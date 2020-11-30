20+ фантастических минералов, которые язык не поворачивается назвать простыми стекляшками
Природа порой создает фантастическую красоту в простых вещах, глядя на которые не веришь, что такое вообще возможно. Природные минералы — одно из таких творений. Они могут выглядеть настолько необычно, что начинаешь сомневаться: а точно ли такое великолепие могло появиться само по себе? Наверное, поэтому, чтобы их найти, нужно хорошо потрудиться.
Нас в AdMe.ru просто заворожили своей красотой минералы, и мы очень хотим поделиться частичкой этого волшебства с вами.
«Подобрал кусок агата, который напоминает мне океан»
- Вы получили портал в другой мир, хорошенько позаботьтесь о нем. © AlmightyShrimp / Reddit
Время от времени попадаются такие сумасшедшие опалы
«Мой новый хромовый кварц»
Малахит
Класс! Он как будто не с Земли, а из космоса
«Лучший образец бенитоита, какой у меня когда-либо был»
«Один из самых больших кристаллов аметиста в моей коллекции»
Сиенит, богатый содалитом, с Верхнего полуострова Мичигана
Это радужный обсидиан. У него божественные цвета и очень плавные изгибы
«Красивый лодолит из коллекции моей бабушки. Своим видом он напоминает мне сад»
Радужный агат
- Вот это да! Вот так должен выглядеть наш мозг. © blazineyes / Instagram
«Уссингит с хакманитом из России. В УФ-свете выглядит волшебно. Это был рождественский подарок моего мужа. Он проделал фантастическую работу, выбирая его»
«Неповторимый кантера-опал, от которого я никогда не откажусь»
«Аметист из Даймонд-Хилл, Северная Каролина, который я нашел сегодня»
Гигантский 7-дюймовый агат, заполненный гематитом, добытый высоко в Патагонских Андах
Матричный опал из Коройта, Австралия
Какая из кварцевых сфер привлекает вас больше всего?
«Только что распаковала самые удивительные запретные чупа-чупсы, известные под названием „флюорит“»
Кусочек метеорита Esquel. Он появился при взрыве древней малой планеты миллиарды лет назад
«Потрясающий йова-опал, который я нашла в Санта-Фе»
- Галактический французский тост. © SlinkiesInHeaven / Reddit
«Я вижу здесь маяк, освещающий туманную ночь. А вы?»
«Мой кусок халцедона „Крыло ангела“»
Выглядит как мини-версия нашей планеты
Какой из минералов особенно приглянулся вам или удивил вас?
Фото на превью theforgedelements / reddit