20+ явлений, которые не каждый день увидишь
Человека с интернетом не так-то просто удивить: у нас есть доступ к «Википедии», документальным фильмам и даже аккаунтам фотографов дикой природы и путешественников в Instagram. Но это не мешает пользователям Twitter и Reddit находить удивительное вокруг себя и делиться снимками всего этого в сети.
Мы в AdMe.ru уверены, что фото докажут и вам, сколько нового мир вокруг нас еще может преподнести.
Самая улыбчивая черепаха, которую вы когда-либо увидите
«Мой кот обожает сидеть в этой странной позе»
В снежной ловушке
Пустыню засыпало снегом, а потом и снег припорошило песком
Когда посчастливилось увидеть снежинки «как из учебника»
А если невооруженным глазом не выходит, спасет макрорежим камеры
В Японии на пляжах Окинавы в песке есть тысячи крошечных «звездочек». Это экзоскелеты морских животных, которые жили на дне океана около 550 млн лет назад
А вы видели, как линяет змея?
Горный «хрустальный» цветок, лепестки которого становятся прозрачными, когда намокают под дождем
Светлячки в ночном лесу
«Как же я был доволен, когда получилось заснять эту радугу»
Уникальный снимок, на котором, помимо полумесяца, видно и целую луну
Оказывается, совы спят в довольно необычной позе
Двойная радуга и молния на одном снимке
«Сегодня я узнал, сколько кофе мне нужно было выпить, чтобы вот так поставить чашку на край стола»
Милая крокодилья «шапочка»
«Приехал в гости к маме, а у нее за окном такое»
Морского ежа нашли прямо в пасти другой рыбы
«Получилось запечатлеть Млечный Путь, который будто бы „выливается“ с середины горы Фудзи»
«Поставил телескоп на заднем дворе и смог детально заснять движения магнитного поля Солнца»
«Кажется, я нашел портал в паучью вселенную»
Для такого волшебства понадобилась всего лишь затемненная комната и проектор звездного неба
«Луна, Юпитер и Сатурн. Это картинка, которую я сделал из 2 000 фото»
А какое самое уникальное явление вы видели в своей жизни?
Фото на превью bigolbur / Reddit