20 загадочных незнакомцев, которые внезапно и красиво вошли в чью-то жизнь

Мы постоянно сталкиваемся с сотнями незнакомых нам людей, которых обычно не запоминаем. Но иногда неординарные ситуации и странные диалоги, участниками которых мы становимся, надолго врезаются нам в память. А некоторые неизвестные личности даже оставляют свой особенный след в истории нашей жизни.

Мы в AdMe.ru считаем, что порой случайности неслучайны и некоторые встречи с незнакомцами происходят для того, чтобы привнести немного ошеломления в нашу жизнь. Именно это и произошло с героями нашей подборки.

Жена моего брата давно просила его сходить на рынок за картошкой. Он ленился, собирался несколько дней. В итоге собрался, обулся, открывает дверь, а там стоит мужик и говорит: «Здравствуйте! Вам картошка с хутора не нужна?» © Диа Ник / AdMe

Много лет назад разошлась с мужем, и мы с сыном жили в приюте для матери и ребенка. Но я не отчаивалась. Как-то в зимний субботний вечер после гостей сидим с сыном на остановке, ждем автобус, и я ему говорю, что чудеса вокруг, что все прекрасно, а мимо идет компания молодняка. Прошли, а потом девушка из этой компании подбегает к нам, протягивает коробку конфет и говорит: «Это вам!» Приехали в приют, чаю с девчонками попили. © Диа Ник / AdMe

Помню, лет 10 назад ночевала в аэропорту. Рядом присел молодой мужчина, тоже русский, разговорились. Он угощал меня вкусняшками, дал поспать, укрыл меня своей курткой и присматривал за вещами. Утром разбудил меня, принес стаканчик горячего кофе из аппарата, угостил шоколадными батончиками и еще с собой дал. До сих пор с теплотой вспоминаю! © Julija Kučeruk / Facebook

Мы как-то с маленьким сыном поехали на консультацию к врачу. Диспансер находился далеко за городом, еле нашли. Потом пришлось долго ждать автобус на остановке, ребенок устал, закапризничал. Рядом ни магазинов, ни киосков, даже ни одной души нет. Вдруг ниоткуда появился дедушка, протянул нам пакет со сладостями, сказав, что это ребенку, строго посмотрел и ушел. Поблагодарив, повернулась посмотреть, куда он направился, но его уже нигде не было. Конфеты и пряники в пакете были как раз те, что нравились сыну. А тут и автобус подъехал. © Деймос / AdMe

У меня была самая незабываемая встреча с незнакомцем в 14 лет. Я тогда впервые ушла из дома, в ноябре. Поехала из Киева в Кишинев, потом вернулась в Одессу. Решила, что хватит, погуляла 5 дней, пора домой. Но денег нет совсем, да и не было, все 5 дней голодала. До отправления поезда на Киев осталось 5 минут, бегаю по всему составу, прошу проводников впустить, все отказывают.

И вот поезд уже тронулся, перрон опустел, и тут подскакивает ко мне парень лет 20, в тенниске (в ноябре), и спрашивает: «Хочешь попасть на этот поезд?» Хватает мои вещи, закидывает в первый попавшийся вагон, сует мне в руки билет и забрасывает меня туда же! Так я вернулась домой. © Елена Калистратова / Facebook

И вот поезд уже тронулся, перрон опустел, и тут подскакивает ко мне парень лет 20, в тенниске (в ноябре), и спрашивает: «Хочешь попасть на этот поезд?» Хватает мои вещи, закидывает в первый попавшийся вагон, сует мне в руки билет и забрасывает меня туда же! Так я вернулась домой. © Елена Калистратова / Facebook Ехала на работу в автобусе, зимой, в 6 часов утра. Вдруг сосед спрашивает, не знаю ли я, где в Питере есть нормальный пляж. Подарил мне бирюзовые колготки и вышел. © Tatiana Nachtrieb / Facebook

Работаю в сырной лавке, была забавная ситуация. Спрашиваю девушку: «Вам сыр упаковать в пленку или в бумагу?» Она такая: «В меня». Берет сыр с весов и начинает есть. Уровень пофигизма, к которому я стремлюсь. © Sinklinal / Pikabu

Я была студентом-садоводом во время ботанического тура по Европе в 1979 году. Приехала на цветочный рынок в Мюнхене и вижу незнакомое мне растение. Женщина, работающая на рынке, не говорит по-английски, а я не знаю немецкого. Я вижу растение, которое мне знакомо, трогаю лист и говорю его латинское название. Она кивает и улыбается. Я называю другое растение, которое знаю. Она улыбается еще шире. Я показываю на неизвестное растение и смотрю на нее с выражением, которое, как я надеюсь, говорит: «Ваша очередь». Она произносит латинское название. Мы не говорим друг с другом на одном языке, но можем общаться на языке, который мертв более 1 000 лет. Круто. © toastie2313 / Reddit

В тот день, когда я узнала, что у моей бабушки случился инсульт и она больше никогда не сможет ни ходить, ни говорить, я была в колледже. В конце концов я разревелась в туалете. Вошла девушка и спросила, не нужно ли меня обнять. Я так сильно плакала, что не смогла рассмотреть ее лицо. Я проплакала у нее на плече около 10 минут, а потом мне пришлось взять себя в руки и уйти на занятия. Я так и не объяснилась, а она ничего не спросила. Я больше никогда не видела ее. © AvadaKedavras / Reddit

У меня диабет 1-го типа. Я был на круизном корабле с семьей, и иногда меня останавливали на выходе с корабля из-за моей инсулиновой помпы (она не может пройти через рентгеновский сканер). В один прекрасный момент меня остановили вместе с другим парнем, который в шутку спросил меня: «За что вы тут?» Я ответил, что за инсулиновую помпу. Он воскликнул: «Да ладно!» — и достал свою помпу! Мы смеялись и делились историями о диагнозах.

На следующий день он подошел ко мне в буфете: его помпа не была водонепроницаемой, а он прыгнул в бассейн. Я смог ввести ему инсулин, и мы вместе выпили кофе. Я не обменялся с ним контактами и больше никогда его не видел. © bumblemybees / Reddit

На следующий день он подошел ко мне в буфете: его помпа не была водонепроницаемой, а он прыгнул в бассейн. Я смог ввести ему инсулин, и мы вместе выпили кофе. Я не обменялся с ним контактами и больше никогда его не видел. © bumblemybees / Reddit Однажды я случайно заперла свою квартиру, когда выносила мусор. Это было ближе к полуночи. У меня не было ни способа попасть внутрь, ни денег, ни телефона, ни друзей поблизости. Я не заметила, как появился тот парень, как я с ним объяснялась, но он просидел со мной до утра всю ночь под моим домом.

Он плохо говорил по-английски, поэтому мы почти не разговаривали. Он поделился со мной консервированным ананасом, который был у него в сумке. Он был спокойным, без злого умысла, тихим, но бдительным. Дружелюбный, с широкой открытой улыбкой. Когда взошло солнце, он пошел дальше. Я никогда не забуду его и то, как он был добр. © stopbeingamole / Reddit

Он плохо говорил по-английски, поэтому мы почти не разговаривали. Он поделился со мной консервированным ананасом, который был у него в сумке. Он был спокойным, без злого умысла, тихим, но бдительным. Дружелюбный, с широкой открытой улыбкой. Когда взошло солнце, он пошел дальше. Я никогда не забуду его и то, как он был добр. © stopbeingamole / Reddit Я долго ехал на автобусе поздно вечером. На половине пути автобус сделал остановку в небольшом городке, чтобы люди могли перекусить или воспользоваться общественным туалетом. Я подошел к кассе, чтобы купить поесть, но у кассира не было сдачи, и я вернулся в автобус.

Позже ко мне подошла милая дама средних лет и вежливо спросила, не возражаю ли я, если она сядет со мной. Она села, принялась распаковывать небольшой пакет с обедом и разделила его со мной. Она сказала: «Я голодала в своей жизни, и это отстой. Я никому не пожелаю этого». © Theearthhasnoedges / Reddit

На одной из ночных прогулок я чувствовал себя паршиво и сидел на ступеньках, поедая чипсы. Мимо проходила группа девушек. Одна из них внезапно подошла и села рядом:

— Как тебя зовут?

— Ваня. А тебя?

— Аня. Спроси, где я живу.

— Где ты живешь?

Она схватила одну чипсину и сказала: «В этом самом моменте!» Потом поцеловала меня в лоб и убежала, чтобы снова присоединиться к своей группе. До сих пор думаю о ней. © JollyOldBogan / Reddit

— Как тебя зовут? — Ваня. А тебя? — Аня. Спроси, где я живу. — Где ты живешь? Она схватила одну чипсину и сказала: «В этом самом моменте!» Потом поцеловала меня в лоб и убежала, чтобы снова присоединиться к своей группе. До сих пор думаю о ней. © JollyOldBogan / Reddit Когда мой отец ушел в иной мир, сначала я держалась довольно хорошо. В тот день поздно вечером я пошла в магазин, чтобы просто отключиться от всего этого и купить продуктов. Когда я подошла к кассе, я случайно уронила сметану, и она была повсюду. Я полностью потеряла контроль над собой и начала плакать. Меня мгновенно окружила группа женщин, которые просто взяли на себя ответственность за всю ситуацию. Они помогли мне все оплатить, убрать, а одна женщина даже купила мне новую сметану. © misdolnurs2517 / Reddit

Это было накануне Рождества, около 20:30. Надо было расчистить снег, чтобы можно было выехать на машине, а там его навалило много. Я был еще довольно мал, и это требовало от меня огромных усилий. Я поплелся туда с лопатой и только начал, как появился парень на снегоуборочной машине и расчистил всю дорогу за 2 минуты. Я забеспокоился, ведь мы не нанимали специалиста по уборке снега. Но он просто помахал рукой, пожелал счастливого Рождества и уехал. © SneakNSnore / Reddit

Я ехал в поезде за 2 дня до Рождества. Около 23:00 в другом вагоне произошел какой-то инцидент, и поезд задержали. Проводник объявил, что если кто-то чувствует себя расстроенным или не спит, то может присоединиться к маленькому концерту. Я всегда рад странным развлечениям в поезде, поэтому решил взять свою губную гармошку из сумки и пойти к ним.

В вагоне нас было около 15 человек в возрасте от 16 до 70 лет. Мы пели все песни, какие только могли вспомнить. Потом кто-то читал вслух «Полярный экспресс», пока вокруг нас в ночи летел снег. И я клянусь, на несколько минут наше путешествие показалось мне таким же волшебным, как визит к Санта-Клаусу в сказке. Я больше никогда не видел никого из нашей маленькой импровизированной группы, но я всегда буду помнить тот странный, замечательный праздник поздней ночью. © dreadhorse / Reddit

Внезапный звонок с утра:

— Алло, Андрюха, как дела? Чем занят? Дома?

— Все нормально. Да, дома.

— Короче, я вчера поговорил с Сергеичем. Решили так. Конверт с документами повезешь ты. Билет тебе на самолет уже купили. Гостиницу и такси позже закажем. Подожди, не перебивай. Тебе надо будет завтра заехать в офис и забрать конверт и еще некоторые бумажки на подпись, которые ты привезешь обратно. Документы важные. Ты должен будешь передать их лично Ивану Ивановичу. Сам понимаешь: тендерные документы важны и лучше перестраховаться.

— Но дело в том, что я не понимаю, кто вы и о чем вы.

— Андрюха?

— Да.

— Сидоров?

— Нет.

— Москва?

— Астрахань.

— Блин, мужик, а че сразу не сказал? Смотрел фильм «Люди в черном»?

— Да.

— Вжик. Забудь.

Как я понял, «вжик» — это звук нейтрализатора, устройства для стирания памяти. Весело. © dda7 / Pikabu

— Алло, Андрюха, как дела? Чем занят? Дома? — Все нормально. Да, дома. — Короче, я вчера поговорил с Сергеичем. Решили так. Конверт с документами повезешь ты. Билет тебе на самолет уже купили. Гостиницу и такси позже закажем. Подожди, не перебивай. Тебе надо будет завтра заехать в офис и забрать конверт и еще некоторые бумажки на подпись, которые ты привезешь обратно. Документы важные. Ты должен будешь передать их лично Ивану Ивановичу. Сам понимаешь: тендерные документы важны и лучше перестраховаться. — Но дело в том, что я не понимаю, кто вы и о чем вы. — Андрюха? — Да. — Сидоров? — Нет. — Москва? — Астрахань. — Блин, мужик, а че сразу не сказал? Смотрел фильм «Люди в черном»? — Да. — Вжик. Забудь. Как я понял, «вжик» — это звук нейтрализатора, устройства для стирания памяти. Весело. © dda7 / Pikabu Иду по улице домой, впереди идет мужик и ест мороженое в стаканчике. Потом разворачивается ко мне и говорит:

— Девушка, а я плохой?

— Я не знаю.

— А вы замужем или еще молодая?

— Еще молодая.

— Не выходите замуж за таких, как я. Мы едим мороженое, а поедаем душу. © iguaras / Pikabu

— Девушка, а я плохой? — Я не знаю. — А вы замужем или еще молодая? — Еще молодая. — Не выходите замуж за таких, как я. Мы едим мороженое, а поедаем душу. © iguaras / Pikabu Утро, холодно, дождь. С кривым от недосыпа лицом стою на пешеходном переходе, конечно, без зонтика, и мокну, уже представляя, что мои волосы похожи на очень маленькое лохматое гнездо. И вдруг в этой утренней толпе мрачных людей, ждущих зеленого света вместе со мной, появляется высокий незнакомец, который молча накрывает меня своим зонтом, специально перемещая его ко мне. Я не успела даже сказать спасибо, но это было волшебно. © Подслушано / Ideer

У меня случилось настоящее чудо прямо 31 декабря. Шла я по торговому центру, разглядывала витрины. Все кругом ярко и нарядно, а я такая одинокая — грустно. Подошел ко мне парень и протянул билетик с чеком. Я даже не поняла, что к чему. Он кратко объяснил, что в отделе техники проходит беспроигрышная лотерея, а ему не надо и билет выкидывать жалко. А я такая вот иду и приглянулась ему, просто решил мне его отдать.

Делать мне было нечего, поднялась туда, встала в сторонке. Тут началась та самая лотерея, и на мой номер выпал новый фотоаппарат. Я даже не поверила сначала, но мне его вручили и сфотографировали для отчета, поздравили аплодисментами и даже букетик подарили и коробочку конфет. Вот так совершенно незнакомый паренек взял и сделал мне дорогущий подарок 31 декабря. После праздников записалась на курсы фотографии, нашла новых друзей и, кажется, свое место в жизни. © trueanone / Pikabu