20 взрывных историй от людей, которым досталась та еще семейка

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Семью, как известно, не выбирают, а что делать, если ее члены не выбирают выражения и вообще ведут себя как им вздумается? Конечно же, писать про них в интернете. Вот вам истории про пережеванных червяков, букву «ж» и прабабушку с розовыми волосами — от тех, кому не приходится скучать в окружении любимых родственников.