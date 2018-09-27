20+ водителей, которые оказались в сложной ситуации и не растерялись (Правда, некоторым это не помогло)

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Как заработать, стоя в пробке? Что купить, чтобы не платить за парковку? Водители из нашей подборки знают ответы на эти и многие другие, столь же нетривиальные вопросы и с удовольствием делятся «рецептами». Жаль только, что хитрость и смекалка иногда выходят им боком. С другой стороны, нам от этого только веселее.

AdMe.ru нашел много примеров того, как водители находят неординарные решения проблем на дороге и зачастую попадают впросак. Лучшими из них мы хотим поделиться с вами.

1. Когда образовалась большая пробка из-за ДТП, продавец фастфуда не растерялся

2. Хитрость не удалась

3. Купил ламборгини — экономишь на парковке

4. Когда хотел порше, но денег хватило только на азиатскую подделку

Игра слов: «Porsche» (марка автомобиля) и «poor» — (от англ.) «бедный, жалкий».

5. Кажется, все же стоило сходить за отверткой

6. Правильно подбирайте пассажиров, и инспекция на дороге вам не будет страшна

7. Мастер бюджетного авторемонта

8. Я бы на всякий случай уступил ему дорогу

9. И пусть весь мир подождет

10. «Требования безопасности едины для всех? Окей, договорились»

11. Таким машинам скорой помощи хочешь не хочешь, а уступишь

12. Диван сам себя на дачу не отвезет

13.

— Поедешь по правому или левому ряду? — Мм, да.

14. Гениальное решение проблемы кузовного ремонта

«Здесь был Чак Норрис».

15. Ему очень хотелось спортивную машину, но в деревне без пикапа никуда

16. Мастер-класс по тому, как совершенно не привлекать внимания

«Обычный фургон».

17. Напоминание о молодости, которое всегда с тобой, буквально за спиной

18. Формально придраться не к чему

«Забронировано для „зеленых“ транспортных средств [для экологически чистых — например электромобилей]».

19. Этот торопливый водитель успел переехать три конуса, прежде чем остановился

20. Учителю на заметку: как стать крутым для своих учеников

21. Правильный способ оживить неиспользуемые кнопки

Слева направо: «Выключить», «Невидимость», «Катапультировать», «Ракеты», «Смехотворная скорость».

22. Образ милашки продуман до мелочей

А вам случалось встретить что-нибудь необычное за рулем?