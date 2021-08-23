20 фраз, без которых отношения взрослых и детей были бы крепче в 1 000 раз
Подразумевается, что взрослые люди в силу богатого жизненного опыта должны быть более тактичны и благоразумны, чем дети. Но порой мамы, папы, соседи и учителя, не подумав, говорят малышам такое, что в их житейской мудрости приходится сильно сомневаться.
Мы в AdMe.ru считаем, что людям стоит быть добрее друг к другу, и тогда обид и недопониманий в мире будет гораздо меньше.
- Занимался машиной во дворе. Девочка лет 7 говорит другим детям на площадке: «О-о-ой, опять эта Вика вышла. Ужас... Мама мне запрещает с ней играть и разговаривать, потому что Вика прие-е-емная». Другие дети: «Да-да, ой, фу-у-у, прие-е-емная. Наши мамы тоже говорят с ней не дружить». Вот что у родителей в головах? Кого они растят? Жуть вообще... © pico.pill / Pikabu
- У меня искривление позвоночника и небольшая горбинка на носу. Маманя всю жизнь указывала мне, с какой стороны позировать, чтобы огроменный нос не испортил кадр. В 16 потащила на пластическую операцию, но нос получился не таким удачным, и в 18 пришлось делать повторную. Стоит мне надеть платье, как сразу же начинается: «Иди сними, ты как мужик горбатый, никто тебя так замуж не возьмет, как ты вообще свадебное платье носить собираешься?» Недавно мама начала объяснять это тем, что самый лучший друг человека — его мать и что она, как лучшая подруга, указывала на мои недостатки, чтобы я знала о них. © Хураман / AdMe
- Когда мне было примерно 5 лет, я дружила с соседской девчонкой, моей ровесницей. Она заикалась. Мне было достаточно один раз спросить, почему она так разговаривает, получить ответ, что собаки напугали, и на этом тему закрыть, продолжая клево тусить вместе. А вот мама моя спросила как-то: «Что ты вечно собираешь всех косых, кривых и безглазых? Играй с нормальными ребятами!» Эта история вспомнилась мне 15 лет спустя, когда у меня родилась дочь с синдромом Дауна. Так что, даже если вы растите профессора или балерину, имейте в виду, что внуки могут вас удивить. © TonarinoTotoro / Pikabu
- У меня 3 прекрасных детей (2 мальчика и девочка). Когда дочке было 6 лет, к нам в гости приезжала моя мама. Однажды перед выходом на прогулку я сказала дочурке, что она красивая, но та ответила: «Нет, бабушка сказала, что у нее есть самая красивая внучка на свете, и это не я». Моя мама имела в виду мою племянницу, которую она любит больше. Меня просто затрясло от злости. Я как могла успокоила дочь, но все еще чувствую, что бабушкины слова очень ее задели, и с тех пор она постоянно сравнивает себя с другими людьми. © MaBee Diamond / Quora
- Когда мне кто-то делал комплимент, мама говорила, что я обычная. И всегда мне пыталась это внушить. Когда я спросила зачем, она ответила, что не хотела бы, чтобы я в жизни надеялась только на свою внешность. А мне кажется, что просто соревновалась. Так нельзя! Красота — понятие субъективное. И даже самых, на чей-то взгляд, некрасивых девочек надо хвалить и говорить, что они красивые. © Нателла Леванюк / Facebook
- Я много лет была влюблена в одного парня. Когда мне было 18, он наконец-то пригласил меня на свидание. Это должно было быть мое самое первое свидание с мальчиком! Когда я рассказала об этом маме, она лишь воскликнула: «О боже, у тебя всего 3 дня, чтобы похудеть!» Излишне говорить, что я никуда не пошла. Я избегала этого парня много лет. © MaBee Diamond / Quora
- Мне было лет 7, когда мы переехали в новый дом. Появилась у меня подружка Оля. Кроме меня, никто во дворе с ней не общался, и я никак не могла понять почему. А ребята ее прямо сторонились, в игры общие никогда не брали, хотя была она девочкой умной, веселой, одевалась опрятно. И вот однажды подошла ко мне соседка с 3-го этажа, тетя Люся, и шепнула на ухо: «Ты бы не водилась с этой безотцовщиной, потому что вырастет она вертихвосткой, как мамка ее, и жениха у тебя уведет!» А мама у Оли и правда была женщиной эффектной, да только хвостом ей вертеть было некогда: дочку одна начала поднимать с 2 лет, как муж погиб. Соседки, видимо, ее боялись и вот таким способом пытались семьи свои защитить... А мы с Олей до сих пор дружим, и мужья наши тоже.
- Моей маме ее мама и брат часто говорили, что она некрасивая. Бабушка была портнихой, и тогда были в моде девушки в теле, а мама была стройной. Бабушка причитала: «На тебя шить — одна проблема: кожа да кости!» Брат уверял, что хорошие парни на нее и не посмотрят. Мама стольким достойным парням дала от ворот поворот!.. А замуж вышла за деревенского парня, который постоянно тянул ее вниз. © Ольга Ваганова / Facebook
- Когда была мелкой, мама вела себя странно. Я плоховато училась в 1-м классе, а она сходила с ума от любых ошибок. Особенно она любила, когда забирала меня из школы, отчитывать при одноклассниках и их родителях. Кричала, какая я несмышленая и грязнуля. До сих пор не понимаю, зачем она так. Надо мной потом все смеялись и обзывали. Потом со мной начала заниматься бабушка, и я стала отличницей. От нее же узнала, что мать сама училась неважно, даже школу хотела бросить. © Подслушано / Vk
- Мы с мамой покупали мне нижнее белье, так как бюстгальтеры стали малы. Я надела в примерочной новый лифчик, кружевной, с пуш-апом, и упивалась своей красотой. Мне казалось, что я выгляжу как прекрасная принцесса, пока мама, наблюдавшая за мной, не выдала: «Ты такая толстая! Тебе надо похудеть, чтобы нравиться мальчикам». Мои фантазии о том, чтобы быть прекрасной принцессой, рухнули, и я сама для себя превратилась из красивой девушки в толстое чудовище. День за днем я продолжаю сидеть на диете, чтобы соответствовать идеальному образу, но точно знаю, что, когда в следующий раз мы с мамой пойдем по магазинам, она скажет: «Надо меньше жрать и больше тренироваться. Надо быть хорошенькой, иначе на тебе никто не женится». И это больно. © Morgan Wright / Quora
- Про «замуж не возьмут» — это классика, мне прабабушка тоже так говорила, она с нами жила. Ничего вроде, не психотравмировалась. А по-настоящему страшно было, когда она говорила, что если чай в чашку не до краев наливать, то муж с толстыми губами будет. Боже, как я боялась — мне лет 6 было! До сих пор страшно: головастик какой-то рисуется в воображении. Хотя я так-то третий раз в браке. © Мать Грифона / AdMe
- Я была маленькая и рыжая, поэтому меня обижали часто. Но самым обидным было, когда на собрании учительница по математике сказала родителям, чтобы они своим детям не разрешали со мной дружить, потому что я из неполной семьи (моего отца забрала онкология, когда мне было 9 лет). © Инна Калий / Facebook
- Я забросила учебу в колледже, чтобы ухаживать за мамой во время ее лечения от рака. Я поддерживала ее в течение нескольких месяцев до операции и в послеоперационный период в больнице. Я помогала ей и морально, и физически, так что сама была настолько измотана, что однажды утром заснула в кресле прямо в палате. Проснулась от того, что пришла медсестра, которую вызвала мама. Когда медсестра ушла, моя мама обиженно выдала: «Я так и знала, что не могу рассчитывать на твою помощь». У нее, кроме меня, есть еще 3 взрослых детей, которые вообще ни разу не навестили ее во время болезни и после операции. Я была единственной, кто делал для нее хоть что-то, и вот благодарность. © BlaireAzalea / Reddit
- Мама с подругой как-то болтали на кухне, а мы с братом услышали их разговор. Подруга сказала: «Твои дети никогда ничего не добьются в жизни, потому что они ленивые». Самое обидное было в том, что мама согласилась с этим. Теперь и у меня, и у брата очень натянутые отношения с мамой, но она винит в этом не себя, а гены нашего отца. © Sweetstardustt / Reddit
- Племяннице выдрали зуб мудрости. Сестра запретила ей пить обезболивающее с аргументом «тебе еще рожать, учись терпеть боль». © JaneAlien / Twitter
- Мне лет 16–17 было. Брат собирался в 1-й класс, и родители поехали в Москву — в гости, а заодно и ребенка в школу собрать. Затарились по полной: и себе, и брату... Мне даже носового платка не привезли. Помню, стою у зеркала, мамину обновку какую-то примеряю и вздыхаю, что тоже бы такую хотела. На что получаю ответ, мол, вот заработаешь сама и купишь. Мне сейчас 47, и я до сих пор считаю, что только я сама могу на себя тратить деньги. Даже если мне предлагают помощь, я не могу ее принять, хотя понимаю, что нуждаюсь. А вот для своих детей мне не жалко ничего. © Inessa / AdMe
- Был такой случай: родственница за чаем выдала, что я поправилась как-то, да и прическа неудачная. Я чуть чаем не поперхнулась от обиды. Но мама встала на мою защиту и сказала ей, что вообще-то мои параметры 85—60—90. Так тетка сразу выкрутилась: «Я ж и говорю: расцвела-то как!» © Анна Прок / Facebook
- Когда я первый раз использовала тампон в лагере и рассказала об этом маме, она подняла ор: «Может быть, ты там еще и по углам с мальчиками обжималась?!» А когда впервые влюбилась и поделилась этим с ней, она обозвала дурой и орала: «Откуда ты в своем возрасте знаешь про любовь?!» С братом у меня разница в возрасте 11 лет, с ним у нее было так же. А теперь мама плачется мне, что сын все держит в себе, закрылся, а она не знает, что делать. Серьезно? © Подслушано / Vk
- Мне мама с детства запрещала смотреть на людей с физическими отклонениями по обалденной причине: «Не смотри на них, а то у самой дети потом такие же родятся».
Она вообще двинутая на детях немного. Как только мне снится сон с мальками каких-то рыб, сразу: «О-о-о, это к беременности». Как только снятся детеныши других животных: «О-о-о, это к ребеночку». В итоге у меня не только не родилось детей с отклонениями, у меня вообще детей нет. От такого постоянного морального давления в стиле «что бы ни приснилось — все к детям» и от назойливого тыканья мордой в то, что нужно только замуж и рожать, в голове накрепко засело, что детей я точно не хочу. © NaurEvan / Pikabu
- В начальной школе был у меня одноклассник Вадик. Прикольный парень, добрый, отзывчивый. С ДЦП. Причем болезнь у него была в относительно легкой форме, только походка была искажена, так как ноги выпрямить не мог. И как-то мне мои мама с бабушкой говорят: «Не стоит тебе общаться с Вадиком, ты от него походку перенимаешь. Да и вообще надо с нормальными ребятами дружить, а не с изгоями». А я с детства бунтарь, и общаться мы не перестали. По-моему, я был его единственным другом. И вот сейчас мне 30+, и я думаю: «Это что в голове у моей женской родни творилось, что они говорили такие вещи?!» Взрослые взрослыми, но уже тогда я понимал, что они несут лютый бред. Вадим, надеюсь, у тебя все хорошо. © BuZZZeRUS / Pikabu
А какие несправедливые фразы взрослых слышали в детстве вы?
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