20+ взрослых, которые без смеха не могут смотреть на свои детские снимки
У каждого из нас есть детские фотографии, глядя на которые сегодня мы или закатываемся от смеха, или краснеем от стыда. В детстве наше воображение рисовало мир совсем по-другому. Любимые музыкальные исполнители, персонажи фильмов и сериалов часто становились источниками вдохновения при выборе наряда или прически для нового снимка. Главным было круто выглядеть, а остальное должно было приложиться.
У героев этой подборки явно с юмором все в порядке, поэтому они смогли поделиться в сети комичными и нелепыми фотографиями своих ранних лет. А мы в AdMe.ru решили, что такие «сокровища» должно увидеть как можно больше людей.
«Просматривал кучу старых фотографий из средней школы. Выражение лица девушки на заднем плане определенно говорит о многом»
«В 14 лет я была одержима „Голодными играми“»
«Я в том же месте в 2008 году. Кажется, это другой человек»
«Мне было 10, и я очень хотела посмотреть мюзикл „Кошки“ в моем родном городе»
«Мое фото из старшей школы в 2009 году. Без тиары было бы совсем не то»
- Вы похожи на школьного учителя музыки, который по выходным устраивает магические шоу. © Unknown author / Reddit
«Я думал, что будет круто сделать бронежилет из конструктора»
«В 2005 или 2006 году я маршировал в оркестре первокурсников. Скажем так, все дамы были мои»
«Я хотела сделать крутой снимок, а он сказал, что не отпустит»
«Я абсолютно не умел играть, но посмотрите на эту позу!»
Пухленькая королева танцев в 90-х
«Когда единственные девушки, которых я мог заполучить, были сделаны из пластика»
«На этом фото я до абсурда горжусь своими новыми садовыми сапогами и соломенной шляпой, 1982 год»
«Выпускной вечер 1986 года. Дайте название этой группе!»
«Попытайтесь держать себя в руках, дамы»
«10 лет назад, когда мне стукнуло 13, отец наконец-то разрешил мне самому выбрать себе прическу»
«Я рад, что спустя 24 года я все еще могу называть его лучшим другом и все еще не могу отрастить такую бороду»
«Мой друг отправил мне это фото и сказал: „Чувствую, что это была ты в детстве“. На самом деле очень даже похоже на то»
«В подростковом возрасте я была одержима группой Korn. И я решила приделать в фотошопе свое лицо к телу его девушки»
«В 2008 году мне было 18 лет и я выглядела намного старше, чем сейчас, в 31»
«В 2011 году мы с мамой поехали на Ниагарский водопад и я провела все это время за планкингом»
«Хуже всего то, что к тому времени, как я вернулась домой и захотела загрузить и опубликовать фото, этот тренд уже прошел. А на моей цифровой камере было полно таких фотографий».
«Это я и двое моих друзей, когда мы учились в старшей школе в 2013 году. Я — „девушка“ посередине»
А что вы делали, чтобы круто выглядеть на своих детских фотографиях?