20+ фантастических минералов, которые язык не поворачивается назвать простыми стекляшками

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Природа порой создает фантастическую красоту в простых вещах, глядя на которые не веришь, что такое вообще возможно. Природные минералы — одно из таких творений. Они могут выглядеть настолько необычно, что начинаешь сомневаться: а точно ли такое великолепие могло появиться само по себе? Наверное, поэтому, чтобы их найти, нужно хорошо потрудиться.

Нас в AdMe.ru просто заворожили своей красотой минералы, и мы очень хотим поделиться частичкой этого волшебства с вами.

«Подобрал кусок агата, который напоминает мне океан»

Вы получили портал в другой мир, хорошенько позаботьтесь о нем. © AlmightyShrimp / Reddit

Время от времени попадаются такие сумасшедшие опалы

«Мой новый хромовый кварц»

Малахит

Класс! Он как будто не с Земли, а из космоса

«Лучший образец бенитоита, какой у меня когда-либо был»

«Один из самых больших кристаллов аметиста в моей коллекции»

Сиенит, богатый содалитом, с Верхнего полуострова Мичигана

Это радужный обсидиан. У него божественные цвета и очень плавные изгибы

«Красивый лодолит из коллекции моей бабушки. Своим видом он напоминает мне сад»

Радужный агат

Вот это да! Вот так должен выглядеть наш мозг. © blazineyes / Instagram

«Уссингит с хакманитом из России. В УФ-свете выглядит волшебно. Это был рождественский подарок моего мужа. Он проделал фантастическую работу, выбирая его»

«Неповторимый кантера-опал, от которого я никогда не откажусь»

«Аметист из Даймонд-Хилл, Северная Каролина, который я нашел сегодня»

Гигантский 7-дюймовый агат, заполненный гематитом, добытый высоко в Патагонских Андах

Матричный опал из Коройта, Австралия

Какая из кварцевых сфер привлекает вас больше всего?

«Только что распаковала самые удивительные запретные чупа-чупсы, известные под названием „флюорит“»

Кусочек метеорита Esquel. Он появился при взрыве древней малой планеты миллиарды лет назад

«Потрясающий йова-опал, который я нашла в Санта-Фе»

«Я вижу здесь маяк, освещающий туманную ночь. А вы?»

«Мой кусок халцедона „Крыло ангела“»

Выглядит как мини-версия нашей планеты