20 взрослых рассказали о своих любимых вещах в детстве, с которыми им пришлось разлучиться не по своей воле

Я ходила в кружок кройки и шитья. И вот сшила я себе там красивый топик. Носила я его недолго, но он бережно хранился в шкафу. Прошли года, я уже жила отдельно от родителей, но навещала их регулярно. Как-то раз пришла, зашла в одну из комнат и заметила знакомые цвета. Повернулась, смотрю на это народное творчество и не верю своим глазам: мама разрезала мой топик и пустила его на коврик!

На мое возмущение и негодование она ответила лишь: «Ты все равно его не носишь, да и выросла из него давно». И вот как объяснить, что он мне был дорог как память? Но теперь этот случай у нас в семье лишь очередной повод для шуток. Если что-то идет не так, то вполне можно услышать угрозу а-ля «я твою кофточку на коврик пущу».

В детстве у меня пропадали игрушки. Спрашивала маму, а она только: «Твои игрушки — ты за ними и следи. Не уследила — сама виновата». Недавно открылась тайна. В разговоре как-то мельком она упомянула, что кое-какие игрушки моего сына она втихомолку изъяла и хочет выбросить, чтобы он не видел. Она же и с моими игрушками всегда так делала! Я маму люблю, но такой психотравмы моему сыну не надо. У человека должно быть личное пространство. У человека любого возраста могут быть милые сердцу памятные вещицы. И неважно, сколько они стоят и кому нравятся: не твое — не распоряжайся. © eiv1304 / pikabu

Моя мама очень не любила, когда у нас с сестрой вещи выглядели чуть изношенными, поэтому избавлялась от них безжалостно. До сих пор помню синие босоножки с цыплятками, которые полетели в окно поезда, пока я спала на пути Тбилиси — Батуми. Я на всю жизнь затаила смешную обиду. Но это был единственный шанс избавиться от них, так как я их практически не снимала.