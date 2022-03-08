20+ заклинателей стройматериалов, которые ловко справились с ремонтом жилища и теперь вовсю наслаждаются своими трудами

Герои нашей статьи столкнулись с неизбежным — с ремонтом. Пока одни из них делали его, потому что давно пора было, терпя неудобства и бесконечные чеки из магазинов стройматериалов, другие «напросились» сами, желая освежить свое жилище и сделать его еще более уютным и стильным.

Мы в AdMe.ru обожаем рассматривать фотографии переделок домов и квартир, в которые люди вкладывают всю душу.

«У меня аж ноги подкосились от страха, когда я нанес первый слой краски и она стала проявляться. Но все получилось»

«Я нанял электрика, чтобы установить новые розетки, но все остальное мы с родителями сделали сами»

«Я волновалась, что комната получится слишком темной, но, кажется, вышло здорово»

«Потихоньку „мучаю“ квартиру, которая давно нуждается в полноценном ремонте. Добрались руки до ванной, и вот что получилось»

«Доделал наконец-то ремонт в прихожей. Сменил двери, электрику, поднял пол, выровнял стены»

«Мы купили б/у кухню на всем известном сайте. Раньше она мне просто не нравилась, а сейчас прям сил нет как бесит»

«Посмотрела в интернете, как покрасить кухню. И вот спустя полтора дня получилось так».

«Когда мы въехали, буквально возненавидели ванную комнату, поэтому отремонтировали ее первой»

До и после ремонта

«Раньше это была просто свободная комната для гостей. А теперь мы пользуемся ею намного чаще»

Преображение гостиной

«До и после переезда в мою первую собственную квартиру»

«Наконец-то закончил ремонтировать свою спальню. Я даже не ожидал, что полы будут целыми, когда вытаскивал ковер»

«Кухонные шкафы дорогие, поэтому я решил покрасить имеющиеся 1980 года»

«Подтолкнула своего парня к ремонту его спальни»

«Черное в санузле — это на любителя. Ни разу не практично, но, как и „Телепузиков“ в воскресенье утром, это надо просто хотеть»

«Моя новая бело-розовая кухня. Маленькая, но крутая»

«Все сделала своими руками с небольшой помощью моих родственников. Никогда еще ничем так не гордилась»

«Моя гостиная, которую я полностью отремонтировала сама. В прошлом году я очень увлеклась яркими цветами и обоями»

«Мой темный офис до и после. Цвет стен теперь такой глубокий, что кажется, будто они отодвигаются от тебя»

«Ремонт кухни в стиле „сделай сам“. Отделка стен плиткой отняла много времени, но оно того стоило»

«Думаю, жилище человека может так много рассказать о нем. Это так здорово — вкладывать частичку себя в свой дом»