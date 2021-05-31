20 врачей и медсестер, которые обожают своих пациентов и лечат их не только лекарствами
Супергерои существуют не только на страницах комиксов, но и в реальной жизни. И это медицинские работники. Они тоже носят отличительный костюм, борются со злодеями-болезнями и спасают жизни людей и животных. Но даже самым серьезным врачам не чужды чувство юмора, оригинальный подход и трогательные поступки.
Мы в AdMe.ru отыскали медицинских работников, которые не забывают, что улыбка и смех продлевают жизнь.
«Это кабинет педиатра, который лечит моего ребенка. Особенный доктор»
«Доктор решил нарядить мою Клару, и она с радостью позволила это сделать»
«Я работаю медсестрой, а также рисую. Шприцами»
«Делал прививку. Вернувшись домой, увидел, что медик нашел для нее идеальное место. Привил сразу двоих»
«Смех — лучшее лекарство»
«Лестница у врача показывает, сколько калорий вы сжигаете»
«Я работаю в самой крутой стоматологии. Мой босс и его подруга сегодня вырезали такие тыквы»
«Мой врач в своем кабинете держит настоящий образец стула»
Доктор хранит свои портреты, нарисованные детьми
В детском отделении установили мини-дверь для маленьких пациентов
Медсестра изображает героиню картины Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой»
Местная больница понравилась бы Гарри Поттеру
Медсестра в больнице носит такую обувь
«Моя смена закончилась 10 минут назад. Как видите, я не могу пошевелиться»
Немо в кабинете детского стоматолога
«Ходила сегодня делать флюорографию, а в кабинете врача была чудная елочка»
«Я стоматолог и беру на работу свою собаку. Она наблюдает за пациентами и помогает успокоить их»
Знак выхода на двери местного окулиста
«Выход».
Старший по смене кот-фельдшер проверяет укладку медицинских препаратов
«На потолке у моего гинеколога висит это»
Может, и вам доводилось сталкиваться с оригинальными медицинскими работниками?
Фото на превью Ashleemorgan0706 / Reddit
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