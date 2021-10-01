20+ занятных примеров того, как время меняет вещи, даже если они отчаянно сопротивляются

В нашем мире крайне мало вещей, которые бы никак не менялись со временем. Какие-то перемены могут быть незаметны для окружающих, например наши взгляды на жизнь, мысли и душевное состояние. А вот на других годы оставляют отпечаток, который видно невооруженным глазом. Порой бывает очень любопытно взглянуть не только на то, как постарели наши любимые звезды, но и что стало с различными предметами, которыми пользовались изо дня в день.

Мы в AdMe.ru убедились, что ничто не способно противостоять времени, пусть оно и летит незаметно. Оказалось, даже один день может повлиять на внешний вид некоторых вещей.

1. «У меня оторвалась бирка на джинсах, и я вспомнил, какого цвета они были изначально»

2. «Это мячики для сушки белья. Правым мы пользовались в течение 12 лет»

3. «Мы впервые за 60 лет передвинули бабушкину кровать и вот что под ней увидели»

4. Монахи Шаолиня тренируют силу пальцев, вдавливая их в дерево. Так оно выглядит спустя столетия упражнений

5. «Вот что со временем стало с носом моей собаки»

Нос собаки может светлеть с приходом холодов, а к лету приобретать привычный оттенок. Кроме сезонной потери пигментации изменение цвета может быть связано с возрастом.

6. «Спал с этой капой 4 месяца. Даже не думал, насколько сильно я скрежетал зубами во сне»

7. Фильтр, через который прошло 6 000 литров воды, рядом с новым

8. «С левым кубиком Рубика я играл 10 лет, а правый мне только пришел по почте»

9. «Спустя 4 года решил купить себе точно такой же кошелек, как слева»

10. А это старый и новый шарик для игры в пинбол

11. «Стаканом слева мы пользовались долгие годы, а сегодня я увидела в антикварном магазинчике точно такой же и принесла его домой»

12. «Мне сегодня предстоит операция, и я впервые за 11 лет снял обручальное кольцо»

13. iPod, которым пользовались 12 лет, рядом с полностью восстановленным

14. «Наконец-то подарила маме новую ложку, которую она так любила. Нижней она пользовалась 27 лет»

15. Листочек так долго пролежал в фонтане, что стал прозрачным

16. «В 2019 году мне подарили 2 одинаковые подушки, но пользовалась я только той, что справа, каждую ночь в течение года»

17. «Новый и старый ошейник моего кота, который последние 2 года только и делал, что валялся на солнышке»

18. Похоже, мало кто любит сидеть посередине

19. «Моя щетка для посуды после примерно 8 месяцев использования»

20. Судя по лапе, нельзя пройти мимо этой статуи и не дать пять собаке

21. «Недавно въехал в новый дом и решил заменить датчик дыма. Вот что с ним произошло за 20 лет»