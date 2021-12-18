20 загадочных находок, после которых остается больше вопросов, чем ответов

Иногда можно случайно наткнуться на нечто, что вызывает лишь недоумение. Например, странные дома без окон или вверх дном, диван посреди гор или оставленная кем-то вафля в колесе твоей машины. После такого остается только хмыкнуть и продолжить путь, размышляя о том, какая же предыстория у всех этих находок.

Мы в AdMe.ru любим загадки, но так и не смогли найти внятного объяснения тому, что происходило на многих фото из нашей подборки. Возможно, у вас получится это лучше, чем у нас.

«Это пролежало в морозилке у моей мамы целых 12 лет. Это стейк»

«У светильника на кухне в подвале моего брата выключатель почему-то на потолке»

«Я нашел мечехвоста, который застрял на дереве во время прилива»

«В этом доме в моем районе вообще нет окон»

«Змея смотрит через мою стеклянную дверь»



«Заметил маленькую машинку, в которой помещается только один человек и у которой только одна фара»

«У моих таблеток какая-то странная упаковка»

Просто хижина на вершине силосной башни



«Ни на одном из этажей отеля, в котором я остановился, нет цифры 4»

«Загадочная монета, которую я нашел в Диснейленде»

Знак «Пожалуйста, трогайте» в музее в Оксфорде

«В банке для чаевых моего бариста лежал маленький резиновый цыпленок»

«В машине, припаркованной рядом с моей, на приборной панели лежит ящерица»

«В отеле, в котором я остановился, к настенному декору добавлена эта странная неуместная хижина»

Перевернутый дом в Карпатах

«Мне кажется, это одно из самых некрасивых зданий в мире. И да, эти скульптуры — младенцы»

«У моего автобуса есть кнопка сброса»

«Единственный шкафчик в пустом коридоре моей школы»



«Автомобиль-бегемот, припаркованный рядом со мной»



«Кто-то оставил это в колесе моей машины. Это вафля»