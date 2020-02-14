20 ярких доказательств того, что все лучше всего познается в сравнении
Каждый из нас регулярно совершает множество операций, чтобы выявить сходства и различия каких-либо объектов и предметов. Мы настолько привыкли постигать окружающий мир подобным образом, что часто даже не замечаем этого. Сравнение помогает нам лучше разбираться в природе самых разных вещей, и вот тому наглядные доказательства.
AdMe.ru не смог пройти мимо 20 впечатляющих сопоставлений пользователей сети, благодаря которым многое открылось нам с другой стороны. А в конце статьи мы подготовили для вас вопрос на засыпку.
1. Столько еды можно купить в Австралии по цене одной пачки сигарет из 40 штук
2. Гигантский песель: рост девушки на фото составляет 170 см
3. Как пожары преобразили Австралию: фото одной и той же трассы
4. Капустный лист-рекордсмен
5. «Моя комната до и после того, как я поборола депрессию»
6. Кажется, теперь мы знаем, чем вдохновлялись китайцы при строительстве Пекинского института архитектуры и дизайна
7. Сельдяной король, или ремень-рыба, полностью оправдывает оба свои названия
8. «В начале 2019-го я весил 122 кг, а уже в конце года — 81 кг. Ну как я выгляжу?»
9. Знакомьтесь, это самый крупный вомбат в мире. Его зовут Патрик, и он весит 38 кг
10. «Купил эту клавиатуру на распродаже за $ 6. Она была в плохом состоянии, но целая. Я привел ее в порядок, и вот результат»
11. «Моя собака до и после груминга»
12. Половина этого коридора находится в стадии ремонта
13. 14,6 млн боливаров — ровно столько денег вам потребуется в Венесуэле, чтобы купить 2,4 кг курятины
14. «Когда впервые за 20 лет решил очистить веранду»
15. «Никогда и никому не показывала свои снимки „до“ и „после“, но я действительно горжусь проделанной работой. За 5 лет я со 115 кг похудела до 70»
16. «Мой 13-летний шарпей до и после того, как я сказал ему, что он хороший мальчик»
17. Фото кончика иглы и пчелиного жала под микроскопом
18. «Я в начале прошлого десятилетия и в конце»
19. «Мне 27 лет, и мой щенок весит больше меня. Я так его люблю!»
20. Окаменелости древней черепахи размером с автомобиль. Когда-то они населяли Южную Америку
Бонус: угадайте, где заканчивается стол брата и начинается стол сестры?
Есть ли у вас снимки, которые прекрасно дополнили бы эту статью? Присылайте свои сравнения в комментариях.
Фото на превью thatgarciaa / Twitter