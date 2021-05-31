20 врачей и медсестер, которые обожают своих пациентов и лечат их не только лекарствами

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Супергерои существуют не только на страницах комиксов, но и в реальной жизни. И это медицинские работники. Они тоже носят отличительный костюм, борются со злодеями-болезнями и спасают жизни людей и животных. Но даже самым серьезным врачам не чужды чувство юмора, оригинальный подход и трогательные поступки.

Мы в AdMe.ru отыскали медицинских работников, которые не забывают, что улыбка и смех продлевают жизнь.

«Это кабинет педиатра, который лечит моего ребенка. Особенный доктор»

«Доктор решил нарядить мою Клару, и она с радостью позволила это сделать»

«Я работаю медсестрой, а также рисую. Шприцами»

«Делал прививку. Вернувшись домой, увидел, что медик нашел для нее идеальное место. Привил сразу двоих»

«Смех — лучшее лекарство»

«Лестница у врача показывает, сколько калорий вы сжигаете»

«Я работаю в самой крутой стоматологии. Мой босс и его подруга сегодня вырезали такие тыквы»

«Мой врач в своем кабинете держит настоящий образец стула»

Доктор хранит свои портреты, нарисованные детьми

В детском отделении установили мини-дверь для маленьких пациентов

Медсестра изображает героиню картины Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой»

Местная больница понравилась бы Гарри Поттеру

Медсестра в больнице носит такую обувь

«Моя смена закончилась 10 минут назад. Как видите, я не могу пошевелиться»

Немо в кабинете детского стоматолога

«Ходила сегодня делать флюорографию, а в кабинете врача была чудная елочка»

«Я стоматолог и беру на работу свою собаку. Она наблюдает за пациентами и помогает успокоить их»

Знак выхода на двери местного окулиста

«Выход».

Старший по смене кот-фельдшер проверяет укладку медицинских препаратов

«На потолке у моего гинеколога висит это»