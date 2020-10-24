20 женщин отважились на смелые эксперименты с волосами, и это стало лучшим решением в их жизни

Для женщины поход к парикмахеру — это нечто большее, чем стандартная процедура. Бывает, выйдя из салона красоты, девушки становятся другими людьми. Причем изменения происходят не только внешние, но и внутренние.

Мы в AdMe.ru уверены, что иногда смена имиджа работает почти как грамотный психолог, и вот 20 женщин, которые решились на эксперименты и нисколько об этом не пожалели.

1. «Наконец обрезала волосы»

2. «Из серого в красный». — «Ты выглядишь так молодо с красными волосами!»

3. «У меня большие перемены»

4. «У меня всю жизнь были длинные волосы. Я так рада, что наконец изменила это»

5. «Как думаете, мне лучше с натуральным цветом волос или в платиновом блонде?»

6. «За 3 дня я вышла из черного в светлый, не повредив волосы»

7. «Всю жизнь у меня была прическа, как на фото слева. Так что это огромные перемены для меня, и они мне нравятся»

8. " Наконец решилась на это"

9. «У меня была тяжелая депрессия, и я днями не расчесывалась. Но сегодня с моими волосами сотворили чудо!»

10. «Впервые постриглась так коротко, но мне нравится»

11. «Наконец набралась смелости коротко постричься. Как вам?»

12. «Никогда в жизни не красила волосы и вот сделала это впервые»

13. «У меня большие перемены!»

14. «Сначала использовала фильтры, а теперь покрасилась так на самом деле. Результат превзошел все ожидания»

15. «Я сделала это. Убрала длину и теперь зажигаю со стрижкой пикси»

16. «Была блондинкой всю жизнь и решила попробовать что-то новое»

17. «Обновила прическу и превратила свои волосы в радугу»

18. «У меня стали выпадать волосы, и я решила постричься и покраситься. Я снова уверена в себе, и плевать на всякие стереотипы»

19. «Мои волосы были катастрофой. Но теперь я в восторге от результата»

20. «Всегда думала, что мне лучше с длинными волосами, но я чертовски ошибалась!»