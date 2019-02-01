20+ заядлых комментаторов, которым буквально до всего есть дело
Интернет, как ни крути, местечко не для слабонервных. Здесь каждый из нас ежедневно рискует стать жертвой пользователей сети, которые не знают лучшего способа отточить свое остроумие, чем оставить язвительный комментарий. Вы можете поделиться с миром своим самым лучшим фото, гениальной мыслью или радостной новостью, а они все равно найдут к чему придраться. И порой они делают это так искусно, что невозможно не улыбнуться.
AdMe.ru во время очередного веб-серфинга наткнулся на 20+ комментариев от тех людей, кто давно с сарказмом на «ты».
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А доводилось ли вам получить убойный комментарий от какого-нибудь остроумного незнакомца? Как вы себя при этом повели?
Фото на превью chesteroof / Pikabu, ImpHolla / Twitter