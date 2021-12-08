20+ вопросов, которые читатели AdMe.ru ну никак не ожидали услышать от своих драгоценных детей

Порой наши дети задают нам настолько каверзные вопросы, что даже великий и могучий интернет не в силах нам помочь найти подходящий ответ. Милые и еще совсем юные создания сегодня спрашивают нас о таких вещах, о которых мы в нашем детстве даже не задумывались.