20+ воспоминаний из безбашенных 90-х, которые вернут вас в детство за 10 секунд

Помню моду на челки а-ля 9-й вал: начесать огромный колтун, чуть сверху пригладить набок и залить лаком «Прелесть» с ароматом дихлофоса. Чем челка выше, тем ты круче! Никогда не забуду: иду я такая вся модная, челка огромной волной, а навстречу Димка из 2-го подъезда. Как я по нему сохла! И тут порыв ветра — и мой «9-й вал» встает колом. Ох, как стыдно-то было. Так и не сложилось у нас...

Мне было около 7–8 лет, 90-е, мама работала сутками в палатке с продуктами, а папа — водителем в милиции. Карманных денег мне не давали, но бабуля, приходя в гости, клала мне немножко денежек в копилку. В один из дней мама пришла с работы очень расстроенная: в палатке ночью разбили окно и сломали решетку, стоимость которых ей обещали вычесть из ее зарплаты. Она покормила меня, и больше есть было нечего. Когда мама легла отоспаться после смены, я вытащила из копилки все свои «сокровища» и пошла в магазин. Мне хватило денег на батон и кусочек сливочного масла. Придя домой, я налила маме чаю, отрезала хлеб, намазала маслом, посыпала сахаром и отнесла на игрушечном подносе ей в кровать. Только спустя время я поняла, что тогда мама заплакала не от того, что я потратила деньги вот так, а просто растрогалась. Берегите своих родителей. © Kristoffer33 / Pikabu