20 взрослых рассказали о своих любимых вещах в детстве, с которыми им пришлось разлучиться не по своей воле
Многие из нас хранят теплые воспоминания о дорогих сердцу вещах. Какое счастье — приехать в родительский дом, достать с антресолей любимую куклу или потрепанного зайца и почувствовать запах детства. Но случается, что любимая вещь теряется или ее выбрасывают, отдают другим детям, чтобы зря не валялась.
На днях мы в AdMe.ru делились друг с другом историями о любимых вещах, которые давно канули в лету. Оказалось, что тема близка и пользователям интернета. Из всех этих сюжетов получился пост, полный ностальгии. Не говоря уже о бонусе, который доказывает, что взрослые не так уж и сильно отличаются от детей.
-
В детстве фанатела от сериала «Зена — королева воинов». Папа на работе у своего знакомого сделал мне деревянный меч как у Зены. Это был подарок судьбы, я носилась по дому с криками «Ки-ли-ли-и-ли-ли-и-я». Однажды в гости пришел мальчик и начал играть с моим мечом. А под конец вечера родители такие: «Маша, ну ты же подаришь его Ване?» — и смотрят так на меня все вместе, включая этого мальчика. Короче, я выдавила: «Да». С тех пор прошло 13 лет, но про меч я помню и до сих пор не могу их всех простить.
-
Помню, в гости пришли какие-то мамины друзья с дочкой. Мне в тот момент подарили плюшевую собаку. И когда гости стали уходить, мама решила отдать мою собаку, а я прямо из рук у нее выхватил: «Мой Боря, и никому не отдам». Столько осуждающих взглядов я никогда не видел. Все как наперебой: «Надо делиться! Тебе не стыдно?» В общем, меня успокоили, отвели в комнату и втихую отдали игрушку. Я, когда понял, что Бори нет, ревел до такой истерики, что почти сознание потерял. Мне лет 5 где-то было. А потом я назло разбил телевизор и отдал мамины колготки бедным, сказав, что они мерзнут и им нужнее. © nanichan / pikabu
-
Я в детстве почти не играла в игрушки. Но, когда мне было лет 10, мне купили резинового сапожника: маленького смешного дядьку с молотком в руке и отбитым большим пальцем. Он был прекрасен и сразу же стал моим любимцем. Жили мы втроем: я, мама и бабушка. Бабушкин сын жил в другом городе и приезжал к нам очень редко. В один из таких визитов бабушка вручила ему моего сапожника, пока я была на улице. И, может, бабушке удалось бы придумать историю о таинственной пропаже, но я увидела, как дядя надевает моего несчастного башмачника на выхлопную трубу своего «москвича». Прошло почти 30 лет, а я до сих пор помню эту игрушку и жалею, что ее больше нет.
-
Я ходила в кружок кройки и шитья. И вот сшила я себе там красивый топик. Носила я его недолго, но он бережно хранился в шкафу. Прошли года, я уже жила отдельно от родителей, но навещала их регулярно. Как-то раз пришла, зашла в одну из комнат и заметила знакомые цвета. Повернулась, смотрю на это народное творчество и не верю своим глазам: мама разрезала мой топик и пустила его на коврик!
На мое возмущение и негодование она ответила лишь: «Ты все равно его не носишь, да и выросла из него давно». И вот как объяснить, что он мне был дорог как память? Но теперь этот случай у нас в семье лишь очередной повод для шуток. Если что-то идет не так, то вполне можно услышать угрозу а-ля «я твою кофточку на коврик пущу».
-
В детстве у меня пропадали игрушки. Спрашивала маму, а она только: «Твои игрушки — ты за ними и следи. Не уследила — сама виновата». Недавно открылась тайна. В разговоре как-то мельком она упомянула, что кое-какие игрушки моего сына она втихомолку изъяла и хочет выбросить, чтобы он не видел. Она же и с моими игрушками всегда так делала! Я маму люблю, но такой психотравмы моему сыну не надо. У человека должно быть личное пространство. У человека любого возраста могут быть милые сердцу памятные вещицы. И неважно, сколько они стоят и кому нравятся: не твое — не распоряжайся. © eiv1304 / pikabu
-
Моя мама очень не любила, когда у нас с сестрой вещи выглядели чуть изношенными, поэтому избавлялась от них безжалостно. До сих пор помню синие босоножки с цыплятками, которые полетели в окно поезда, пока я спала на пути Тбилиси — Батуми. Я на всю жизнь затаила смешную обиду. Но это был единственный шанс избавиться от них, так как я их практически не снимала.
-
Была у меня в детстве любимая игрушка — собачка-пижамница Тобик. Я не была общительным ребенком, часто болела, и всегда рядом со мной был Тобик. К моим 10–11 годам маму стало беспокоить отсутствие у меня друзей и наличие Тобика и меня отправили в лагерь. Мама запретила брать Тобика с собой, аргументируя это тем, что надо мной будут смеяться.
Смена закончилась, я вернулась домой и не нашла своего Тобика. Мама его выбросила. Горе мое было беспредельно. Мне 40, у меня большая семья, и я до сих пор сплю с мягкими игрушками. И до сих пор тоскую по Тобику. © Sheba77 / pikabu
-
Жизненно. Помню, как лет в 20 с небольшим, когда еще жил с родителями, искал свои старые лыжные ботинки, не нашел. Спросил у матери, а она ответила, что, когда я был в армии, она все мои старые вещи раздала, ведь мне они все равно больше не будут нужны. Я немного удивился такой аргументации. Они что, думали, меня убьют там, что ли? © lzpl / pikabu
-
Я в детстве собирала фишки, в них играл весь двор. Были золотые, серебряные, светящиеся — как сейчас помню! Они продавались в ларьке рублей по 15, наверное, но самое ценное было то, что они не повторялись, и у меня был целый пакет. Найти в горе у продавца ту самую пачку, которой у тебя не было, — настоящий успех. Потом я уехала учиться, а когда вернулась, мама между делом сказала, что отдала мои фишки детям во дворе. Первыми эмоциями были печаль и грусть, как будто часть моего детства кому-то взяли и подарили. Но потом я была только рада, что мой мешочек кому-то оказался в радость.
-
Моя кукла Аленка была со мной с рождения. Ее можно было купать, с ней можно было говорить и спать.
Я подросла. Мне 13, а Аленка сидит на моем письменном столе. Прихожу однажды из школы — нет куклы. Заходила старшая сестра с племянницей, забрали. Я даже не переоделась — побежала к сестре. «Где кукла?» А по дороге домой племянница в коляске сидела и выбросила куда-то.
Не нашла в тот день я Аленку. Очень долго горевала. И никто меня не понимал. Кусочек пластмассы для них. До сих пор иногда снится — столько детских воспоминаний с ней связано. Надеюсь, что подобрал хороший ребенок и заботился о ней.
Аленка, помню и скучаю. © radish18 / pikabu
-
У меня была кукла Мальвина. С голубыми волосами и ручками-ножками на пластмассовых шарнирах. И вот эту нереально крутую куклу мама как-то выкинула в помойку. С полчаса я рыдала, собираясь с силами, а потом пошла искать в помойке свою Мальвину. Нашла и «спасла».
Мама потом увидела, конечно, что кукла сидит у меня в комнате на прежнем месте, но сделала вид, что ничего не произошло. Я надеялась на такой исход, ведь у нас дома любая проблема, с которой сразу не вышло справиться, впоследствии могла игнорироваться годами.
Мальвина прожила потом еще много лет. Уезжая из дома, я сама подарила ее племяннице.
© ZdesjNikogo / pikabu
-
Отец купил мне плюшевого барсука. Долго тот жил со мной. Был неимоверно крутой, большой и очень мягкий. Когда я перешла в старшие классы, мама отправила меня жить к отцу, а у отца была женщина и 3 ее дочери. Типа мачеха. Так вот эта мачеха сожгла моего барсука в печке, пока я была в школе. И когда я его не нашла, она и ее дочери, сидели и смеялись надо мной. А я пыталась не плакать. © Ckott / pikabu
-
У меня была большая коллекция детских книжек, да и кукол моих мама не выкинула, а сложила потом в большую коробку на чердаке. Книжки мой двоюродный брат со своим отцом втихомолку сдали на макулатуру, а кукол папа стащил... для 2 дочек своей новой жены. © Lenainverse / pikabu
-
А я до сих пор вспоминаю своего розового огромного зайку, которого мне подарили родители. Я лежала тогда в санатории. И вот в один день воспитатель объявила, что сегодня день рождения всех в группе и для каждого приготовлен подарок. Открыв свой шкафчик, я обомлела: такого красивого зайца я никогда и нигде не видела. Я не выпускала его из рук, боялась, что потеряю. Так и случилось: я взяла зайца в музыкальный зал и положила на подоконник. Воспитатель сказала, что заберет его сама и отдаст потом. Но зайца своего я больше не увидела. Очень плакала перед родителями, когда они приехали меня забирать. Но они абсолютно спокойно сказали, что, видимо, убежал зайчик к маме. © Unikla / pikabu
-
У меня в детстве было много кукол, игрушек. Но розовый мишутка был любимым. Он не был функционален, ему нельзя было заплести косички, просто мягкая игрушка. Но он был... незаменимым, что ли. Я с ним спала, по-моему, до замужества! В какой момент он пропал? Переезды, рождение детей, семейные неурядицы... Пропал как-то незаметно. Вспоминала периодически, расстраивалась. И, представляете, я его нашла! Лет 30 не была на старой даче под Москвой, а в какой-то момент поехали туда посмотреть, а он сидит на кровати. Ждет. 30 лет. Я рыдала, как ненормальная. Видимо, бабушка его туда увезла. Теперь он всегда со мной. Занял почетное место на диване. Но какое-то чувство вины где-то глубоко все равно осталось. © inkakrylova / pikabu
-
Мне сестра подарила глобус-копилку. Как я ее, круглую, пластмассовую, разноцветную, любила! Сидела и разглядывала дальние страны, моря и океаны. Складывала туда монеточки и так заполнила, что она стала тяжелой. А когда мы переехали, родители не разрешили взять с собой глобус — типа это барахло нам не надо. Отдали соседям на свадьбу для какого-то глупого конкурса. Так обидно! До сих пор. Я отлично помню момент из детства: была зима, я открываю дверь, из двери в клубах зимнего воздуха в дом заходит сестра, все лицо в инее, с мороза, и в руках держит глобус. © poku / pikabu
-
Мои родители много чего выбросили. Теперь я вырасту и стану водителем мусоровозки.
© prestidigitator97 / reddit
-
Помню, как только появились монетки с изображением штатов, отец прислал мне целую коллекцию таких монет. Я даже показывал их своим друзьям. Но однажды я не смог найти свою коллекцию. Я спросил у мамы, а она ответила, что ей нечем было заплатить за прачечную. В общем, она взяла эти монеты. Я понимаю маму, но мне было очень обидно, ведь те монетки — единственное, что прислал папа. © Beeteez_·/ reddit
-
На день рождения дядя подарил мне куклу с синими глазами, пушистыми ресницами и длинными косами. Не передать, как я ее любила. Я спала, держа ее за руку.
Через несколько недель кукла пропала. Я плакала, скучала по ней. Прошло 20 лет, и тайна открылась: я нашла ее у бабушки в спальне, на старом пыльном шифоньере, завернутую в старые советские газеты. Та самая кукла в кожаных ботиночках. Я была в изумлении. Когда бабушка вернулась, первым моим вопросом было: «Зачем? Зачем украла?» Ведь не подарила никому, просто спрятала. Бабушка ответила: «Хотела проучить. Ты была слишком балованной и не заслуживала таких подарков!» © MoxuTo.0 / pikabu
Бонус: иногда привычка засыпать с мягкими игрушками появляется и у взрослых
"В детстве у меня не было привычки класть в кровать мягкие игрушки или кукол - я не была к ним настолько привязана. Но в прошлом году моя коллега - Тайный Санта подарила мне вот этого милейшего котика ручной работы. И он, словно живой кот, каким-то непостижимым образом "поселился" у меня на подушке. С тех пор это его законное место. Оля, 34 годика".
Какая из этих историй больше всего отозвалась в вашем сердце? А у вас сохранилась любимая вещь из детства? Что это за вещь?
Фото на превью eiv1304 / pikabu