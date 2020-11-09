20 зарисовок из нашего детства, которые лучше любых психологов объясняют, почему наше поколение может все
Детство тех, кому за 30, трудно назвать безоблачным, зато оно стало настоящей школой жизни для целого поколения. Мы умели делать игрушки из палок и фантиков, пробовали на вкус попки муравьев и даже спустя годы владеем суперспособностью бесшумного передвижения в пространстве на случай спящих поблизости родителей.
Мы в AdMe.ru уверены, что многие навыки, полученные в юные советские годы, так или иначе помогают нам жить в современном мире. И с удовольствием вспомнили те моменты, благодаря которым наработали бесценный опыт.
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Приготовила сыну как-то запеканку, а он нос воротит — «не такая, не вкусно». И тут меня унесло в ностальгию и я ему рассказала, что в моем детстве на десерт кислые попки муравьев были, а тут запеканка со сгущенкой не нравится! Пацан посмотрел на меня, поржал, а потом решил с папой надо мной похохотать. Пошел папе рассказывать, как мама в детстве чудила. Ну-ну. Приходит, рассказывает отцу, а тот так равнодушно: «И че такого? Я тоже так делал». Думаю, если бы сын узнал, что папа с Марса, он бы меньше удивился. © Надежда Н / AdMe
- Папе выдали зарплату вязаными вещами: детскими гамашами, взрослыми свитерами. И ситцевыми семейными трусами 60-го размера. Мама стеснялась выходить на торговлю, старший брат тоже. Лежало у нас это богатство почти месяц дома. Однажды, когда совсем приперло, я сложила одежду в большую сумку, сшитую из мешка, туда же положила большую клеенку, оставшуюся от парника. Пошла в центр поселка — туда, где торговали бабки всем на свете. Расстелила, разложила, начала продавать. И за место заплатила, и цены держала, не сбавляя. Домой принесла настоящие деньги и полную сумку еды. А было мне тогда 13 лет. © laska82 / Pikabu
- Мама, папа и брат работали на одном предприятии, но в разные смены. Дома нужно было себя вести максимально тихо, ибо постоянно кто-то спал перед ночной сменой или отсыпался после. Если я случайно кого-то будил, мне доставалось, приходилось выслушивать лекции про тяжелый труд и важность отдыха. Знания приходили с опытом: карандаш тише фломастера, а чтобы шаг был бесшумным, нужно использовать шерстяные носки. Я знал, что при приседании мои коленки громко щелкают, поэтому приседал в коридоре: один щелчок — и можно идти в комнату. Мне 33 года, жена часто пугается оттого, что я подхожу к ней слишком тихо и неожиданно. Говорит, что я подкрадываюсь специально, а я просто так привык ходить — тихо. © patap87 / Pikabu
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Когда я училась в начальных классах, на зимних каникулах меня отправляли к бабушке в деревню, где я очень любила лепить снеговиков. Когда от возни со снегом замерзали руки, меня надолго загоняли домой греться. Приходилось раздеваться, сидеть ждать, потом снова одеваться. Нудное занятие для ребенка. И я придумала решение. Им оказалась живая курица из бабушкиного курятника, под крыльями которой я и грела руки. Температура тела птицы 40 градусов, и руки отогревались за несколько минут. И я снова радостная вприпрыжку бежала заниматься своим любимым делом! © nihegotakaya / Pikabu
- У нас не было Lego, но были металлические конструкторы, из которых своими руками с помощью винтиков и гаечек (и маленьких, но настоящих отверток и гаечных ключиков) собирались любые диковинные конструкции. Сейчас значительную часть детской фантазии отобрали производители игрушек. Ребенку незачем сочинять монологи своей куклы и говорить, имитируя ее голосок, — кукла говорит сама, но уже только то, что в нее заложили на фабрике. Не надо петь — за него споет бегемот. А потом вырастают великовозрастные детки, которые ничего, кроме как давить на кнопки, своими руками сделать не умеют, не знают, как держать плоскогубцы или действовать стамеской. Это другая реальность. © Ретроград / AdMe
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Классе в 6-м уговорил записать меня в художественную школу на другом конце города. Занятия начинались в 8:00, вставать приходилось в 5:30–6:00. И лучше было не будить никого, иначе накормят тем, что не люблю, оденут в 33 шубы и дурацкий костюм. Короче, я был полностью самостоятельным. На бесшумном режиме научился собираться, заправлять постель, готовить нехитрый завтрак, мыть за собой посуду, одеваться. Я получил навык, позволяющий вставать за минуту до будильника, причем он остался до сих пор (мне 35). На сколько бы я его ни поставил — просыпаюсь за минуту, чтобы выключить и не перебудить окружающих. © alsapov / Pikabu
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У меня так сложилась жизнь, что я внезапно повзрослела в 10 лет. На мне была уборка полностью (в том числе мойка окон), готовка обеда на всю семью, самостоятельные уроки, даже ручная стирка постельного белья — все было. Я уже молчу про дачу, уборку травы в 6 утра (чтоб до солнцепека) и сбор урожая. И спустя 20 лет я не считаю, что перетрудилась тогда или что-то пропустила. Сегодня я классная хозяйка, люблю свой дом, умею создать уют и комфорт для семьи, и семья это ценит. Также четко понимаю свои обязанности как дома, так и в работе, и это тоже важно. © Irena / AdMe
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В детстве родители запрещали смотреть видак или играть в Dendy дольше 40 минут, поэтому я прокачал свой слуховой навык до того, что слышал приближение автомобиля бати, когда он еще только к нам на улицу заезжал. С мамой было сложнее, ее я слышал только тогда, когда она калитку открывала. Тем не менее всегда молниеносно все вырубалось, доставался пылесос, тряпка или книжка, которые показывали, что я занимаюсь полезным делом. С тех пор у меня очень чуткий слух. Если кто-то говорит обо мне в другой комнате, я слышу все до деталей и делаю полезные выводы. Так что хороший из меня вышел бы шпион, только толстый я, не возьмут. © grevling95 / Pikabu
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А у нас лет 5 праздничным новогодним блюдом были сосиски с гречкой. Реально раз в год могли себе позволить. Бутылки сдавали, макулатуру, в тимуровцев играли на коммерческой основе, арбузы на базаре разгружали с братом. Зато научились зарабатывать и мечтали о каких-то своих детских радостях. Я вот мечтала о кукле Barbie, но появилась она у меня гораздо позже, когда и не нужна стала. Брат мечтал о Dendy, но играли на соседской, свою так и не смогли купить. А вот на первый велик брат сам заработал, а мне достался самопальный самокат с надувными колесами — заслуженный чемпион двора в двух поколениях. Куда я на нем только ни гоняла! Это была отличная школа жизни. © Zabrik27 / Pikabu
- Это были 90-е, жили мы в общаге. После ужина меня частенько отправляли мыть посуду на общую кухню. Как сейчас помню себя, 8-летнюю девчонку, идущую с тяжелым красным тазиком по длинному коридору. Меня не только ждало испытание в виде горы посуды, но и оценивающие взгляды соседок, а еще хуже — проверка качества мытья моим же отцом. Если он находил хоть одно грязное пятно, я шла перемывать все заново. Не только эту кастрюльку, а именно все! Вначале меня душило негодование и я жутко обижалась на отца, но со временем научилась мыть посуду быстро и качественно с первого раза. Я частенько вспоминаю эту историю и очень благодарна папе. Не только за то, что моя посуда всегда блестит, но и за то, что я не боюсь испытаний и работы у всех на глазах, упорна и не трачу время на нытье и прокрастинацию, а делаю все хорошо сразу.
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Первую зарплату получил в 6 лет (это не опечатка). Я работал у тети на селекционной станции: пропалывал сорняки и гонял птиц. Заработок в 50 рублей распределил так: по 20 рублей своим бабушкам и 10 рублей себе на марки. Так потом каждое лето и работал по 1–2 месяца на каникулах. Все «хотелки» были только за свой счет. © MAX49.5 / Pikabu
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Мы ходили в заброшенные сады за яблоками и грушами. Мы могли пройти 15 км до любимого пруда и плескаться весь день. Мы собирали из подшипников и досок самокаты и с громом летали под горку на тихой улице. Мы помогали разгружать арбузы дяде Гураму и уже во дворе, довольные, объедались зарплатой. Мы лежали на горячих крышах гаражей и смотрели на такие разные облака. Мы играли в лапту, в сифу, в прятки, ножички, и мы жили этим летом. © humanok / Pikabu
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Однажды папе на работе зарплату выдали макаронами. Мы ели их на завтрак, обед и ужин: вареные, жареные, в виде запеканки или супа, в которые крошилось все, что удалось урвать в магазине. А если нам хотелось десерт, то мама просто брала и посыпала вареные макароны сахаром. И знаете, было вкусно. После тех времен макароны я не особенно люблю, но если нужно дотянуть неделю до зарплаты, то у меня в закоулках памяти есть десяток рецептов. Пару раз пригодилось.
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У меня было отличное советское детство. Летом, каждое утро, я и мой друг Колька собирали бутылки, оставшиеся в палисаднике после вечерних посиделок местной молодежи, мыли и сдавали их в пункт приема стеклотары. На эти деньги мы заправляли мопед и целый день катались! © sophiaplus2009 / Twitter
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В 1990-е мы с мамой выживали как могли. У меня было немного игрушек, которые можно было пересчитать по пальцам одной руки. Но у нас была фантазия и смекалка. Мы с подругами рисовали. Нет! Мы офигенно рисовали для нашего возраста: кукол, к ним одежду, вырезали и играли. Фломастеры срисовывались быстро, постоянно приходилось их реанимировать подручными средствами, бумаги было мало, серебристый гелиевый стержень один на 8 девочек. Рисовала, пока вся бумага не заканчивалась. Окончила через пару лет художку, утолила жажду. © inNaya92 / Pikabu
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Рано научилась готовить — мама много работала, а дома я и младшая сестра, которую нужно кормить после школы. В 9 лет спокойно варила супы, борщи, запекала пироги и т. д. Мама бывшего сама звонила и просила рецепт моей шарлотки, а его отец, попробовав мной приготовленное, сказал: «Женись!» © Подслушано / Vk
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Мальчишки мастерили «самокаты» — доска, сколоченная из планок овощных ящиков, по бокам — колеса из подшипников. Откуда брали подшипники — понятия не имею. Это чудо техники тряслось и грохотало неимоверно (подшипники-то металлические, а покрытие — асфальтовое). Но ездили очень шустро. А настоящие самокаты — магазинные — котировались низко по сравнению с велосипедами. © Баранка / AdMe
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Мама однажды сжалилась и на последние деньги купила нам с братишкой Dendy. Перед уходом на работу она убирала приставку в шифоньер и закрывала его на китайский навесной замок. Играть хотелось до жути. Помучившись пару дней без Dendy, я откопал в шкафу проволоку, засунул ее в замок и начал крутить в разные стороны. Ничего не получалось. Вставил вторую проволоку, надавил на язычок. Вдруг замочек щелкнул, и мы до одури играли в уток и гоняли Марио. Перед возвращением мамы мы все это дело отсоединяли и убирали, а потом с щенячьими глазами просили ее дать нам наконец поиграть. Она вытаскивала из сумки ключи, мы, исполненные благодарности, рубились дальше. Недавно я открыл маме страшную тайну. Видеть ее реакцию на мой рассказ было бесценно. © llyodsay / Pikabu
А чем вам запомнилось детство? Cильно ли оно отличается от жизни современных ребят?