20+ смелых пар, которые в день своей свадьбы не пошли на поводу у традиций

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Все больше и больше женихов и невест при планировании свадеб дают волю фантазии, отказываясь от традиционных торжеств. Белые платья принцессы уступают место лаконичным альтернативам, неудобные каблуки — практичным балеткам, ботинкам и даже кедам, а пышные церемонии с участием многочисленных родственников и друзей — небольшим торжествам с участием самых близких.

Мы в AdMe.ru очарованы людьми, которые не боятся экспериментировать, и с восхищением наблюдаем за новобрачными, которые пошли наперекор традициям в день собственной свадьбы.

«Никогда не представляла себя в белом на свадьбе»

«Зимой было холодно в платьях, поэтому в ход пошли спортивные свадебные костюмы!»

«Я вышла замуж в пятницу, 13-го. Мы решили повеселиться, устроив свадьбу в таких костюмах»

«Было трудно найти оригинальные, но доступные украшения для свадебного торта, поэтому я сделала их сама из нашей коллекции LEGO»

«Мы сделали это! Поднялись в горы в 3 утра, чтобы застать рассвет. Это того стоило на 100 %»

Свадебный торт для любителей настолок

«Мы поженились на пляже в кругу семьи. Это было прекрасно!»

«Не можете найти детей, которые раскидывали бы лепестки на свадебной церемонии? Попросите бабушек!»

Мини-платье для мини-церемонии

«Я не имела ни малейшего представления, какие цветы использовать в бутоньерке, пока не увидела этот ананас»

«Я так хотела свадьбу в черном цвете в зоопарке. Мне говорили, что это слишком. Но мы все равно это сделали»

Цвет свадьбы под цвет волос невесты? Или все же наоборот?

Свадьба по традициям индейцев майя

«Наш свадебный торт на тему походов и его реплика, приготовленная моей мамой к нашей первой годовщине»

«Наконец-то пришли мои необычные свадебные ботинки! Семья не в восторге, но мне нравится»

Невесты великолепны не только в платьях

«Моя будущая свекровь сделала свадебный букет из суккулентов»

«Мое нетрадиционное, но потрясающее платье! Юбка снималась во время танцев»

«Мой муж и его друзья — инженеры, поэтому мы сделали такие тематические бутоньерки»

«Мой первый образ был слегка нетрадиционным»

Интересно, каким было лицо жениха, когда он увидел невесту в этом. © RuleBreakingOstrich / Reddit

«Мы сделали татуировки вместо того, чтобы обмениваться кольцами»

«Мы решили сделать свадебный торт из сыра»

«Прекрасное завершение прекрасного дня»