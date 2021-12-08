20+ вопросов, которые читатели AdMe.ru ну никак не ожидали услышать от своих драгоценных детей
Порой наши дети задают нам настолько каверзные вопросы, что даже великий и могучий интернет не в силах нам помочь найти подходящий ответ. Милые и еще совсем юные создания сегодня спрашивают нас о таких вещах, о которых мы в нашем детстве даже не задумывались.
Читатели AdMe.ru поделились с нами высказываниями своих детей, которые мы не смогли оставить без внимания.
- Моя 3-летняя дочь спрашивает мужа: «Папа, а ты старенький?»
Я задаю вопрос: «А с чего ты взяла?»
Она: «У тебя бровки торчат».
Мы оба в шоке, как она нашла эту связь?
Потом добавляет: «У дедушки тоже торчат».
Смотрю на мужа, а он на меня. Я говорю: «Чего смотришь, это сейчас не я сказала». © Maria Jägert / Facebook
- Мари 5 лет. Впервые увидела креветки. После расспросов и объяснений сказала, что тоже попробует. Я ей почистила и положила на тарелку. Она: «Оставь себе внутренности, я только глаза буду. Они же вкусные?» © Julia Kantaria / Facebook
- На днях старшие дети (8 и 6 лет) переругались и прибежали спросить, кто прав.
— А когда мы будем большие, мы будем мамой и папой, у каждого будет свой дом, с кем из нас будет жить младший братик?
Отвечаю, что он тоже вырастет, женится и будет жить в своем доме.
— Нет, он же маленький лялечка. Он будет жить с кем-то из нас. © Anna Geller-Gorbashov / Facebook
- Родилась сестренка, сын говорит: «А может, она мальчик, у нее же волос нет, бровей нет!» © Tania Manol-Gürleyen / Facebook
- Еще был классный вопрос: «Мама, а моя прапрапрапрабабушка была обезьяной? А фотокарточка не сохранилась?» © Ludmila Peker / Facebook
- Ждали папу из командировки. Дочке 3 года, и она не очень поняла, что мой муж и ее папа — один и тот же человек. В итоге видит в окно отца — и на всю улицу: «Папа, а где мамин муж?» © Анастасия Коротких / Facebook
- Дочке было 4 года, спросила на прогулке: «Когда я соберусь выйти замуж, как я узнаю, что у жениха нет другой жены?» Я в этом возрасте вообще не знала, что такое «замуж». © Ольга Тарасюк / Facebook
- Когда я был маленький, прикладывал ухо к маминому животику, в котором была моя сестренка. Мама говорила, что она там плескается. На что я спросил: «А у нее там и душ есть?» © Сергей Радченко / Facebook
- Дочь в 4 года спросила: «Для чего кушать, ведь расти я не намерена, меня устраивает быть ребенком». © Галина Олейник / Facebook
- Дочке 5 лет, спрашивает:
— Мама, а где я была, когда у вас была свадьба?
— Тебя и старшего брата еще не было тогда, вы родились через несколько лет после свадьбы.
— Ну а где же мы были?
— Не существовало вас еще, вы потом зародились у меня в животике...
— А, точно, помню. © Julia Gafinets / Facebook
- Моя дочь через неделю после рождения братика спросила: «А где его мама?»
Я говорю: «Я его мама».
В ответ: «Ты моя мама, а где его мама?» © Olga Davidenko / Facebook
- Моя младшая дочь в садике всегда играла с мальчиками-близнецами.
Однажды я пришел ее забирать, дети, как обычно, сидели втроем на ковре и играли.
Мы вышли из детсада, и я спросил ее: «Как зовут этих мальчиков?»
Дочь изумленно подняла голову и спросила: «Их два?» © Waldemar Wittenbeck / Facebook
- Сын в 4 года спросил: «Мама, когда ты была маленькой, играла с поленом?» Имея в виду, что игрушек не было. Сейчас ему 6, и он активно выбирает себе жену, говорит, если не найдет, то женится на мне. Я спрашиваю: «А папу куда?» Сын отвечает: «Уволим». © Светлана Сайкина / Facebook
- Старшая племяшка спрашивала лет в 5: «Как дети попадают в мамин животик?» А младшая, примерно в том же возрасте: «Почему ты ничья жена?» © Galina Pavlova / Facebook
- Вопрос моей внучки к ее маме: «Мама, когда ты родилась, динозавры еще были?» Ответ мамы: «Нет, но, когда родилась бабушка, они были точно». © Sofya Plotkina / Facebook
- Мой сын пошел 1 сентября в 1-й класс, на следующее утро 2 сентября спрашивает: «А сегодня уже в 2-й класс?» И был расстроен моим честным ответом. © Таня Листопад / Facebook
- Мой сын спросил: «А где я был, когда меня не было?»
Я ему ответила, что у меня в животе.
Сын: «А как ты меня проглотила?» © Lida Dara / Facebook
- Мой внук, которому 7 лет, забеспокоился, что останется холостяком, ведь мама и все ее подруги замужем, на ком ему жениться? Дочь сказала, что соседские близняшки ему больше по возрасту подойдут, но на это он ответил, что 2 жен не прокормить. © Юзефа Езерская / Facebook
- Моя дочь в 3-м классе спросила: «Почему у мальчиков растет только тело, но не голова? Вот девочки в 1-м классе играли в принцесс, в 2-м в пони, сейчас еще во что-то новое, а мальчиков интересует только футбол. Так будет всегда?» Я задумалась, потом сказала, что потом их будут интересовать еще и девочки. © Olga Belkina / Facebook
- Моя 5-летняя дочь спросила, в какие игры я любила играть на своем планшете, когда была маленькой. Я ответила, что в то время, когда я росла, планшетов не было, да и интернета не было. Он у нас появился, когда мне было лет 10. Следующий вопрос: «А динозавры хоть были?» Сказала, что нет, и почувствовала себя неудачницей. Ни интернета, ни динозавров. Что за детство такое вообще? © Jekaterina Naivelt / Facebook
- Когда сыну было 5 лет, мы поехали к моему брату в гости на такси. Сын играл в солдатиков. На половине пути задал вопрос: «Мам, а в твоем детстве, наверное, все игрушки были деревянные?» Только я хотела ответить, как в разговор влез водитель (мы были примерно одного возраста). Он сказал: «Нет, пацан, в нашем детстве игрушки были из камня. Кстати, мы с твоей мамой вместе на мамонта ходили!» До конца пути сын сидел задумчивый и иногда на нас посматривал подозрительно. А мы тихо смеялись. © Наталья / AdMe.ru
А как вы отвечаете на сложные вопросы своих детей?
Фото на превью Анастасия Коротких / Facebook
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