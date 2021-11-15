20+ женщин, которые вдруг получили замечание из разряда «ну ты же девочка» и просто выпали в осадок

Казалось бы, в XXI веке нет места гендерным предрассудкам. Но даже в такое прогрессивное время и мужчинам, и женщинам порой приходится слышать категорические суждения о собственном поле. Главное, не принимать ситуацию близко к сердцу и помнить, что хорошее чувство юмора — панацея от всего.