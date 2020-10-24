20 женщин отважились на смелые эксперименты с волосами, и это стало лучшим решением в их жизни
Для женщины поход к парикмахеру — это нечто большее, чем стандартная процедура. Бывает, выйдя из салона красоты, девушки становятся другими людьми. Причем изменения происходят не только внешние, но и внутренние.
Мы в AdMe.ru уверены, что иногда смена имиджа работает почти как грамотный психолог, и вот 20 женщин, которые решились на эксперименты и нисколько об этом не пожалели.
1. «Наконец обрезала волосы»
2. «Из серого в красный». — «Ты выглядишь так молодо с красными волосами!»
3. «У меня большие перемены»
4. «У меня всю жизнь были длинные волосы. Я так рада, что наконец изменила это»
5. «Как думаете, мне лучше с натуральным цветом волос или в платиновом блонде?»
6. «За 3 дня я вышла из черного в светлый, не повредив волосы»
7. «Всю жизнь у меня была прическа, как на фото слева. Так что это огромные перемены для меня, и они мне нравятся»
8. " Наконец решилась на это"
9. «У меня была тяжелая депрессия, и я днями не расчесывалась. Но сегодня с моими волосами сотворили чудо!»
10. «Впервые постриглась так коротко, но мне нравится»
11. «Наконец набралась смелости коротко постричься. Как вам?»
12. «Никогда в жизни не красила волосы и вот сделала это впервые»
13. «У меня большие перемены!»
14. «Сначала использовала фильтры, а теперь покрасилась так на самом деле. Результат превзошел все ожидания»
15. «Я сделала это. Убрала длину и теперь зажигаю со стрижкой пикси»
16. «Была блондинкой всю жизнь и решила попробовать что-то новое»
17. «Обновила прическу и превратила свои волосы в радугу»
18. «У меня стали выпадать волосы, и я решила постричься и покраситься. Я снова уверена в себе, и плевать на всякие стереотипы»
19. «Мои волосы были катастрофой. Но теперь я в восторге от результата»
20. «Всегда думала, что мне лучше с длинными волосами, но я чертовски ошибалась!»
На какие смелые эксперименты с волосами решались вы? Или что хотели бы попробовать, но никак не наберетесь смелости?
Фото на превью TheUngratefulHo / reddit