20 взрывных историй от людей, которым досталась та еще семейка
Семью, как известно, не выбирают, а что делать, если ее члены не выбирают выражения и вообще ведут себя как им вздумается? Конечно же, писать про них в интернете. Вот вам истории про пережеванных червяков, букву «ж» и прабабушку с розовыми волосами — от тех, кому не приходится скучать в окружении любимых родственников.
AdMe.ru вычитал в сообществах Pikabu, «Подслушано» и «Палата № 6» истории о семьях, где живут по своим собственным, неслыханным законам и нарушают все мыслимые правила.
- Когда с мужем едем на машине и встречаем свадебный кортеж, он для приличия сначала им сигналит, а потом кричит в окошко: «Одумайтесь, куда вы едете?» Люблю его.
- Я уже смирилась с тем, что мой смех — это вопль раненой гиены. Но то, как я чихаю, — это нечто. Коты прячутся кто под кровать, кто на люстру. Муж вздрагивает и хватается за сердце. Посуда звенит вместе со стеклами в окнах. Апогеем стало то, что после моего чиха пришли соседи узнать, все ли у нас хорошо. В руках у соседа была бита.
- Время от времени спрашиваю у мужа, кем он хочет стать, когда вырастет. Обычно он не обижается, уже привык к тому, как мы выглядим со стороны. Он — 165 см, я — 188.
- Папа всегда дарил маме практичные подарки: сковородку, пылесос, мультиварку. Апогеем стал спиннинг. Папа аргументировал это тем, что на рыбалку они ездят вдвоем и рыбу он ловит для нее. Сегодня у папы день рождения и мама подарила ему шубу для себя, аргументировав тем, что они ходят вместе и ему приятно будет смотреть на нее.
- Отправила мужа за продуктами, а он купил собаку. Из-за жалобного воя ее пришлось пустить спать на кровать. Больше не доверю ему покупать продукты.
- Сын учится в 1-м классе. И вот однажды он грустный возвращается из школы, и я, как обычно, спрашиваю, что нового было на уроках. Он так задумчиво и со вздохом произносит: «Буква „ж“ сегодня была...» Рядом сидящий муж выдает: «Ты так говоришь, как будто буква „ж“ у тебя в жизни, а не в прописи».
- Когда я особенно плохо выгляжу с утра, мой муж называет это «красота, не тронутая цивилизацией». Тогда я и без зеркала понимаю, что лучше бы поскорее воспользоваться дарами этой самой цивилизации, то есть косметикой.
- Обожаем с семьей по выходным смотреть мелодрамы с типичным сюжетом: девушка и пара ухажеров. Смотрим их для того, чтобы делать ставки на этих самых ухажеров — с кем останется героиня. Кто проиграет, тот выполняет всю домашнюю работу.
- Увидела, как младшая сестра курит. Пригрозила ей, что расскажу маме, если не перестанет. Вечером получила нагоняй от мамы за то, что заставляла мелкую курить!
- Мой старший брат как-то принес домой осиротевших птенцов и сказал мне, что нам придется выкармливать их пережеванными червяками. А сам он этого делать не может, потому что слюна мальчиков ядовита для малышей, именно по этой причине только мамы заботятся о младенцах. Мне это показалось железной логикой, поэтому я разжевала штук 5 дождевых червей, не прекращая плакать во время процесса.
- Коротко о наших отношениях: чемпионы по синхронному хрюканью от удовольствия. Мальчик — 31 годик, девочка — 27 годиков, 7-й год вместе, родители 2 детей.
- Встречаю как-то сильно небритого приятеля. Спрашиваю:
— Ты бороду отращиваешь?
— Ну да. Решил таким образом сделать жене подарок на день рождения.
— Она любит бородатых мужиков?
— Наоборот, терпеть не может. В ее день рождения побреюсь.
- Мы только переехали в новую квартиру, и первым делом жена приклеила цифры на входную дверь, а потом позвала меня посмотреть с таким энтузиазмом и ожиданием моей реакции... Ну даже не знаю, вроде ровно.
- Мы с мужем не расписаны. 2 детей, все хорошо, но я, как все девушки, всегда хотела свадьбу. 2 месяца назад старшая дочка спросила меня: «Мам, ну когда же вы поженитесь?» Я сказала: «Когда рак на горе свиснет». И тут вчера заходят дочки. Младшая в красном платье, а на лбу надпись «Рак», и она свистит! Ее подхватывает старшая. Теперь надеюсь, что все сбудется.
- Когда я уговорила маму завести кота, она строго-настрого меня предупредила, что кот мой и ухаживать за ним тоже мне. Я согласилась. И вот я за котом ухаживаю, кормлю его, купаю, лоток меняю. А спит он с мамой, которая ласково называет его «мой мохножопик» и сама на ночь забирает его у меня из кровати, если он к ней не пришел.
- Вчера пришла к моей дочке прабабушка, которой 78, с розовыми волосами. Я говорю: «Вы прямо на гребне моды». А она ответила, что готовится к дню рождения правнучки, ведь та любит все розовое.
- Купила серьги в виде паука. Решила разыграть маму. Итог: получила сковородкой по уху. Ибо нечего пугать маму, когда она моет посуду.
- Недавно с папой ходили за покупками. На кассе он открыл бумажник и оттуда выпал старый тетрадный листок. Пока он платил, я развернула бумажку и начала хохотать как сумасшедшая. Когда мне было лет 10, я поссорилась с папой, убежала в свою комнату, написала на бумажке «Ты дектатор! Я тебя не навижу» и оставила на столе. Утром послание исчезло, с папой мы помирились. Вспомнила, что с ошибками писала специально, чтобы позлить его, он у меня учитель русского.
- Бабуля уже старенькая, силы в руках нет. Уронила кружку с чаем, кружка вдребезги. Мама вздохнула: «Ну что же так неаккуратно» — и принялась убирать. В процессе столкнула со стола вазу, вазе конец. Я посмеялась, что она сама своим советам не следует, — и тут же роняю телефон, разбиваю экран. Вечером рассказываем эту историю папе, он смеется над нами, идет на кухню и... роняет электрочайник. Зато никаких сомнений в том, что мы семья.
- Последнее время в семье был разлад: мама разлюбила папу и собралась уезжать. Месяц готовилась к переезду в другой город. Папа старался что-то сделать, вернуть любовь, но под конец все же поник. Тогда я впервые увидел слезы отца. Это было больно. Сегодня утром папа помогал маме с переездом. Уже вечер, звоню отцу: они вместе едут обратно!
А у вас есть подобные родственники? Делитесь своими семейными историями в комментариях, и мы расскажем о них в наших новых статьях.