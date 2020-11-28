20+ человек, которые определенно знают толк в крутой вышивке

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Вышивка — отличный способ расслабиться после тяжелого рабочего дня или хлопот по дому. С помощью иголки с ниткой можно воплотить любую идею, от минималистичной заплатки до реалистичного портрета. Ленты, бисер, всевозможные виды ниток — в выборе материалов нет границ. Часто этот вид творчества затягивает настолько, что навыки мастеров становятся совершенными, а их работы можно размещать в музеях.

Оцените примеры искусного владения различными техниками вышивки в подборке от AdMe.ru.

«Моя лучшая подруга переехала в другой город! Подарила ей панно на память об этом событии»

«Делаю портреты домашних питомцев и перевожу по 100 долларов с каждого в местные приюты для животных»

Портрет Меган Фокс. Всего две голубых бисеринки делают ее взгляд таким притягательным

Размер этой вышивки меньше 4 сантиметров

А этой — еще меньше

«Вышила эти перчатки для вождения»

Сочетание техник гладью и французских узелков придает картине объем

«Увлекаюсь шитьем одежды. Вышивка французским узелком. Довольно кропотливо, но результат отличный»

«Портрет моих лучших друзей в подарок на новоселье»

«Ежедневный маленький прогресс приводит к большим результатам»

«Свадебный подарок сестре. Элементы взяты из приглашения на церемонию»

У вас тоже есть ощущение, что эта вышитая черепаховая бабочка вот-вот улетит?

«Крошечный Робин. Ручная вышивка шелковой лентой на бледно-зеленом шерстяном берете»

Броши в виде портрета Фриды Кало, художницы, вдохновляющей многих

Портрет актера Терри Крюса. Вам тоже хочется провести рукой по стежкам и торчащим ниточкам?

«Я не спала три ночи, чтобы вышить тиару на конкурс красоты»

Секрет динамики изображения — в крохотных пузырьках

«Глубина черного бархата, нежность лент, переливы цвета, миниатюрность — мне захотелось воплотить все это в украшениях»

Вышивка шелковыми нитями

Клатч как теплое воспоминание о лете

Одна из самых популярных тем для вышивки — питомцы

Идея броши в том, что даже самые разные и непохожие друг на друга существа могут жить в мире и гармонии

Путешествие в сельскую Ирландию с помощью панно

«Как я делаю набросок: накладываю лист с рисунком на ткань и вышиваю контур поверх бумаги, а затем вырываю ее»

Вышивка на блузке по мотивам сказки «Гадкий утенок»

Портрет, который вышил мужчина