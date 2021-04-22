20+ женщин, которые полностью доверились мастеру, а тот взял и преобразил их до неузнаваемости

В каждой женщине есть изюминка, которая делает ее особенной. Но зачастую в бытовой суете и заботах милые дамы забывают о том, насколько они на самом деле привлекательны. Визажист и создатель «Академии красоты» Оксана Трунова и парикмахер Ольга Тарасова взяли на себя непростую, но увлекательную миссию: раскрывать внутреннюю красоту своих клиенток и давать ей возможность сиять.

В рамках проекта «Слепое преображение» специалисты работают с женщинами со всей России, которые решились на кардинальные перемены. Нас в AdMe.ru очаровали трансформации, которые произошли с участницами проекта.

Алина

«Алина давно махнула на себя рукой. После трагедии в семье не было ни сил, ни желания что-то делать. Нашей задачей было не просто поменять образ, но и вернуть радость жизни».

Ольга

«Ольга, мама двух очаровательных мальчишек, живет в Калуге. Ей пора выходить на работу после декрета, поэтому она решила изменить свой образ и из уставшей мамочки превратиться в успешную и эффектную красотку».

Лола

«Лола из Малоярославца. Хотела уйти от черного цвета и сделать образ мягче».

Галина

«Галина из Москвы, работает в аптеке. Очень долго думала, прежде чем к нам записаться, но решилась».

Ольга

«Ольга пришла со словами: „Делайте что хотите — нужны перемены“».

Татьяна

«Татьяна из Йошкар-Олы, работает педагогом. Получила преображение в подарок на свой день рождения».

Елена

«Живет и работает в Москве, в жизни решила поменять многое, но начала с себя».

Сония

«Сония живет и работает бухгалтером в Казани».

Людмила

«Людмила из Наро-Фоминска. Приехала за новыми эмоциями и переменами: надоело ходить в одном образе много лет».

Лада

«Лада вошла со словами: „Никогда не была со стрижкой, очень боюсь, но хочу перемен“».

Сурия

«Живет и работает учителем английского языка в Москве».

Светлана

«Светлана из Казани. Посмотрите, как оправа очков меняет лицо».

Ирина

«Ирина — медработник, любит меняться не только внешне, но и внутренне».

Елена

«Работает заведующей в аптеке. Приехала со словами: „Сделайте хоть что-то, никто не может справиться с моими тонкими и редкими волосами“. Ну а мы, как настоящие волшебники, можем».

Надежда

«Надежде захотелось „чего-то новенького“, но, как и многие, она не знала, что ей подойдет».

Галина

«Галина работает бухгалтером, давно следила за нашими работами и мечтала попасть на „Слепое преображение“».

Валентина

«Валентина получила преображение как подарок на день рождения. Зажигалочка, очень позитивная, несмотря на жизненные невзгоды, которые ей пришлось пережить».

Анастасия

«Анастасия — бухгалтер, мама двух принцесс, очень лучезарная и веселая».

Галина

«Галина живет и работает программистом в Казани. Решила устроить себе праздник и записалась к нам».

Мария

«Мария засиделась дома в декрете, а так хочется праздника».

Гузель

«Гузель приехала на преображение в Казань из Башкирии, проделав долгий путь: сначала 12 часов на поезде и потом еще час на самолете».

Элина

«Элина — психолог, мама прекрасного сына. Мечтала к нам попасть — и это случилось».