20+ явлений, которые не каждый день увидишь

Подписаться на AdMe.ru Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

Человека с интернетом не так-то просто удивить: у нас есть доступ к «Википедии», документальным фильмам и даже аккаунтам фотографов дикой природы и путешественников в Instagram. Но это не мешает пользователям Twitter и Reddit находить удивительное вокруг себя и делиться снимками всего этого в сети.

Мы в AdMe.ru уверены, что фото докажут и вам, сколько нового мир вокруг нас еще может преподнести.

Самая улыбчивая черепаха, которую вы когда-либо увидите

«Мой кот обожает сидеть в этой странной позе»

В снежной ловушке

Пустыню засыпало снегом, а потом и снег припорошило песком

Когда посчастливилось увидеть снежинки «как из учебника»

А если невооруженным глазом не выходит, спасет макрорежим камеры

В Японии на пляжах Окинавы в песке есть тысячи крошечных «звездочек». Это экзоскелеты морских животных, которые жили на дне океана около 550 млн лет назад

А вы видели, как линяет змея?

Горный «хрустальный» цветок, лепестки которого становятся прозрачными, когда намокают под дождем

Светлячки в ночном лесу

«Как же я был доволен, когда получилось заснять эту радугу»

Уникальный снимок, на котором, помимо полумесяца, видно и целую луну

Оказывается, совы спят в довольно необычной позе

Двойная радуга и молния на одном снимке

«Сегодня я узнал, сколько кофе мне нужно было выпить, чтобы вот так поставить чашку на край стола»

Милая крокодилья «шапочка»

«Приехал в гости к маме, а у нее за окном такое»

Морского ежа нашли прямо в пасти другой рыбы

«Получилось запечатлеть Млечный Путь, который будто бы „выливается“ с середины горы Фудзи»

«Поставил телескоп на заднем дворе и смог детально заснять движения магнитного поля Солнца»

«Кажется, я нашел портал в паучью вселенную»

Для такого волшебства понадобилась всего лишь затемненная комната и проектор звездного неба

«Луна, Юпитер и Сатурн. Это картинка, которую я сделал из 2 000 фото»