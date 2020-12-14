20+ историй знакомств, которые выглядят как готовый сюжет для романтической комедии
В любимой миллионами песне «Сердце» поется, что «любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь». И спорить с автором этих пророческих строк вряд ли кто возьмется. Каждый, кто влюблялся, докажет вам на своем примере, что это чувство может накрыть с головой в самый неожиданный момент. Оттого, вероятно, киношники так любят строить вокруг этого сюжет каждой третьей романтической комедии.
Мы в AdMe.ru не знаем, чем на самом деле вдохновляются сценаристы ромкомов, но подозреваем, что вот такими историями реальных людей, которым посчастливилось найти себе пару.
- У моей подруги интересная история знакомства с парнем. Она работала продавцом в магазине, пришел парень и попросил ее дать «cачку пигарет». Подруга начала очень громко смеяться и в припадках смеха махать руками. Махнула так, что одновременно снесла стенд со жвачками и сломала 2 пальца на руке. Парень повез ее в больницу, там разговорились, да так, что уже ребенок и 4 года совместной жизни. © «Подслушано» / Vk
- Мы с моей будущей женой проходили мимо друг друга по одной и той же лестнице каждый день в течение года, но никогда не встречались. Мы учились в колледже: я ходил на уроки китайского в 8 утра, а она — в 9 утра (в ту же самую аудиторию). Спустя годы мы оба работали в Китае и как-то раз пересеклись на встрече. «Мне кажется или я тебя знаю?» — спросила она. «Нет, я так не думаю», — ответил я и вернулся к своим делам. Но мы все продолжали пересекаться и в конце концов выяснили, откуда можем друг друга знать. А однажды мы с ней и вовсе пересеклись в аэропорту Чунцина: она выходила из самолета, в которой я садился. Судьба все отчетливее пыталась нам что-то донести. Мы женаты 21 год. © Bill Messing / Quora
- Я познакомилась со своим мужем, когда работала в Burger King. Он, можно сказать, был нашим постоянным клиентом. Сейчас мы с ним в разводе (после 21 года брака), но, что интересно, со своим нынешним бойфрендом я познакомилась, работая в этом же месте. Мы с ним были в отношениях до того, как я встретила мужа. Сейчас мы уже более 2 лет вместе. © Jinx1013 / Reddit
- Мы с мужем вместе 5 лет. Но он уже неделю со мной не разговаривает из-за истории нашего знакомства. Я тогда подрабатывала в сети пиццерий. В один день проходила акция: 2-я пицца бесплатно. Я на кассе предложила ему бесплатную пиццу, он странно на меня посмотрел, согласился, а вечером дождался и попросил проводить домой. Ну и закрутилось... А недавно я рассказывала эту историю нашим друзьям и муж узнал, что бесплатная пицца была по акции пиццерии, а не от меня лично ему... Обиделся. © «Подслушано» / Vk
- Недавно ребенок задал мне вопрос, который рано или поздно закрадывается в детскую голову: «Пап, а как ты маму встретил? А как полюбил?» Сам я в детской психологии разбираюсь не очень хорошо, поэтому отправил его к маме, чтобы она ему рассказала покрасочней. Сам тем временем сел вспоминать, как мы встретились. Достигнув совершеннолетия, я переехал в Новосибирск и поступил на учебу в НГУЭУ. В соседнем с нами общежитии (женском) жила девушка-«мажор» (по крайней мере по тем временам). Суть ее мажорства заключалась в том, что ей из дома отправляли аж 5 000 рублей на месяц! Да и в еде она редко нуждалась. Узнал я об этом от друга, который за ней долгое время приударял. Познакомившись, я стал входить в доверие и время от времени просил еды в долг. По ночам я в режиме «стелс» пробирался в их общежитие, где меня подкармливали. Вскоре я стал носить хавку и «сокамерникам». Мы стали жить в роскоши: сало, хлеб, масло, конфеты, макароны. Мы почувствовали вкус богатства. Со временем моя возлюбленная рассказала об этом своей маме. И что вы думаете? ОНА СТАЛА ОТПРАВЛЯТЬ ЕДУ И МНЕ! Именно тогда я понял, что влюбился окончательно. P.S. Жена рассказала ребенку, что я однажды спас ее от пожара и она влюбилась. © Swagozavrnsk / Pikabu
- Я услышала его по радио, когда училась за границей (мы из одного города, но в то время я была в Европе). У него был акцент, который я не могла определить, и в итоге все дошло до того, что он начал со мной заигрывать в прямом эфире. Теперь мы вместе делаем шоу на радиостанции. © mcwychbi**h / Reddit
- Я встретил свою невесту на Вестминстерском мосту. Она стояла напротив Биг-Бена и глядела через мост. Я, на кой-то вооружившись испанским акцентом, попросил ее сфотографировать меня. Она только переехала в Лондон из Питтсбурга, поэтому я предложил показать ей окрестности. Гениально, да? Я взял ее номер и на следующий день не просто написал ей, а позвонил. Еще гениальнее, верно? Почти 3 года спустя я сделал ей предложение на том же месте, где мы познакомились. Сейчас мы живем втроем: я, она и наша собака Олив. © Elliot Robinson / Quora
- Я работала в фитнес-клубе. Он был нашим клиентом. Каждый раз, когда он приходил на тренировки, я с замиранием сердца восхищалась им и завидовала его «жене» (на тот момент он был абсолютно свободен), потому что он был единственный, кто никогда не смотрел на женщин и не пытался познакомиться, в том числе и со мной. Я работала администратором клуба, и у меня было очень много ухажеров, даже женатые пытались познакомиться, но мой муж — это исключение! Однажды я выписала из базы 1С его контакт и даже хотела написать ему, но постеснялась. Потом он перестал посещать зал, и все надежды на знакомство были потеряны. Однажды, спустя полгода или даже больше с того момента, как он перестал ходить в зал, он написал мне в Instagram. Каково было мое удивление и счастье! Мы стали переписываться, я дала свой номер телефона, чтобы он написал в WhatsApp. Когда мне пришла СМС, его номер уже был вбит у меня. Как же мы смеялись над этим с подругой. Я ему потом обо всем рассказала. Судьба нас таки свела. © gav777gav / Pikabu
- Люблю слушать, как мои родители по-разному рассказывают историю их знакомства. Мама: «На колхоз ехали на катере, там и познакомились». Папа: «Поворачиваюсь я, а там вся такая необыкновенная она — в лучах солнца улыбается и светится. Я так и замер! Сразу влюбился и понял, что надо срочно знакомиться». © «Подслушано» / Vk
- Он вошел в вагон поезда, в котором я сидела. По громкой связи объявили задержку, из-за чего я звучно выругалась. Он засмеялся, у нас завязался разговор, а потом мы обменялись номерами. Мы искренне верим, что нас свела судьба, потому что мы моментально нашли общий язык. У нас схожие вкусы, одинаковые причуды, нам даже нравится и не нравится одно и то же. Но в то же время мы 2 совершенно разных человека. © AMWFemme / Reddit
- Мы встретились на свидании вслепую. Мне позвонила тетя со словами: «Есть одна женщина по имени X, она будет ждать от тебя звонка». Я и позвонил. Говорю: «Привет, это Питер». Тишина. Затем что-то вроде: «Кто?» Я говорю: «Моя тетя Флоренс Херш сказала, что я могу позвонить». Она: «Я не знаю никого по имени Флоренс Херш». Некоторое время тишина. Затем она: «Подождите минутку. Несколько месяцев назад мама сказала, что мне кто-то может позвонить». Я: «Ну давайте представим, что речь шла обо мне, и сходим куда-нибудь!» Оказывается, моя тетя дружила с женщиной, которая дружила с ее мамой. Сами они нас не встречали. Мы женаты вот уже 27 лет. © Peter Flom / Quora
- Меня с мужем свели моя мама и туалет. Пришла я к ней на работу, чтобы отдать ключи, и заскочила заодно «припудрить носик». В женском была очередь, и я без всяких сомнений отправилась в пустой мужской. И дверь, как в моих худших кошмарах, заклинило. Через полчаса он услышал рев, выбил дверь и вынес трясущуюся меня из туалета. Так я и познакомилась с гендиректором компании, молодым и привлекательным. Было дико стыдно. Историю знакомства сократили до того, что он меня спас. Без деталей. © «Подслушано» / Vk
- Вспомнилось тут. Пригласили меня в одну компанию какой-то праздник отмечать. Подружка все уши прожужжала про классного парня Валеру, который работает ветеринаром, и предлагала познакомить меня с ним. И вот много народу, мне незнакомого, все представляются друг другу. Доходит очередь до одного брюнета, и он называет свое имя: «Валера». Ничего так, симпатичный. Сели рядом за столом, и весь вечер я рассказывала про то, как люблю своих домашних зверей, как ухаживаю, лечу их. Он тоже рассказывал истории про животных. А через некоторое время все же спросил:
— Я понимаю, что ты хороший ветеринар и работу свою любишь, но давай поговорим о чем-то другом?
— Но я не ветеринар. Мне сказали, что ты ветеринар. Вот я и старалась темы, близкие тебе, выбирать.
— Так и я не ветеринар. Я инженер...
Как потом оказалось, тот, который ветеринар, не пришел. А пришел другой. Имя совпало. А в компании теперь прижилось выражение «Ну мы же должны понять друг друга, как ветеринар ветеринара». © 1506DyDyKa / Pikabu
- Я познакомилась со своим мужем в драмкружке, когда училась в 8-м классе. Он рисовал космодесантников из одной игры на обложке своего блокнота. Мне тоже нравились эта игра. Эта встреча была предначертана судьбой. © bloodyaurore / Reddit
- Я подкатывала к нему на вечеринке и, очевидно, делала это так плохо, что в какой-то момент он отвел меня в сторону и попросил перестать заигрывать с его лучшим другом. Я была вынуждена сказать, что и сама прекрасно знаю, что у него есть девушка и что я с ней вообще-то дружу. «Я пыталась закадрить тебя, чертов умник», — добавила я. Вспоминая об этом моменте «спустя» 5 лет и 2 совместных детей, я понимаю, что он просто не считал себя достаточно крутым, чтобы к нему кто-то еще и подкатывал. © Christine De Morton / Quora
- В Германии познакомилась с женщиной, она рассказала историю знакомства своих родителей. Ее мама — армянка — ездила отдыхать в Венгрию, там познакомилась с мужчиной — коренным венгром. После этого они 5 лет переписывались: она писала ему по-русски, а ее знакомый переводил это на венгерский, а также переводил его письма ей. Виделись за всю жизнь 3 раза — на 3-й поженились. В браке прожили 30 лет, родили 2 детей. © «Подслушано» / Vk
- Гуляли мы как-то компанией по парку. И тут девчонка одна выдает: «Смотрите, какой красивый мальчик сидит на лавочке книжку читает, так бы и познакомилась с ним». Ну я не растерялся, говорю ей: «Давай свою визитку». Благо девочка — дизайнер и визитки всегда при ней. Она, не понимая, что происходит, протягивает свою визитку. Беру и иду к парню, на ее сдавленный протестующий писк не обращаю внимания. Подхожу и говорю: «Пацан, ты сегодня выиграл в лотерею. Вон видишь ту красивую девушку — ты ей нравишься, и если ты не тормоз, то возьмешь ее визитку и позвонишь ей сегодня же». У парня полные шока и недоверия глаза с пятак размером. Но визитку все же взял. Итог: 5 лет вместе, воспитывают дочь. © Caeu / Pikabu
- Складывал свои покупки в машину на парковке супермаркета и уже собирался уезжать, когда заметил плачущую девушку в машине напротив. Поразмышлял минуту о том, следует ли мне проигнорировать ее и уехать или лучше подойти и проверить, как она. В итоге решил осторожно подойти к ней. Она закрыла лицо руками и прислонилась к рулю, поэтому не видела меня. Я слегка постучал по окну. Она открыла дверь, и я присел на корточки, чтобы поговорить с ней. Я сказал ей, что заметил, что она плачет, когда грузил вещи в машину, и просто хотел проверить, все ли с ней в порядке. Она поблагодарила меня за заботу, мы немного поговорили. Она была одинока, напугана, чувствовала себя нелюбимой и нежеланной в кругу семьи и друзей. Она просто хотела, чтобы кто-то ее выслушал. Примерно через 15–20 минут после того, как я выслушал ее историю, у меня получилось заставить ее улыбнуться и даже немного похихикать. Я спросил, могу ли я ее обнять. Она сказала, что да. Тогда я предложил составить ей компанию в супермаркете, пока она будет делать покупки. Мы вошли внутрь, и в какой-то момент, прогуливаясь между рядами, я взял ее за руку и с тех пор не отпускал. И никогда не собираюсь. © Logan Casey / Quora
А как вы познакомились со своей второй половинкой? Замешана ли в этом судьба?
Фото на превью Christine De Morton / Quora