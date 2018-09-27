20+ водителей, которые оказались в сложной ситуации и не растерялись (Правда, некоторым это не помогло)
Как заработать, стоя в пробке? Что купить, чтобы не платить за парковку? Водители из нашей подборки знают ответы на эти и многие другие, столь же нетривиальные вопросы и с удовольствием делятся «рецептами». Жаль только, что хитрость и смекалка иногда выходят им боком. С другой стороны, нам от этого только веселее.
AdMe.ru нашел много примеров того, как водители находят неординарные решения проблем на дороге и зачастую попадают впросак. Лучшими из них мы хотим поделиться с вами.
1. Когда образовалась большая пробка из-за ДТП, продавец фастфуда не растерялся
2. Хитрость не удалась
3. Купил ламборгини — экономишь на парковке
4. Когда хотел порше, но денег хватило только на азиатскую подделку
Игра слов: «Porsche» (марка автомобиля) и «poor» — (от англ.) «бедный, жалкий».
5. Кажется, все же стоило сходить за отверткой
6. Правильно подбирайте пассажиров, и инспекция на дороге вам не будет страшна
7. Мастер бюджетного авторемонта
8. Я бы на всякий случай уступил ему дорогу
9. И пусть весь мир подождет
10. «Требования безопасности едины для всех? Окей, договорились»
11. Таким машинам скорой помощи хочешь не хочешь, а уступишь
12. Диван сам себя на дачу не отвезет
13.
— Поедешь по правому или левому ряду?
— Мм, да.
14. Гениальное решение проблемы кузовного ремонта
«Здесь был Чак Норрис».
15. Ему очень хотелось спортивную машину, но в деревне без пикапа никуда
16. Мастер-класс по тому, как совершенно не привлекать внимания
«Обычный фургон».
17. Напоминание о молодости, которое всегда с тобой, буквально за спиной
18. Формально придраться не к чему
«Забронировано для „зеленых“ транспортных средств [для экологически чистых — например электромобилей]».
19. Этот торопливый водитель успел переехать три конуса, прежде чем остановился
20. Учителю на заметку: как стать крутым для своих учеников
21. Правильный способ оживить неиспользуемые кнопки
Слева направо: «Выключить», «Невидимость», «Катапультировать», «Ракеты», «Смехотворная скорость».
22. Образ милашки продуман до мелочей
А вам случалось встретить что-нибудь необычное за рулем?
Фото на превью PHIL-yes-PLZ / Reddit