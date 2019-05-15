20+ возмущенных твитов от тех, для кого вся жизнь — борьба

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Если вам нужно найти повод для недовольства, обращайтесь к специалистам из твиттера: они подскажут тысячу подходящих для этого объектов, будь то яблоки, районы Москвы, автозамена или собственные дети.

AdMe.ru присоединяется к негодованию по поводу того, что медицинские счета могут причинять боль сами по себе, а зарплата имеет свойство заканчиваться, и приглашает вас посмеяться над остальными случаями, рассердившими интернет-пользователей.

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