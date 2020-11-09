20 зарисовок из нашего детства, которые лучше любых психологов объясняют, почему наше поколение может все

В детстве родители запрещали смотреть видак или играть в Dendy дольше 40 минут, поэтому я прокачал свой слуховой навык до того, что слышал приближение автомобиля бати, когда он еще только к нам на улицу заезжал. С мамой было сложнее, ее я слышал только тогда, когда она калитку открывала. Тем не менее всегда молниеносно все вырубалось, доставался пылесос, тряпка или книжка, которые показывали, что я занимаюсь полезным делом. С тех пор у меня очень чуткий слух. Если кто-то говорит обо мне в другой комнате, я слышу все до деталей и делаю полезные выводы. Так что хороший из меня вышел бы шпион, только толстый я, не возьмут. © grevling95 / Pikabu