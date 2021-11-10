20+ юморных отзывов, которые запоминаются получше, чем реклама по телевизору

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Прежде чем купить какой-то товар, многие начинают читать в интернете отзывы о нем. Однако среди огромного множества запоминаются чаще всего такие мнения и оценки, которые оставляют люди с завидным чувством юмора.

Мы в AdMe.ru убедились на примере пользователей сети, что даже простой отзыв может поднять настроение на целый день.

1. «Так устроен чайник, что поделать»

2. Действительно, безобразие творится

3. Довольны все: продавец, покупатель и его внучка

4. Если приглядеться, то во всем можно найти кучу плюсов

5. Приятно удивлен, но есть одно но

6. Покупка, достойная, чтобы слезы радости вытирать

7. Когда переехал в Европу на ПМЖ

8. «Заказывал жене весы на кухню и набрел на отзыв»

9. «Я думаю, что наткнулся на величайший отзыв»

10. В национальных парках нужно быть начеку

11. Хороший способ отложить работу на потом

12. Обзор швейцарского ножа

13. Не факт, что товар маловат

14. Тот момент, когда корм для собак превзошел все ожидания

15. Самая популярная туристическая достопримечательность Гданьска — милая собачка на балконе (круглосуточно)

16. Покупка острого соуса, который изменил жизнь

17. «Спасибо, мы старались»

18. Когда нужны отзывы, но ты не силен в продвижении

19. Как ломаются судьбы

20. В любой непонятной ситуации отказывайтесь от товара

21. Кому чай попить, а кому — согреться