20 записей из детских дневников, от которых их авторам до сих пор неловко
В нежном возрасте дети часто чувствуют себя непонятыми. Возможно, именно поэтому у них и появляется потребность вести дневник — секретный документ, который будет хранить планы порабощения мира. Ну, или схему покорения сердца мальчика.
AdMe.ru обратился к форумам, где пользователи раскрывают свои детские секреты и публикуют снимки старых дневников.
1. Даня, без обид!
2. Когда ты вырос
3. Безысходность
4. Когда в 12 лет ты уже летописец
5. Записки маленького темного властелина
6. Отстаньте!
7. Страсти не хуже чем в мексиканских сериалах
8. Дела, дела...
9. LOBE
10. Ахмурение Миши
11. Полюбила Сережку, а бросила Серегу
12. Девушки, в очередь за Владом!
13. Мудрость устами младенца
14. Чувство юмора — это важно, не поспоришь
15. Кейт, держись!
16. Обязанности вынуждают
17. Совместить несовместимое?
18. Мам, мам, ну обрати на меня внимание!
19. А как же Максим?
20. Мысли vs. Наблюдения
Автор AdMe.ru сейчас краснеет, так как добавил в подборку и свой дневник. Поделитесь, может, и у вас есть детские записи, которые служат вам вечным напоминанием о вашей наивности и заставляют испытывать чувство неловкости до сих пор?
Фото на превью Evvie / vk