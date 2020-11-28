20+ человек, которые определенно знают толк в крутой вышивке
Вышивка — отличный способ расслабиться после тяжелого рабочего дня или хлопот по дому. С помощью иголки с ниткой можно воплотить любую идею, от минималистичной заплатки до реалистичного портрета. Ленты, бисер, всевозможные виды ниток — в выборе материалов нет границ. Часто этот вид творчества затягивает настолько, что навыки мастеров становятся совершенными, а их работы можно размещать в музеях.
Оцените примеры искусного владения различными техниками вышивки в подборке от AdMe.ru.
«Моя лучшая подруга переехала в другой город! Подарила ей панно на память об этом событии»
«Делаю портреты домашних питомцев и перевожу по 100 долларов с каждого в местные приюты для животных»
Портрет Меган Фокс. Всего две голубых бисеринки делают ее взгляд таким притягательным
Размер этой вышивки меньше 4 сантиметров
А этой — еще меньше
«Вышила эти перчатки для вождения»
Сочетание техник гладью и французских узелков придает картине объем
«Увлекаюсь шитьем одежды. Вышивка французским узелком. Довольно кропотливо, но результат отличный»
«Портрет моих лучших друзей в подарок на новоселье»
«Ежедневный маленький прогресс приводит к большим результатам»
«Свадебный подарок сестре. Элементы взяты из приглашения на церемонию»
У вас тоже есть ощущение, что эта вышитая черепаховая бабочка вот-вот улетит?
«Крошечный Робин. Ручная вышивка шелковой лентой на бледно-зеленом шерстяном берете»
Броши в виде портрета Фриды Кало, художницы, вдохновляющей многих
Портрет актера Терри Крюса. Вам тоже хочется провести рукой по стежкам и торчащим ниточкам?
«Я не спала три ночи, чтобы вышить тиару на конкурс красоты»
Секрет динамики изображения — в крохотных пузырьках
«Глубина черного бархата, нежность лент, переливы цвета, миниатюрность — мне захотелось воплотить все это в украшениях»
Вышивка шелковыми нитями
Клатч как теплое воспоминание о лете
Одна из самых популярных тем для вышивки — питомцы
Идея броши в том, что даже самые разные и непохожие друг на друга существа могут жить в мире и гармонии
Путешествие в сельскую Ирландию с помощью панно
«Как я делаю набросок: накладываю лист с рисунком на ткань и вышиваю контур поверх бумаги, а затем вырываю ее»
Вышивка на блузке по мотивам сказки «Гадкий утенок»
Портрет, который вышил мужчина
Какая работа больше всех побуждает сесть за вышивку сегодня вечером?
Фото на превью Florally / reddit