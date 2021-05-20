20+ внезапных находок, которые доказывают, что сокровища можно обнаружить прямо под ногами
Признавайтесь, вам тоже хотелось бы оказаться на месте героев нашей статьи? Найти какое-нибудь сокровище совершенно случайно. Гаражные распродажи, собственный сад, общественный пляж — где только ни улыбалась обычным людям удача.
Мы в AdMe.ru обожаем подобные находки, а вот автор этой подборки, например, мечтал бы о таком лоте, как в конце этой статьи.
35 колец, найденных на пляже
«Я нашел металлический значок Бэтмена у себя во дворе»
«Я нашел старую монету на земле в Париже и почистил ее. Ей 165 лет»
«Нашел этот наконечник стрелы, копая яму на заднем дворе»
«Я нашел на пляже кучу камней и отсортировал их по цвету»
Крекерный джекпот
Вот с таким шипом на прогулке не очень-то хотелось бы встретиться
«Одно из купленных мной яиц было с такой скорлупой»
«Я нашел на пляже этот камень с дырочкой, в которой спряталась звезда»
- Это отпечаток ископаемой морской лилии. Крутая находка. © motivateddeathrocket / Reddit
«Винтажные ножницы за $ 2 — я искала такие уже много лет»
«Нашла набор из изящного китайского фарфора за $ 7!»
«Этот Nike мы нашли во время похода»
«Нашла этот стол и отремонтировала»
«Купил новую доску и заметил, что она из того же дерева, что и другая моя доска»
«Нашел этот запертый чемодан в задней части кладовки в отеле, где работаю. Я открыл его, а это маленькая капсула времени»
«Оказывается, у моих испанских кроссовок на подошве карта Барселоны»
«Очень рада привезти эту маленькую штучку домой и обнаружить печать Сваровски на дне во время чистки! 5 фунтов потрачены не зря»
Нашел и отмыл
«Этому серебряному кулону, который я нашел, 227 лет»
Браслет «Unicorn In Captivity» с твердыми духами нашла на распродаже за $ 5. Духи имеют ярко выраженный пудровый запах, удивительно сильный, учитывая их возраст в 50–60 лет"
«Нашла эти стулья на тротуаре, они выглядят так, будто из дома гномиков»
«15 лет назад мама подарила мне клипсы в форме роз. Сегодня нашла их снова (+ бонусная синяя пара)»
«Лот мечты для любителей Гарри Поттера. Найдено на распродаже»
А вам когда-нибудь удавалось найти нечто подобное?
Фото на превью bake-lite / Reddit
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