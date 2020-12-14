20+ историй знакомств, которые выглядят как готовый сюжет для романтической комедии

В любимой миллионами песне «Сердце» поется, что «любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь». И спорить с автором этих пророческих строк вряд ли кто возьмется. Каждый, кто влюблялся, докажет вам на своем примере, что это чувство может накрыть с головой в самый неожиданный момент. Оттого, вероятно, киношники так любят строить вокруг этого сюжет каждой третьей романтической комедии.