20 встреч с дикими животными и птицами, которые словно списали с диснеевских мультиков

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Человек живет в соседстве с 7 млн видов животных. Неудивительно, что представители мира дикой природы часто заглядывают на огонек в людские жилища. Или же мы сами забредаем на их территорию. Такие встречи порой заканчиваются дружбой, а для некоторых четвероногих и пернатых — настоящим спасением.

Истории от пользователей сети, которые неожиданно повстречали дикое животное, ждут вас в подборке от AdMe.ru. А в качестве бонуса мы оставили фото лошади, чья общительность не знает границ.

1. «Вот дурилка! Я же тебя кормить пытаюсь»

2. «Кукушка отложила яйцо у меня в теплице»

3. «Эта белка украла пасхальное яйцо моей дочки»

4. «Крохотная черепашка, которую я нашла ползущей по тротуару в центре города»

5. Утка плавает на водном аттракционе

6. «Эта дикая птаха залетела ко мне в гости. Когда я поднял ее, она уснула, сидя на моем пальце. Хорошенько отдохнув, птица улетела»

7. «Купил скворечник, сегодня наконец произошло новоселье»

8. «Выловил крольчонка из бассейна»

9. Эта гостья заходит поздороваться каждый день

10. «Вот кого я встретил во дворе нашего дома»

11. «Искал лох-несское чудовище, а нашел этого кукусика»

12. «Хотела покормить бездомных кошек, но меня ждал сюрприз»

13. «Сегодня батя отправил мне это фото. Вот же хорошо человеку на пенсии!»

14. «Бип!» по носу

15. «Несколько дней выслеживал того, кто стучится в окно и убегает»

16. «Папа весь день шлет мне и сестре фотки лисы, спящей у них во дворе»

17. «Муж спас кролика от весеннего паводка на прошлой неделе»

18. «Наши отношения начались год назад с обоюдной любви к овсяному печенью с изюмом»

19. «Мама вытащила птичку из когтей уличного кота. Ветеринар сказал, что это птенец дятла с поврежденным крылом»

«А через неделю мы полезли в интернет и оказалось, что на самом деле это щегол. Очень хотели его оставить, но пришлось отпустить, когда птаха поправилась».

20. Пришлось помыть сову с антибактериальным шампунем. Вот почему вы никогда не увидите, как совы летают под дождем

Бонус: он никогда не упустит шанс побыть в компании человека

«Когда я прохожу мимо участка соседей, этот парень всегда подбегает ко мне, чтобы я почесал ему нос».