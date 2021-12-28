20 доказательств того, что мужчине достаточно сбрить или отрастить бороду и его даже мама не узнает
Существует мнение, что мужчины с бородой не только выглядят значительно старше, но и воспринимаются с более высоким социальным статусом. Для некоторых густая растительность на лице — это способ скрыть косметические недостатки. Другие же преследуют цель повысить привлекательность. Однако о результатах судить, вероятнее всего, следует женской половине населения.
Мы в AdMe.ru убедились на примере пользователей сети, как сильно может отличаться один и тот же человек при наличии или отсутствии одной лишь детали.
«Друзья окрестили меня Отец-Время»
«Моя трансформация»
- Классная борода, но она добавляет вам 15 лет. Если вам 45 — это круто! Но если вам 28, то лучше не надо. © blueblewbLu3 / Reddit
«Разница в полгода»
«Нуждался в переменах, и это здорово освежило»
«7 недель роста без единой стрижки»
«Последний раз видел свое бритое лицо год назад»
«Лучше с бородой или без?»
- Без бороды ты выглядишь словно свой сын. © Slow_death_turtle / Reddit
«18 и 19 лет. Думаю, что сделал правильный выбор»
«Девушка сказала мне, что пубертатный период ударил по мне, словно грузовик»
«Этапы бритья. Наверняка я не единственный, кто так делает»
«Планирую подстричься хорошенько, прежде чем снова выйти в люди»
«Понял, что борода лишь на подбородке — это некруто, и побрился»
«Рост бороды за 8 недель»
«Только что я сильно изменился»
«Люди уже привыкли к моей бороде. Пора оживить обстановку»
«С бородой или без — вот в чем вопрос»
«Какой стиль мне больше подходит?»
«Пусть это будет жестоко, но честно. Пожалуйста, я хочу услышать правду»
«2 месяца роста»
Всего одна деталь, и словно другой человек перед нами
А как вы считаете, борода украшает мужчину или идет далеко не каждому? Возможно, даже найдется фото из личного архива для сравнения.
Фото на превью DMTdevotee / Reddit
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