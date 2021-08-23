20 фраз, без которых отношения взрослых и детей были бы крепче в 1 000 раз

Подразумевается, что взрослые люди в силу богатого жизненного опыта должны быть более тактичны и благоразумны, чем дети. Но порой мамы, папы, соседи и учителя, не подумав, говорят малышам такое, что в их житейской мудрости приходится сильно сомневаться.