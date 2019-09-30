20 записей из детских дневников, от которых их авторам до сих пор неловко

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В нежном возрасте дети часто чувствуют себя непонятыми. Возможно, именно поэтому у них и появляется потребность вести дневник — секретный документ, который будет хранить планы порабощения мира. Ну, или схему покорения сердца мальчика.

AdMe.ru обратился к форумам, где пользователи раскрывают свои детские секреты и публикуют снимки старых дневников.

1. Даня, без обид!

2. Когда ты вырос

3. Безысходность

4. Когда в 12 лет ты уже летописец

5. Записки маленького темного властелина

6. Отстаньте!

7. Страсти не хуже чем в мексиканских сериалах

8. Дела, дела...

9. LOBE

10. Ахмурение Миши

11. Полюбила Сережку, а бросила Серегу

12. Девушки, в очередь за Владом!

13. Мудрость устами младенца

14. Чувство юмора — это важно, не поспоришь

15. Кейт, держись!

16. Обязанности вынуждают

17. Совместить несовместимое?

18. Мам, мам, ну обрати на меня внимание!

19. А как же Максим?

20. Мысли vs. Наблюдения

Автор AdMe.ru сейчас краснеет, так как добавил в подборку и свой дневник. Поделитесь, может, и у вас есть детские записи, которые служат вам вечным напоминанием о вашей наивности и заставляют испытывать чувство неловкости до сих пор?