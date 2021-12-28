20 доказательств того, что мужчине достаточно сбрить или отрастить бороду и его даже мама не узнает

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Существует мнение, что мужчины с бородой не только выглядят значительно старше, но и воспринимаются с более высоким социальным статусом. Для некоторых густая растительность на лице — это способ скрыть косметические недостатки. Другие же преследуют цель повысить привлекательность. Однако о результатах судить, вероятнее всего, следует женской половине населения.

Мы в AdMe.ru убедились на примере пользователей сети, как сильно может отличаться один и тот же человек при наличии или отсутствии одной лишь детали.

«Друзья окрестили меня Отец-Время»

«Моя трансформация»

Классная борода, но она добавляет вам 15 лет. Если вам 45 — это круто! Но если вам 28, то лучше не надо. © blueblewbLu3 / Reddit

«Разница в полгода»

«Нуждался в переменах, и это здорово освежило»

«7 недель роста без единой стрижки»

«Последний раз видел свое бритое лицо год назад»

«Лучше с бородой или без?»

Без бороды ты выглядишь словно свой сын. © Slow_death_turtle / Reddit

«18 и 19 лет. Думаю, что сделал правильный выбор»

«Девушка сказала мне, что пубертатный период ударил по мне, словно грузовик»

«Этапы бритья. Наверняка я не единственный, кто так делает»

«Планирую подстричься хорошенько, прежде чем снова выйти в люди»

«Понял, что борода лишь на подбородке — это некруто, и побрился»

«Рост бороды за 8 недель»

«Только что я сильно изменился»

«Люди уже привыкли к моей бороде. Пора оживить обстановку»

«С бородой или без — вот в чем вопрос»

«Какой стиль мне больше подходит?»

«Пусть это будет жестоко, но честно. Пожалуйста, я хочу услышать правду»

«2 месяца роста»

Всего одна деталь, и словно другой человек перед нами