20 ярких доказательств того, что все лучше всего познается в сравнении

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Каждый из нас регулярно совершает множество операций, чтобы выявить сходства и различия каких-либо объектов и предметов. Мы настолько привыкли постигать окружающий мир подобным образом, что часто даже не замечаем этого. Сравнение помогает нам лучше разбираться в природе самых разных вещей, и вот тому наглядные доказательства.

AdMe.ru не смог пройти мимо 20 впечатляющих сопоставлений пользователей сети, благодаря которым многое открылось нам с другой стороны. А в конце статьи мы подготовили для вас вопрос на засыпку.

1. Столько еды можно купить в Австралии по цене одной пачки сигарет из 40 штук

2. Гигантский песель: рост девушки на фото составляет 170 см

3. Как пожары преобразили Австралию: фото одной и той же трассы

4. Капустный лист-рекордсмен

5. «Моя комната до и после того, как я поборола депрессию»

6. Кажется, теперь мы знаем, чем вдохновлялись китайцы при строительстве Пекинского института архитектуры и дизайна

7. Сельдяной король, или ремень-рыба, полностью оправдывает оба свои названия

8. «В начале 2019-го я весил 122 кг, а уже в конце года — 81 кг. Ну как я выгляжу?»

9. Знакомьтесь, это самый крупный вомбат в мире. Его зовут Патрик, и он весит 38 кг

10. «Купил эту клавиатуру на распродаже за $ 6. Она была в плохом состоянии, но целая. Я привел ее в порядок, и вот результат»

11. «Моя собака до и после груминга»

12. Половина этого коридора находится в стадии ремонта

13. 14,6 млн боливаров — ровно столько денег вам потребуется в Венесуэле, чтобы купить 2,4 кг курятины

14. «Когда впервые за 20 лет решил очистить веранду»

15. «Никогда и никому не показывала свои снимки „до“ и „после“, но я действительно горжусь проделанной работой. За 5 лет я со 115 кг похудела до 70»

16. «Мой 13-летний шарпей до и после того, как я сказал ему, что он хороший мальчик»

17. Фото кончика иглы и пчелиного жала под микроскопом

18. «Я в начале прошлого десятилетия и в конце»

19. «Мне 27 лет, и мой щенок весит больше меня. Я так его люблю!»

20. Окаменелости древней черепахи размером с автомобиль. Когда-то они населяли Южную Америку

Бонус: угадайте, где заканчивается стол брата и начинается стол сестры?

Есть ли у вас снимки, которые прекрасно дополнили бы эту статью? Присылайте свои сравнения в комментариях.