женщинам порой приходится слышать категорические суждения о собственном поле. Главное, не принимать ситуацию близко к сердцу и помнить, что хорошее чувство юмора — панацея от всего.
Мы в AdMe.ru жмем руку героиням и героям этих твитов, которые показали, что не собираются мириться со стереотипами о женщинах.
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А в вашей жизни были случаи, когда вы или ваши знакомые сталкивались с предвзятым отношением?
Фото на превью teddygrayss / Twitter
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