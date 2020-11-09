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20 зарисовок из нашего детства, которые лучше любых психологов объясняют, почему наше поколение может все

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Детство тех, кому за 30, трудно назвать безоблачным, зато оно стало настоящей школой жизни для целого поколения. Мы умели делать игрушки из палок и фантиков, пробовали на вкус попки муравьев и даже спустя годы владеем суперспособностью бесшумного передвижения в пространстве на случай спящих поблизости родителей.

Мы в AdMe.ru уверены, что многие навыки, полученные в юные советские годы, так или иначе помогают нам жить в современном мире. И с удовольствием вспомнили те моменты, благодаря которым наработали бесценный опыт.

  • Приготовила сыну как-то запеканку, а он нос воротит — «не такая, не вкусно». И тут меня унесло в ностальгию и я ему рассказала, что в моем детстве на десерт кислые попки муравьев были, а тут запеканка со сгущенкой не нравится! Пацан посмотрел на меня, поржал, а потом решил с папой надо мной похохотать. Пошел папе рассказывать, как мама в детстве чудила. Ну-ну. Приходит, рассказывает отцу, а тот так равнодушно: «И че такого? Я тоже так делал». Думаю, если бы сын узнал, что папа с Марса, он бы меньше удивился. © Надежда Н / AdMe

© Удивительные приключения Дениса Кораблева / Беларусьфильм
  • Папе выдали зарплату вязаными вещами: детскими гамашами, взрослыми свитерами. И ситцевыми семейными трусами 60-го размера. Мама стеснялась выходить на торговлю, старший брат тоже. Лежало у нас это богатство почти месяц дома. Однажды, когда совсем приперло, я сложила одежду в большую сумку, сшитую из мешка, туда же положила большую клеенку, оставшуюся от парника. Пошла в центр поселка — туда, где торговали бабки всем на свете. Расстелила, разложила, начала продавать. И за место заплатила, и цены держала, не сбавляя. Домой принесла настоящие деньги и полную сумку еды. А было мне тогда 13 лет. © laska82 / Pikabu
© Wojtek Laski / East News
  • Мама, папа и брат работали на одном предприятии, но в разные смены. Дома нужно было себя вести максимально тихо, ибо постоянно кто-то спал перед ночной сменой или отсыпался после. Если я случайно кого-то будил, мне доставалось, приходилось выслушивать лекции про тяжелый труд и важность отдыха. Знания приходили с опытом: карандаш тише фломастера, а чтобы шаг был бесшумным, нужно использовать шерстяные носки. Я знал, что при приседании мои коленки громко щелкают, поэтому приседал в коридоре: один щелчок — и можно идти в комнату. Мне 33 года, жена часто пугается оттого, что я подхожу к ней слишком тихо и неожиданно. Говорит, что я подкрадываюсь специально, а я просто так привык ходить — тихо. © patap87 / Pikabu
© inazarova / Twitter

  • Когда я училась в начальных классах, на зимних каникулах меня отправляли к бабушке в деревню, где я очень любила лепить снеговиков. Когда от возни со снегом замерзали руки, меня надолго загоняли домой греться. Приходилось раздеваться, сидеть ждать, потом снова одеваться. Нудное занятие для ребенка. И я придумала решение. Им оказалась живая курица из бабушкиного курятника, под крыльями которой я и грела руки. Температура тела птицы 40 градусов, и руки отогревались за несколько минут. И я снова радостная вприпрыжку бежала заниматься своим любимым делом! © nihegotakaya / Pikabu

© Снежная королева / Ленфильм
  • У нас не было Lego, но были металлические конструкторы, из которых своими руками с помощью винтиков и гаечек (и маленьких, но настоящих отверток и гаечных ключиков) собирались любые диковинные конструкции. Сейчас значительную часть детской фантазии отобрали производители игрушек. Ребенку незачем сочинять монологи своей куклы и говорить, имитируя ее голосок, — кукла говорит сама, но уже только то, что в нее заложили на фабрике. Не надо петь — за него споет бегемот. А потом вырастают великовозрастные детки, которые ничего, кроме как давить на кнопки, своими руками сделать не умеют, не знают, как держать плоскогубцы или действовать стамеской. Это другая реальность. © Ретроград / AdMe
© Дружок / Киностудия имени М.Горького

  • Классе в 6-м уговорил записать меня в художественную школу на другом конце города. Занятия начинались в 8:00, вставать приходилось в 5:30–6:00. И лучше было не будить никого, иначе накормят тем, что не люблю, оденут в 33 шубы и дурацкий костюм. Короче, я был полностью самостоятельным. На бесшумном режиме научился собираться, заправлять постель, готовить нехитрый завтрак, мыть за собой посуду, одеваться. Я получил навык, позволяющий вставать за минуту до будильника, причем он остался до сих пор (мне 35). На сколько бы я его ни поставил — просыпаюсь за минуту, чтобы выключить и не перебудить окружающих. © alsapov / Pikabu

  • У меня так сложилась жизнь, что я внезапно повзрослела в 10 лет. На мне была уборка полностью (в том числе мойка окон), готовка обеда на всю семью, самостоятельные уроки, даже ручная стирка постельного белья — все было. Я уже молчу про дачу, уборку травы в 6 утра (чтоб до солнцепека) и сбор урожая. И спустя 20 лет я не считаю, что перетрудилась тогда или что-то пропустила. Сегодня я классная хозяйка, люблю свой дом, умею создать уют и комфорт для семьи, и семья это ценит. Также четко понимаю свои обязанности как дома, так и в работе, и это тоже важно. © Irena / AdMe

© Мачеха / Мосфильм

  • В детстве родители запрещали смотреть видак или играть в Dendy дольше 40 минут, поэтому я прокачал свой слуховой навык до того, что слышал приближение автомобиля бати, когда он еще только к нам на улицу заезжал. С мамой было сложнее, ее я слышал только тогда, когда она калитку открывала. Тем не менее всегда молниеносно все вырубалось, доставался пылесос, тряпка или книжка, которые показывали, что я занимаюсь полезным делом. С тех пор у меня очень чуткий слух. Если кто-то говорит обо мне в другой комнате, я слышу все до деталей и делаю полезные выводы. Так что хороший из меня вышел бы шпион, только толстый я, не возьмут. © grevling95 / Pikabu

  • А у нас лет 5 праздничным новогодним блюдом были сосиски с гречкой. Реально раз в год могли себе позволить. Бутылки сдавали, макулатуру, в тимуровцев играли на коммерческой основе, арбузы на базаре разгружали с братом. Зато научились зарабатывать и мечтали о каких-то своих детских радостях. Я вот мечтала о кукле Barbie, но появилась она у меня гораздо позже, когда и не нужна стала. Брат мечтал о Dendy, но играли на соседской, свою так и не смогли купить. А вот на первый велик брат сам заработал, а мне достался самопальный самокат с надувными колесами — заслуженный чемпион двора в двух поколениях. Куда я на нем только ни гоняла! Это была отличная школа жизни. © Zabrik27 / Pikabu

© Удивительные приключения Дениса Кораблева / Беларусьфильм
  • Это были 90-е, жили мы в общаге. После ужина меня частенько отправляли мыть посуду на общую кухню. Как сейчас помню себя, 8-летнюю девчонку, идущую с тяжелым красным тазиком по длинному коридору. Меня не только ждало испытание в виде горы посуды, но и оценивающие взгляды соседок, а еще хуже — проверка качества мытья моим же отцом. Если он находил хоть одно грязное пятно, я шла перемывать все заново. Не только эту кастрюльку, а именно все! Вначале меня душило негодование и я жутко обижалась на отца, но со временем научилась мыть посуду быстро и качественно с первого раза. Я частенько вспоминаю эту историю и очень благодарна папе. Не только за то, что моя посуда всегда блестит, но и за то, что я не боюсь испытаний и работы у всех на глазах, упорна и не трачу время на нытье и прокрастинацию, а делаю все хорошо сразу.
© depositphotos

  • Первую зарплату получил в 6 лет (это не опечатка). Я работал у тети на селекционной станции: пропалывал сорняки и гонял птиц. Заработок в 50 рублей распределил так: по 20 рублей своим бабушкам и 10 рублей себе на марки. Так потом каждое лето и работал по 1–2 месяца на каникулах. Все «хотелки» были только за свой счет. © MAX49.5 / Pikabu

  • Мы ходили в заброшенные сады за яблоками и грушами. Мы могли пройти 15 км до любимого пруда и плескаться весь день. Мы собирали из подшипников и досок самокаты и с громом летали под горку на тихой улице. Мы помогали разгружать арбузы дяде Гураму и уже во дворе, довольные, объедались зарплатой. Мы лежали на горячих крышах гаражей и смотрели на такие разные облака. Мы играли в лапту, в сифу, в прятки, ножички, и мы жили этим летом. © humanok / Pikabu

  • Однажды папе на работе зарплату выдали макаронами. Мы ели их на завтрак, обед и ужин: вареные, жареные, в виде запеканки или супа, в которые крошилось все, что удалось урвать в магазине. А если нам хотелось десерт, то мама просто брала и посыпала вареные макароны сахаром. И знаете, было вкусно. После тех времен макароны я не особенно люблю, но если нужно дотянуть неделю до зарплаты, то у меня в закоулках памяти есть десяток рецептов. Пару раз пригодилось.

  • У меня было отличное советское детство. Летом, каждое утро, я и мой друг Колька собирали бутылки, оставшиеся в палисаднике после вечерних посиделок местной молодежи, мыли и сдавали их в пункт приема стеклотары. На эти деньги мы заправляли мопед и целый день катались! © sophiaplus2009 / Twitter

© Приключения Электроника / Одесская киностудия

  • В 1990-е мы с мамой выживали как могли. У меня было немного игрушек, которые можно было пересчитать по пальцам одной руки. Но у нас была фантазия и смекалка. Мы с подругами рисовали. Нет! Мы офигенно рисовали для нашего возраста: кукол, к ним одежду, вырезали и играли. Фломастеры срисовывались быстро, постоянно приходилось их реанимировать подручными средствами, бумаги было мало, серебристый гелиевый стержень один на 8 девочек. Рисовала, пока вся бумага не заканчивалась. Окончила через пару лет художку, утолила жажду. © inNaya92 / Pikabu

  • Рано научилась готовить — мама много работала, а дома я и младшая сестра, которую нужно кормить после школы. В 9 лет спокойно варила супы, борщи, запекала пироги и т. д. Мама бывшего сама звонила и просила рецепт моей шарлотки, а его отец, попробовав мной приготовленное, сказал: «Женись!» © Подслушано / Vk

© Дружок / Киностудия имени М.Горького

  • Мальчишки мастерили «самокаты» — доска, сколоченная из планок овощных ящиков, по бокам — колеса из подшипников. Откуда брали подшипники — понятия не имею. Это чудо техники тряслось и грохотало неимоверно (подшипники-то металлические, а покрытие — асфальтовое). Но ездили очень шустро. А настоящие самокаты — магазинные — котировались низко по сравнению с велосипедами. © Баранка / AdMe

  • Мама однажды сжалилась и на последние деньги купила нам с братишкой Dendy. Перед уходом на работу она убирала приставку в шифоньер и закрывала его на китайский навесной замок. Играть хотелось до жути. Помучившись пару дней без Dendy, я откопал в шкафу проволоку, засунул ее в замок и начал крутить в разные стороны. Ничего не получалось. Вставил вторую проволоку, надавил на язычок. Вдруг замочек щелкнул, и мы до одури играли в уток и гоняли Марио. Перед возвращением мамы мы все это дело отсоединяли и убирали, а потом с щенячьими глазами просили ее дать нам наконец поиграть. Она вытаскивала из сумки ключи, мы, исполненные благодарности, рубились дальше. Недавно я открыл маме страшную тайну. Видеть ее реакцию на мой рассказ было бесценно. © llyodsay / Pikabu

© Baluinkognito / Twitter

А чем вам запомнилось детство? Cильно ли оно отличается от жизни современных ребят?

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